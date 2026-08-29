Halka arz kuyruğuna ‘öncelik’ ayarı
Bu yılın ilk 8 ayında 32 şirket borsaya açılarak toplam 78 milyar lira kaynak topladı. Halka arz olmak içinse 120 şirket sırada bekliyor. Piyasalardan kaynak sağlamak için sıraya giren şirket sayısı artınca da SPK, bazı başvuruların önceliklendirilebilmesi için yeni kriterler belirledi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arz başvurularının sonuçlandırılmasında öncelik tanınacak kriterleri belirledi. Kurulun aldığı ilke kararıyla, 3 kriterden en az birini karşılayan ve öncelik talebinde bulunan şirketlerin halka arz başvuruları, SPK’nın internet sitesinde ilan edilen başvuru sıralamasına tabi olmadan sonuçlandırılabilecek.
SPK’nın adımı, bir süredir devam eden yoğun halka arz başvuruları karşısında objektif bir önceliklendirme mekanizması oluşturulması açısından önem taşıyor. Böylece Kurul, yalnızca başvuru tarihine göre ilerleyen sıralamanın yanı sıra, halka arzın niteliği, kamu sahipliği, ölçeği ve yabancı yatırımcı katılımı gibi unsurları da dikkate alarak bazı başvuruları öne çekebilecek.
Sıranın önüne geçmenin 3 şartı var
SPK’nın ilke kararında öncelik verilebilecek başvurular için üç kriter belirlendi.
İlk kriter, şirketin faaliyet gösterdiği şehirde borsada işlem görecek ilk şirket olması. Buna göre ortaklığın son 5 yıl içinde merkezinin değişmemiş olması ve hasılatının yüzde 50’den fazlasını elde ettiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk ortaklık olması gerekiyor.
İkinci kriter ise kamu sahipliği. Yönetim hakimiyetinin doğrudan veya dolaylı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarında bulunması halinde şirketler öncelik kapsamına girebilecek.
Üçüncü kriter, büyük ölçekli ve yabancı yatırımcıya yönelik halka arzları kapsıyor. Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL’nin üzerinde olması ve yurt dışı yatırımcı grubuna en az yüzde 50 tahsisat öngörülmesi şartıyla, halka arzın uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin de SPK’ya sunulması gerekiyor.
Sermaye piyasası uzmanları, halka arz sıralamasında çok sayıda şirketin beklediği bir ortamda, 15 milyar TL’nin üzerinde piyasa değerine sahip ve yabancı yatırımcıya erişimi güçlü şirketlerin uzun süre başvuru sırası beklemesinin piyasaya sağlayacağı katkının gecikmesine neden olabileceğine dikkat çekiyordu. Uzmanlara göre özellikle kamu halka arzlarının yanı sıra, büyük ölçekli ve gerçekten yurt dışı yatırımcı ilgisi oluşturabilecek halka arzların önceliklendirilmesi, piyasadaki kaynak çeşitliliği açısından yerinde bir adım olarak nitelendirildi.
Anadolu lokomotif oluşturabilir
Düzenlemenin bir diğer hedefi de halka arzların Türkiye geneline yayılması. Sektör profesyonellerine göre, yalnızca İstanbul ve Ankara merkezli şirketlerin değil, Türkiye’nin farklı illerindeki şirketlerin de borsaya kazandırılması sermaye piyasalarının tabana yayılması açısından önem taşıyor. Borsada işlem gören şirketi bulunmayan illerde faaliyet gösteren ve halka arz şartlarını taşıyan şirketlere öncelik verilmesi, bu illerde sermaye piyasalarına girişi başlatacak bir lokomotif oluşturabilir. Böylece farklı illerden şirketlerin de halka arz edilmesiyle sermaye piyasalarının Türkiye geneline yayılması ve her ilin bir borsa şirketine sahip olması hedefleniyor.
Halka arz kuyruğunda yeni dönem
SPK’nın ilke kararıyla halka arz başvurularında yalnızca “kim önce başvurdu” yaklaşımının yanında, halka arzın niteliğini ve sermaye piyasasına sağlayabileceği katkıyı dikkate alan bir önceliklendirme çerçevesi oluşturulmuş oldu. Sektör temsilcileri, kriterlerin önceden ve açık biçimde ilan edilmesini de önemli buluyor. Böylece başvuruların hangi koşullarda mevcut sıranın önüne geçebileceğinin piyasa tarafından bilinmesinin, sürecin öngörülebilirliğini artıracağı ifade edildi. Yeni sistemde kriterlerden birini karşılayan şirketler, öncelik talep ederek başvurularının ilan edilen sırayı beklemeden değerlendirilmesini isteyebilecek. Nihai karar ise her başvuru özelinde SPK tarafından verilecek.
Böylece Kurul, halka arz sırasını tamamen ortadan kaldırmadan, belirli nitelikleri taşıyan başvurular için sıranın önüne geçişin kurallarını da ilk kez açık biçimde ortaya koymuş oldu
Kamu halka arzlarI yakIndan izlenecek
SPK’nın yeni kriterleri, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen kamu halka arzlarını da gündeme getiriyor. Bu kapsamda Halkbank ve Emlak Katılım, Kurulun kamu sahipliğine ilişkin ikinci kriteri açısından dikkat çekiyor. Hazine, Türkiye Varlık Fonu veya kamu kurumlarının doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim hakimiyetine sahip olduğu şirketlerin halka arz başvurularına öncelik verilebilmesinin önü açılırken, iki şirketin planlanan halka arz süreçleri de bu açıdan yakından izlenecek. Üçüncü kriter açısından ise önümüzdeki dönemde planlanan büyük halka arzlar arasında sayılan Merinos yakından takip edilecek şirketler arasında bulunuyor.
Intetra teknoloji halka arzına yoğun talep
Bulls Yatırım liderliğinde, 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde pay başına 53,60 TL fiyatla gerçekleşen İntetra Teknoloji’nin halka arzında toplam büyüklük yaklaşık 2 milyar 144 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu. İntetra Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu, halka arzdan sağlanan gelirin şirketin büyüme ve yatırım planlarını destekleyeceğini belirtti.
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