Halka arzlara ‘piyasa’ freni
Yılın ilk 7 ayında halka açılan 28 şirket piyasadan 63 milyar TL kaynak sağlarken, borsada şirket sayısı 618’e ulaştı. Yalnızca temmuz ayında 12 şirketin birden arz edilmesiyle likiditesi tükenen piyasada, yüksek faiz ve zayıf performanslar yeni arzlara frene bastırdı.
Son dönemde Borsa İstanbul’da peş peşe gerçekleştirilen halka arzların ardından piyasada likidite sınırlarına dayanılırken, yatırımcı talebinde belirgin bir doygunluk ve seçicilik baş gösterdi. Temmuz ayında yaşanan yoğun halka arz trafiğinin ardından gelen Bewen Enerji A.Ş.’nin halka arz erteleme kararı, piyasanın yeni arzları kaldıramayacak seviyede “likidite emilimine” uğradığının en somut göstergesi oldu.
Aracı kurumlara gönderilen bilgilendirmede, Bewen Enerji A.Ş. paylarının halka arzının daha ileri bir tarihte yeniden değerlendirilmek üzere ertelendiği duyuruldu. Konsorsiyum kararıyla alınan bu adımla birlikte yatırımcılara para iadelerinin hızla yapılması ve bloke edilen tutarların serbest bırakılması istendi.
Piyasayı erteleme noktasına getiren en büyük etken, Temmuz ayındaki benzeri görülmemiş halka arz sıkışıklığı oldu. 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 16 şirket halka açılıp piyasadan yaklaşık 24,6 milyar TL kaynak sağlarken, yalnızca Temmuz ayında tam 12 şirket halka arz edildi ve piyasadan 38,4 milyar TL’lik bir likidite çekildi.
Yılbaşından Temmuz ayı sonuna kadar toplam 28 şirket halka açılırken, toplam ihraç büyüklüğü 63 milyar TL’yi aştı. Son gerçekleşen halka arzlarla birlikte Borsa İstanbul’da işlem gören toplam şirket sayısı da 618’e ulaştı. Temmuz ayının son haftasında (29-30-31 Temmuz) Quick Sigorta da talep topladı. Bu arada halka açılmak için SPK’da sıra bekleyen 127 şirket bulunuyor.
Aynı hafta 5 şirkete onay
Süreçte kırılma noktası ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bültenlerde aynı anda birden fazla şirkete halka arz onayı vermesi oldu. Bu onay süreci hem yatırımcının kaynağını böldü hem de uzun “tavan serilerini” bitirdi. Aynı hafta içinde birden fazla talep toplamaya yetişmeye çalışan bireysel ve kurumsal yatırımcıların fonları eridi. Tavan serilerinin yerini erken bozulan tavanlara ve halka arz fiyatının altına düşen hisselere bırakması, yatırımcıların “her halka arza katılma” iştahını kırarak seçici davranmalarına yol açtı.
Arz fiyatının altına düşenler iştahı kesti
Halka açılan 28 şirketin borsa performansları da bu tabloyu doğruluyor. Halka arz edilen şirketlerin bir kısmı Savur GYO (%266,2), Z GYO (%256,2) ve Netcad Yazılım (%176,1) gibi güçlü performanslar sergilese de, önemli bir bölümü arz fiyatının altına geriledi. Gentaş Kimya (-%49,9), Ağaoğlu Avrasya GYO (-%38,7), Ekim Turizm (-%37,5) ve Saat ve Saat (-%37,4) gibi hisselerde sert değer kayıpları görüldü.
Takvim ve fiyatlamalar yeniden gözden geçecek
Uzmanlara göre, yüksek faiz ortamı ve borsadaki genel zayıf seyir devam ederken haftalık arz temposunun bu derece yükselmesi piyasada likiditenin tükenmesine sebep oldu. Bewen Enerji’nin erteleme kararı piyasada “halka arzlarda kontrolsüz büyüme ve çoklu onay devrinin dikiş tutmadığı ve zorunlu bir seçici döneme geçildiği” şeklinde yorumlanıyor. Önümüzdeki süreçte şirketlerin ve aracı kurumların, piyasa likiditesi güçlenene kadar halka arz takvimlerini ve fiyatlamalarını yeniden gözden geçirmeleri bekleniyor.
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