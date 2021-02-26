Halikarnas’ın hakkı Halikarnas’a hareketi

Türk siyasetinin önemli simaları İsmail Cem, Fikri Sağlar, İsmet Sezgin gibi isimlerin kurduğu Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı, Bodrum’daki iş insanları ve tarihçiler tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Kendilerini “Bodrum ve tarih sevdalıları” olarak tanımlayan iş insanlarına, Bodrum Belediyesi’nin yanı sıra bilim insanları ve holdingler de destek verince, kentin 3 bin yıllık kimliğine dair izler de canlanmaya başladı.

Kısaca Akademia Vakfı olarak isimlendirilen kuruluşun son iki yıldır tüm çalışmalarının odağını, “Bodrum tarihini Bodrumlulara sevdirmek, benimsetmek” oluşturuyor. Başka bir deyişle Halikarnas’ın hakkını Halikarnas’a vermek için hummalı bir çalışma başlatılmış durumda. Pandemiyle birlikte nüfusu artan kentin sakinleri Bodrum surları ve çevresindeki hareketliliği bu çalışmalara yorabilir. Çünkü kentin tarihi kimliğini ortaya çıkarmak için atılmış önemli bir adımlardan biri, toplam 7.5 kilometrelik bu tarihi duvarların çevresinde projelendirildi.

Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal, Bodrum Sur Duvarlarını Rönöve projesinde çalışmalara beş işçiyle başlayıp şu anda 15 işçiye ulaştıklarını belirtiyor. Bölgenin kimliğini yeniden canlandırmak adına yürütülen projelere Türk iş dünyasının büyük destek verdiğinin altını çizen Kartal, ciddi bir bütçeye ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bodrum Sur Duvarları çalışması şu anda Akfen Holding, Nef ve Denizbank’ın destekleriyle yürütülüyor. Bodrum Belediyesi’nin de destek verdiği projeye ek olarak kentin tarihini popüler kültür seviyesine indirmek için konferanslar serisi de düzenlediklerini anlatan Kartal, “Bu konferansları da TAV’ın desteğiyle hayata geçiriyoruz. Bodrumlu neyin üzerinde yaşadığını bilirse daha çok sever ve sahip çıkar diye düşündük. 70 kişi ile başlanan konferanslarda üç yıl içinde 600 kişiye kadar ulaştık ancak araya pandemi girdi” diye anlatıyor süreci.

Mozole için gün sayıyoruz

Akademia Vakfı’nın önündeki önemli projelerden biri de dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnassos Mozolesi’nin müzeye dönüştürülmesi. Bir başka deyişle Kral Mausollos mozolesi olarak da bilinen bu eşsiz yapının aslına uygun yenilenerek müzeye dönüştürülme projesi önceki yönetim döneminde başlatılmış ancak yarım kalmış. Özay Kartal, üç günlük bir çalıştay sonrasında projeyi yeniden başlattıklarını ve 42 metrelik camdan bir yapı içeren tasarımın Mayıs 2019’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onay aldığını söylüyor. “Şu anda tüm hazırlıklar bitti. Önümüzdeki günlerde bakanlığa kazmayı vurmak için başvuracağız” diyen Kartal, projenin tahmini bütçesini 10 milyon dolar olarak açıklıyor.

Akademia Vakfı Başkanı, mozolenin tamamlanması için biri Amerika merkezli bir global şirket olmak üzere toplam altı dev firmanın bu projeye sponsorluk etmek için talip oldukları bilgisini de veriyor.

Sürdürülebilir turizm için kimlik önemli

Bodrum’daki Halikarnassos kimliğini canlandırmak için bir bilim kurulu oluşturulmuş. Yabancı akademisyenlerin de yer aldığı kurulun, kentte bugüne kadar değerini bulmamış tarihi yapıların hak ettiği gibi gün yüzüne çıkarılması için çalıştığını belirtiyor Kartal.

“Antik Halikarnassos’tan ne kalmışsa mirasçısıyız” diyen Özay Kartal, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu kentte toprağın bir metre altında ortaya çıkarılmayı bekleyen bir stadyum var. Mars Tapınağı, Roma Villaları çok önemli. Sur duvarlarını ortaya çıkardığımızda kentin turizm gelirleri artmaya başlayacak. Dünyanın 7 harikasından birinin avlusunu ilkokul ve otopark olarak kullanıyoruz. 2 bin yıllık stadyumun üzerine sanayi sitesi yapılmış. Mars Tapınağı’nın üzerinde ise bir otobüs şirketinin garajı var. Surlar çöplük ve hafriyat alanı olarak kullanılmış. Sonra 12 aylık turizm istiyorsunuz. Misyonumuz bu tarihi ortaya çıkarmak.”