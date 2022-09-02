Haldun Taner: Kabare tiyatrosunu kuran yazar

Haldun Taner’in hikayeleri, kabare ve epik tiyatro çalışmalarıyla, edebiyatımızda iz bıraktığına inanıyorum. Haldun hocanın ince ama hicvi yoğun üslubunu günümüz ortamında özlemle anıyorum.

Haldun Taner, 1915’de İstanbul milletvekili ve hukuk profesörü Ahmet Selahattin’in oğlu olarak dünyaya geldi. 1935’te Galatasaray Lisesini bitirdi. Almanya’da Heidelberg Üniversitesi’ne gönderildi, siyaset okudu. 1938’de İstanbul’a döndü, İstanbul’da Alman filolojisini bitirdi. Sanat tarihi asistanı oldu.

Bu arada 2 yıl Viyana’da Max Reinhard Tiyatro Akademisi’nde öğrenim gördü. Viyana’da bazı tiyatrolarda reji asistanlığı yaptı. Türkiye’ye dönünce gazetelerde yazılar yazdı. “Töhmet” adlı öyküsü, Yenigün dergisinde yayımlandı.

1953’te İnternational Herald Tribüne gazetesinin düzenlediği öykü yarışmasında “Şişaneye Yağmur Yağıyor” öyküsüyle birinci oldu. 1956’da bu kez Varlık dergisi tarafından “Yılın En Değerli Öykücüsü” seçildi. Tiyatro çalışmalarına dramatik oyunlar yazarak başladı. Ardından ilk epik tiyatro örneğini “Keşanlı Ali Destanı” oyunuyla ortaya koydu. Keşanlı Ali bir anti-kahraman tiplemesi olarak çok ilgi topladı. Oyun, Almanya, İngiltere, Çekoslavakya ve Yugoslavya’da da sahnelendi.

Taner, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan’la birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nu kurdu. Bu kabarenin oyunlarını yazdı. Geleneksel tiyatro öğelerinden yararlanarak alaylı toplumsal taşlamaları büyük beğeni kazandı. Devekuşu Kabare, orta oyunculuğu geleneğinden sonra hicivle siyaseti sahneye birlikte taşıdı. Taner‘in yazdığı “Vatan Kurtaran Şaban” ve “Astronot Niyazi”, kabare türünün eşsiz örnekleri olarak anılır.

İlk öykü kitabı “Yaşasın Demokrasi”nin ardından dokuz öykü kitabı daha yayımladı. İlk oyunu “Günün Adamı” sonrası, 22 oyunu daha sahnelendi. Gazete fıkraları ve gezi notları 11 kitapta yer aldı.

Sait Faik Ödülü, Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, Boordigera Festivali’nde “öykü” ödülüne layık görüldü.

İstanbul Edebiyat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü‘nde çok sayıda öğrenciye ders veren Taner, 1986 yılında 71 yaşında aramızdan ayrıldı.

Eşi Demet Taner, ölümünün 10. yılında “Canlar Ölesi Değil” kitabıyla, Haldun Taner’in anılarla bezeli yaşam öyküsünü yazdı, eser Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlandı.

Taner’in modern hikayeciliği, kabare ve epik tiyatro çalışmalarıyla edebiyatımızda iz bıraktığına inanıyorum. Gençlik Tiyatrosu’nda birlikte olduğum Haldun Taner hocanın ince ama hicvi yoğun üslubunu günümüz ortamında özlemle anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Şili demokrasi sınav verecek.... Pazar günü Şili’nin yeni anayasası halk tarafından oylanacak, yoklamalar “başbaşa” gözüküyor.