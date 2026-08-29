Halka arz kuyruğuna ‘öncelik’ ayarı

Bu yılın ilk 8 ayında 32 şirket borsaya açılarak toplam 78 milyar lira kaynak topladı. Halka arz olmak içinse 120 şirket sırada bekliyor. Piyasalardan kaynak sağlamak için sıraya giren şirket sayısı artınca da SPK, bazı başvuruların önceliklendirilebilmesi için yeni kriterler belirledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arz başvurularının so­nuçlandırılmasında öncelik tanınacak kriterleri belirledi. Kuru­lun aldığı ilke kararıyla, 3 kriterden en az birini karşılayan ve öncelik ta­lebinde bulunan şirketlerin halka arz başvuruları, SPK’nın internet site­sinde ilan edilen başvuru sıralama­sına tabi olmadan sonuçlandırılabi­lecek.

SPK’nın adımı, bir süredir devam eden yoğun halka arz başvuruları kar­şısında objektif bir önceliklendirme mekanizması oluşturulması açısın­dan önem taşıyor. Böylece Kurul, yal­nızca başvuru tarihine göre ilerleyen sıralamanın yanı sıra, halka arzın ni­teliği, kamu sahipliği, ölçeği ve yaban­cı yatırımcı katılımı gibi unsurları da dikkate alarak bazı başvuruları öne çekebilecek.

Sıranın önüne geçmenin 3 şartı var

SPK’nın ilke kararında öncelik ve­rilebilecek başvurular için üç kriter belirlendi.

İlk kriter, şirketin faaliyet göster­diği şehirde borsada işlem görecek ilk şirket olması. Buna göre ortaklı­ğın son 5 yıl içinde merkezinin de­ğişmemiş olması ve hasılatının yüz­de 50’den fazlasını elde ettiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk ortaklık ol­ması gerekiyor.

İkinci kriter ise kamu sahipliği. Yö­netim hakimiyetinin doğrudan veya dolaylı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yö­netimi AŞ veya kamu kurumlarında bulunması halinde şirketler öncelik kapsamına girebilecek.

Üçüncü kriter, büyük ölçekli ve ya­bancı yatırımcıya yönelik halka arzla­rı kapsıyor. Halka arz edilecek payla­rın piyasa değerinin 15 milyar TL’nin üzerinde olması ve yurt dışı yatırımcı grubuna en az yüzde 50 tahsisat öngö­rülmesi şartıyla, halka arzın uluslara­rası mevzuata uygun şekilde gerçek­leştirilmesine yönelik yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin de SPK’ya sunulması gerekiyor.

Serma­ye piyasası uzmanları, halka arz sı­ralamasında çok sayıda şirketin bek­lediği bir ortamda, 15 milyar TL’nin üzerinde piyasa değerine sahip ve ya­bancı yatırımcıya erişimi güçlü şir­ketlerin uzun süre başvuru sırası beklemesinin piyasaya sağlayacağı katkının gecikmesine neden olabile­ceğine dikkat çekiyordu. Uzmanlara göre özellikle kamu halka arzlarının yanı sıra, büyük ölçekli ve gerçekten yurt dışı yatırımcı ilgisi oluşturabile­cek halka arzların önceliklendirilme­si, piyasadaki kaynak çeşitliliği açı­sından yerinde bir adım olarak nite­lendirildi.

Anadolu lokomotif oluşturabilir

Düzenlemenin bir diğer hedefi de halka arzların Türkiye geneline yayılması. Sektör profesyonelleri­ne göre, yalnızca İstanbul ve Anka­ra merkezli şirketlerin değil, Türki­ye’nin farklı illerindeki şirketlerin de borsaya kazandırılması sermaye piyasalarının tabana yayılması açı­sından önem taşıyor. Borsada işlem gören şirketi bulunmayan illerde fa­aliyet gösteren ve halka arz şartlarını taşıyan şirketlere öncelik verilmesi, bu illerde sermaye piyasalarına giri­şi başlatacak bir lokomotif oluştura­bilir. Böylece farklı illerden şirketle­rin de halka arz edilmesiyle sermaye piyasalarının Türkiye geneline ya­yılması ve her ilin bir borsa şirketine sahip olması hedefleniyor.

Halka arz kuyruğunda yeni dönem

SPK’nın ilke kararıyla halka arz başvurularında yalnızca “kim önce başvurdu” yaklaşımının yanında, hal­ka arzın niteliğini ve sermaye piya­sasına sağlayabileceği katkıyı dikka­te alan bir önceliklendirme çerçevesi oluşturulmuş oldu. Sektör temsilcile­ri, kriterlerin önceden ve açık biçim­de ilan edilmesini de önemli buluyor. Böylece başvuruların hangi koşullar­da mevcut sıranın önüne geçebilece­ğinin piyasa tarafından bilinmesinin, sürecin öngörülebilirliğini artıracağı ifade edildi. Yeni sistemde kriterler­den birini karşılayan şirketler, önce­lik talep ederek başvurularının ilan edilen sırayı beklemeden değerlen­dirilmesini isteyebilecek. Nihai karar ise her başvuru özelinde SPK tarafın­dan verilecek.

Böylece Kurul, halka arz sırasını ta­mamen ortadan kaldırmadan, belirli nitelikleri taşıyan başvurular için sı­ranın önüne geçişin kurallarını da ilk kez açık biçimde ortaya koymuş oldu

Kamu halka arzlarI yakIndan izlenecek

SPK’nın yeni kriterleri, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen kamu halka arzlarını da gündeme getiriyor. Bu kapsamda Halkbank ve Emlak Katılım, Kurulun kamu sahipliğine ilişkin ikinci kriteri açısından dikkat çekiyor. Hazine, Türkiye Varlık Fonu veya kamu kurumlarının doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim hakimiyetine sahip olduğu şirketlerin halka arz başvurularına öncelik verilebilmesinin önü açılırken, iki şirketin planlanan halka arz süreçleri de bu açıdan yakından izlenecek. Üçüncü kriter açısından ise önümüzdeki dönemde planlanan büyük halka arzlar arasında sayılan Merinos yakından takip edilecek şirketler arasında bulunuyor.

Intetra teknoloji halka arzına yoğun talep

Bulls Yatırım liderliğinde, 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde pay ba­şına 53,60 TL fiyatla gerçekleşen İntetra Teknoloji’nin halka arzında toplam büyüklük yaklaşık 2 milyar 144 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu. İntetra Teknolo­ji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu, halka arzdan sağla­nan gelirin şirketin büyüme ve ya­tırım planlarını destekleyeceğini belirtti.