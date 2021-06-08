Halı saha açık, konser Yasak, bu yaz da boş Geçerse ölümcül olur  

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, önce başında bulunduğu Meclis’in kapsadığı iş kollarını sıraladı:

Moda tasarımcıları

Grafik tasarımcıları

Endüstriyel tasarımcılar

Dijital oyun üreticileri

Müzik endüstrileri paydaşları

Etkinlik sektörü paydaşları

Sinema sektörü paydaşları

Plastik sanatçılar

Tiyatrocular

Sahne sanatları

Kreatif Endüstriler Meclisi’nin ekonomik anlamda ülkemizin katma değeri en yüksek meslek gruplarını kapsadığını vurguladı:

- Türkiye’nin kalkınmasında, uluslararası itibar kazanımlarında büyük rol oynayan, 100 binlerce çalışana, sanatçıya sahip Türkiye Kreatif Endüstrileri, pandeminin başından beri hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Ata Kavame, görüntülü platformdaki buluşmamızda temsil ettiği meslek gruplarının işlerinin çoğunun mevsimlik olduğunu anımsattı:

- Örneğin açık hava konserleri, canlı müzik mekanları uzun süredir kapalı. Halı sahalar açılıyor, konserlere izin verilmiyor. Bu iş kolu geçen yazı iş yapamadan geçirdi. Konserlerin yüzde 75’i yaz aylarında gerçekleşiyor. Bu yaz da öyle olursa, sıkıntı ölümcül hal alır.

Tiyatrolara değindi:

- Saat 19.00’da sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde tiyatrolara izin verildi aslında. Ancak, tiyatrolar akşam saatlerinde iş yapabiliyor. Dolayısıyla kapalı kaldılar. Yasak 21.00’e çekildiğinde de tiyatrolar kapalı kaldı. Şimdi 22.00’ye çekildi. Aslında 22.00 de kurtarmaz.

Tiyatrolar için şu öneriyi ortaya koydu:

- Boş bırakılan koltuklara, “sanat ve sanatseverler adına satın alınmıştır” yazısı konularak bedelini Kültür ve Turizm Bakanlığı karşılasa, tiyatrolar için önemli bir destek olur. Aynı yöntem konserlerde de uygulanabilir.

Biz konuşurken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklaması geldi:

- “Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde” projesi ile özel tiyatrolara 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Devlet Tiyatrolarının sahnelerini kullanma imkanı sunulacak. Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatro bu projeden yararlanabilecek.

Bakanlık açıklamasında bunun parasal değerine de yer verdi:

- “Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde” projemiz, özel tiyatrolara 25 milyon liralık destek anlamına geliyor.

Kavame, Bakanlığın projesine teşekkür etti:

- Elbette özel tiyatrolara yarar bu proje. Ancak, temsil ettiğimiz tüm iş kollarının asıl talebi pandemi kurallarına uymak kaydıyla çalışabilmelerinin önünün açılması.

Ardından ekledi:

- Tiyatrolardan konserlere, kreatif iş kollarının tamamında görev alan oyuncusundan sahne arkasındaki ekiplere kadar tüm çalışanlara aşı önceliği uygulanmasını talep ediyoruz.

Noktayı koyarken sosyal medyada kampanyaya dönüşen uyarının altını çizdi:

- Türkiye Kreatif Endüstrileri yok oluyor… Acil bir yol haritası bekliyoruz…

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet kreatif endüstriden yükselen sesi duymuş görünüyor.

Son günlerde kreatif endüstriler için dile getirilen destekler açılan büyük yarayı kapatmaya yeter mi?

48 ülkede varız 20’sinde lideriz

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın ev sahipliğinde görüntülü platformda gerçekleşen “Tekstil Sektöründe Gelecek Vizyonu” buluşmasında LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’e sordum:

- Avrupa’da ilk 3’e girme hedefiniz vardı. Bu hedefe dönük yolculuğun neresindesiniz? Hedefinizde, önünüze koyduğunuz tarihte bir değişiklik var mı?

Vahap Küçük, yanıta yurtdışında mağazalaşma stratejisinden girdi:

- Yurtdışında mağaza açma adımlarımızda ilk dönemde Almanya da vardı. Baktık, o dönemde başarılı olamadığımızı gördük, Almanya’dan çıktık. Yurtdışı mağaza açılışları konusunda markamızın ilk sıralara yerleşebileceği ülkelere yöneldik.

2010 yılında yeni stratejiyle yurtdışı mağaza açılışlarına yöneldiklerini belirtti:

- Şu anda 48 ülkede mağazalarımızla varız. Bunların 20’sinde sektör lideriyiz. Ciromuzun yüzde 50’sine yakın bölümünün yurt dışında gerçekleştiği bir dengeye geldik.

Afrika ülkelerinden örnek verdi:

- Kenya’da açtığımız mağaza 6-8 ayda kendini amorti etti. Böyle bir iş hacmi, büyüme başka yerde kolay kolay olmaz.

Avrupa’daki sıralama hedefi konusuna döndü:

- 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında sektörümüzde Avrupa’da ilk 3’e girme hedefimiz var. Bunun için kriterlerden biri 10 milyar dolarlık ciro idi. Ciroda şu anda hedefin biraz gerisindeyiz. Ancak, Avrupa’daki yarışta diğer kriterlerimiz tutuyor.

Hedeflerinde değişiklik yapmadıklarını kaydetti:

- 2023’te Avrupa’nın ilk 3 markası arasına gireceğimize inanıyoruz. Zamanı geldiğinde başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa’da da yerimizi alacağız.

48 ülkenin 20’sinde liderlik, LC Waikiki’nin Avrupa liginde hedeflediği noktaya ulaşabileceğinin işaretini veriyor...

Tene dokunan Giyside organik Ürün öne çıkacak

DAMAT-Tween markasıyla öne çıkan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, BTSO’nun görüntülü platformda gerçekleşen buluşmasında pandeminin ilk dönemlerinde önemli ölçüde duraksayan takım elbise satışlarının son günlerde ivme kazandığını belirtti:

- Başlangıçta hepimiz evde rahat kıyafetlerle yetindik. O rahatlığı da sevdik. Ancak, son dönemlerde takım elbiseyi neredeyse yok satıyoruz. Bu, giyim alışkanlıklarında yeniden normale dönüşü ortaya koyuyor.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, araya girip ev tekstilinde “teknik tekstil”in öne çıktığını belirtince Orakçıoğlu hazır giyim-konfeksiyonla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Teknik tekstil konfeksiyonda da yerini alıyor. Özellikle tene dokunan giysilerde organik ürünler çok önemli hale gelecek.

Pandemiyle birlikte önemi artan hijyen, ev tekstilinde, konfeksiyonda “virüsten koruma” iddiasıyla üretilen kumaş kullanımını öne çıkaracak gibi görünüyor.