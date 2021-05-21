Halil Kaya Gedik: Kaynak sanayiine imza atan isim...

Almanya’da 1950’li yıllarda kaynakçılık tahsil eden Halil Kaya Gedik, Türkiye’ye döndüğünde bu alanda önemli çalışmalar yaptı. Gedik Kaynak, Gedik Döküm, Gedik Vana Tesisleri’ni kurdu. 1994 yılında bu şirketleri Gedik Holding çatısı altında birleştirdi.

Halil Kaya Gedik, 1933 yılında Uşak’ta dünyaya geldi. İlkokul sonrası Erkek Sanat Enstitüsü’nü doğduğu kentte tamamladı. 1953 yılında Yıldız Teknik Okulu’ndan makine teknisyeni olarak mezun oldu. Eğitimine Almanya’da devam etti. 1956’da Kostanz Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği ve Frankfurt’ta Kaynak Mühendisliği Bölümleri’nden mezun oldu. Okuduğu dönemde MAN Fabrikası’nda çalıştı. 1957 yılında Türkiye’ye döndü. Eskişehir Devlet Demiryolları Fabrikası’nda kaynak grubunda çalışmaya başladı. 1960’ta Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim Projesi’nde yer aldı. 1963’ten itibaren de özel sektörde çalışmaya başladı.

Elektrot, döküm, vana ve kaynak fabrikalarının kuruluşlarında yer aldı. Türkiye’yi hassas döküm teknolojisiyle tanıştırdı. Bünyesinde hassas döküm yapan ilk tesisi kurdu. Kaynak bilimi ve teknolojisi üzerine birçok yayını tercüme etti, Türkçeye kazandırdı. Gedik Kaynak, Gedik Döküm, Gedik Vana Tesisleri’ni kurup, 1994’te bu kuruluşları Gedik Holding çatısı altında birleştirdi.

Halil Kaya Gedik eğitim alanlarında da yatırımlar yaptı. Kendi adını taşıyan Metal Teknik Anadolu Lisesi’ni açtı. 1994’te Gedik Eğitim Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirdi. 2010 yılında 77 bin metrekarelik alanda açtığı Gedik Üniversitesi’nde çoğu burslu 4400 öğrenci eğitim alıyor. Uşak Üniversitesi Halil Kaya’ya “Fahri Doktora’’ unvanı verdi. 2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Madalyası’nın sahibi oldu.

Halil Kaya sanayinin çok özgün bir alanında isim ve nam sahibi oldu. 2012 yılında Nisan ayında 79 yaşında vefat etti. Ölümü sonrasında Gedik Holding’in yönetimini kızı Hülya Gedik üstlendi. Gedik Holding’in sağlık alanında çalışmaları sürüyor. Holdingin bir de sanat galerisi bulunuyor. Halil Kaya Gedik’in Uşak’tan başlayan 79 yıllık yaşam öyküsü önemsenecek birçok konuyu barındırıyor. Bu öykü birçok Anadolulu gence ilham verecek nitelikte.

DÜNYA adına ben de Gedik Holding’e ve Gedik Üniversitesi’ne bahtı açık bir devamlılık diliyorum.

GÜNÜN NOTU:

TBMM Susurluk Komisyon Başkanı Mehmet Elkatmış Sedat Peker için “Sistem yargıçların, savcıların elini kolunu bağlıyor olabilir. Ama yargı yargıdır. Yargıç olduysan görevini yapacaksın” demiş… Paylaşıyorum.