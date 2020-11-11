‘Halka açılma hayali Mediterra’nın ‘çıkış planı’yla gerçekleşiyor

ARZUM Elektrikli Ev Aletleri’nin yüzde 49’luk hissesini 2013 yılında İngiliz Ashmore Group’tan devralan Mediterra Capital Partners, “çıkış planı”nı büyük ortak Kolbaşı ailesine açtı:

- Şirketinizde ortaklığımız 7 yılı buldu. COVID-19 sürecine rağmen büyüme de gerçekleşiyor. Bizim için şirketinizdeki hisselerimizi satma zamanı geldi.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Mediterra Capital Partners temsilcileri “çıkış planı” üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Mediterra kararını verdi:

- Elimizdeki hisselerin yüzde 47.5’ini Borsa İstanbul’da halka arz etmeyi düşünüyoruz. Yüzde 1.5’le şirketteki ortaklığımızın sürmesini istiyoruz.

Murat Kolbaşı, “çıkış planının halka arz şeklinde olmasına sevindi:

- Arzum’u halka açmak hayalimizdi. Bu vesileyle hayalimiz gerçekleşmiş olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Borsa İstanbul’dan gerekli izinler alındı, takvim şekillendi:

- Halka arzla ilgili talep toplama işlemi kasım ayı sonu veya aralık ayı başlarında gerçekleşecek. Arzum, 2021’e halka açılmış bir şirket olarak girecek.

Halka açılma hazırlıklarını konuşmak üzere Kolbaşı ile buluştuk. İlk yorumu şu oldu:

- Pandemi, bizim sektöre kötü gelmedi. Pandemi döneminde dünyada insanlar en fazla zamanlarını mutfakta geçirdi. Bu da elektrikli küçük ev aletlerine talebi artırdı. İnsanların mutfakta fazla zaman geçirmesi bizim sektöre yaradı.

Bu durumun Arzum’a yansımasını ciro üzerinden örnekledi:

- 2019 yılını 450 milyon liralık ciroyla geride bırakmıştık. Bu yıl 600 milyon liraya doğru gidiyoruz.

Yabancı fonların ortaklığının şirkete önemli katkılarının olduğunu vurguladı:

- 12 yıldır fonlar ortağımız. Ortaklık, kurumsallaşma konusunda yol almamızı sağladı.

Şirketin amiral gemisi ürünleri arasındaki Türk kahvesi makinesi Okka’ya işaret etti:

- 2014 yılından beri Okka’yı ihraç ediyoruz. Şirketimizin ihracat geliri ciromuzun yüzde 15’ine ulaştı. 40 ülkeye ihracatımız var. Üstelik markalı ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımızı artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz.

Okka’yla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Okka’nın Çin’de üretilen taklitleri var. İki ayrı taklitçi üretici tespit ettik. Taklit ürünlerin Türkiye’ye girişini frenliyoruz.

Yılda 4 milyona yakın ürünü iç pazara ve ihracata yönlendirdiklerini kaydetti:

- Bu ürünlerin yüzde 75’ini Türkiye’de ürettiriyoruz. Arzum’a üretim yapan 20 tedarikçi fabrika var.

Kolbaşı ailesine ait bir fabrikanın da faaliyette olduğunu bildirdi:

- Ancak, o fabrika Arzum’a üretim yapmıyor. Başka markalara tedarik sağlıyor.

Başta Çin olmak üzere yurt dışında yaptırdıkları üretimin pandemi öncesindeki oranını merak ettim, şu yanıtı verdi:

- Türkiye’deki üretimi hiçbir zaman yüzde 50’nin altına düşürmedik.

Kolbaşı’na ailesinin elindeki yüzde 51’lik hisseyle ilgili planlarını sordum, yanıtladı:

- Yüzde 51’lik hissenin bizde kalmasını istiyoruz. Aile olarak hisse satma planımız yok.

Yüzde 47.5’lik oran Arzum’un Borsa İstanbul’a “okkalı” giriş yapmaya hazırlandığını gösteriyor...

Dış ticarette 4 milyar dolar fazla veriyor



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Meclisi Başkanlığına geçen haziran ayında seçilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, iç pazarda 300’e yakın marka olduğunu belirtti:



- Sektörümüzün iç pazardaki parasal büyüklüğü 1 milyar dolar düzeyinde. İç pazarda bu yıl adet bazında yüzde 12’lik bir küçülme söz konusu olsa da ciroda yüzde 11.7’lik büyüme gerçekleşiyor.



Sektörün dış ticaretine işaret etti:



- 5 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz var. 1 milyar dolarlık ithalata karşın, 4 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Yani 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz.



Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Kolbaşı, sektörün ihracatıyla ilgili yaklaşımını paylaştı:



- Aslında ihracatta gastronomi ile birlikte yürümek gerekiyor. Gastronomi ile birlikte yol almak, sektörümüzün ihracatına önemli katkı yapar.



Dünyada pazar 100 milyar dolara doğru yükseliyor



TOBB Züccaciye Meclisi Başkanı Murat Kolbaşı, elektrikli küçük ev aletleri pazarının dünyada da büyüme trendinde olduğunu vurguladı:



- Dünyada elektrikli küçük ev aletlerinde 10 bin 300 marka var. Dünyadaki pazarın parasal büyüklüğü 80 milyar doların üzerine. Pazar 100 milyar dolara doğru yol alıyor.

Markalı ihracatın kaydını tutalım gücümüzü görelim



DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığını da yürüten Murat Kolbaşı, ihracatla ilgili şu noktaya dikkat çekti:



- İhracatımızın ne kadarının markalı olarak gerçekleştiğini bilmiyoruz. Çünkü, ihracat verisinde böyle bir sınıflama yapılmıyor.



Ardından ekledi:



- Ülkemizin markalı ihracatının ne kadar olduğunu bilmemizde yarar var. İhracatta fiyatı katma değerin yanısıra marka da yükseltiyor. Markalı ihracatımızı bilirsek, dış ticaretteki gücümüzün düzeyini de anlamış oluruz.