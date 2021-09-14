Hal denetimi ile fiyatlar düşer mi?

Ticaret Bakanlığı’nın hallerde fiyat denetimi başlatması, eksik ve sonuç vermeyecek bir önlemdir. Tarladan sofraya zincirin tümünün ele alınması şart.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla 9 ilde hal denetimi başladığını okuyunca şaşırdım, zira bu konu işin sadece bir ayağıdır.

Üretimin önündeki sorunlar bütün yönleriyle ele alınmalıdır. En önemlisi, dolar/TL paritesinde istikrar yaratarak ancak çözüm üretilebileceği kesindir. 4. Murat’ın tebdili kıyafetle esnafa baskın yapmasından bu yana, fiyat artışlarını önleme konusunda yöneticilerin çeşitli eylemleri olmuştur. Bunların başarı oranı tartışılır. Soğan–patates depolarının basılarak ceza kesilmesi, bunun son örneğidir.

Peki, genel yaklaşım ne olmalıdır? Tarladaki üreticinin sorunlarıyla, girdi fiyatlarıyla başlayıp, tüketicinin sofrasına gelene kadar, ulaşım hal, perakendeci, büyük alıcı marketlerin tarlada fiyatı dikte etmesi, fiyat artışları karşısında ithal silahının kullanılması gibi birçok sorun söz konusudur.

Üreticinin, girdi fiyatlarının, mazotun, tohumun, gübrenin yaşadığı fiyat artışıyla üretim yapmaktan vazgeçecekleri bir noktaya geldiklerini görüyoruz. Her geçen yıl azalan üretici sayısı bunun sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Kabzımal ve hal çalışanları, benzer bir maliyet yükünün altındalar. Onlar da taşımacılıkta dolara endeksli akaryakıt zammının getirdiği yükün gözden uzak tutularak, fiyat artışının nedeni olarak gösterilmelerinden şikayet ediyorlar. Yanı sıra büyük market zincirlerinin ekim yaptırarak fiyatı belirlemesinin bu denetimin dışında tutulduğunu vurguluyorlar.

Bu tablo üretici ve tüketicilerin tatmin olmadığı, kızgınlıkların arttığı bir resmi yaratıyor. Zaptiye önlemleri ile fiyat denetimi yerine, üreticiden tüketiciye sorunların bütününün çözümünü içeren bir sistem aranmasını öneriyorum.

Doların son 2 yıldır, TL karşısında yüzde 25 oranında değer kazandığı bir ülkede, bu tekil önlemden sonuç ummak çok zor.

Hallerde fiyat denetimi, ameliyat gereken bir olayda pansumanla çözüm arayışıdır...

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