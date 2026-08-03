Halka arzlara ‘piyasa’ freni

Yılın ilk 7 ayında halka açılan 28 şirket piyasadan 63 milyar TL kaynak sağlarken, borsada şirket sayısı 618’e ulaştı. Yalnızca temmuz ayında 12 şirketin birden arz edilmesiyle likiditesi tükenen piyasada, yüksek faiz ve zayıf performanslar yeni arzlara frene bastırdı.

Son dönemde Borsa İstan­bul’da peş peşe gerçekleş­tirilen halka arzların ar­dından piyasada likidite sınır­larına dayanılırken, yatırımcı talebinde belirgin bir doygun­luk ve seçicilik baş gösterdi. Temmuz ayında yaşanan yoğun halka arz trafiğinin ardından gelen Bewen Enerji A.Ş.’nin halka arz erteleme kararı, piya­sanın yeni arzları kaldıramaya­cak seviyede “likidite emilimi­ne” uğradığının en somut gös­tergesi oldu.

Aracı kurumlara gönderilen bilgilendirmede, Bewen Ener­ji A.Ş. paylarının halka arzının daha ileri bir tarihte yeniden de­ğerlendirilmek üzere ertelendi­ği duyuruldu. Konsorsiyum ka­rarıyla alınan bu adımla birlik­te yatırımcılara para iadelerinin hızla yapılması ve bloke edilen tutarların serbest bırakılması istendi.

Piyasayı erteleme noktasına getiren en büyük etken, Tem­muz ayındaki benzeri görülme­miş halka arz sıkışıklığı oldu. 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 16 şirket halka açılıp piyasadan yaklaşık 24,6 milyar TL kaynak sağlarken, yalnızca Temmuz ayında tam 12 şirket halka arz edildi ve piyasadan 38,4 milyar TL’lik bir likidite çekildi.

Yılbaşından Temmuz ayı so­nuna kadar toplam 28 şirket halka açılırken, toplam ihraç büyüklüğü 63 milyar TL’yi aş­tı. Son gerçekleşen halka arzlar­la birlikte Borsa İstanbul’da iş­lem gören toplam şirket sayısı da 618’e ulaştı. Temmuz ayının son haftasında (29-30-31 Tem­muz) Quick Sigorta da talep top­ladı. Bu arada halka açılmak için SPK’da sıra bekleyen 127 şirket bulunuyor.

Aynı hafta 5 şirkete onay

Süreçte kırılma noktası ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bültenlerde aynı anda birden fazla şirkete halka arz onayı vermesi oldu. Bu onay süreci hem yatırımcının kayna­ğını böldü hem de uzun “tavan serilerini” bitirdi. Aynı hafta içinde birden fazla talep topla­maya yetişmeye çalışan bireysel ve kurumsal yatırımcıların fon­ları eridi. Tavan serilerinin ye­rini erken bozulan tavanlara ve halka arz fiyatının altına düşen hisselere bırakması, yatırımcı­ların “her halka arza katılma” iş­tahını kırarak seçici davranma­larına yol açtı.

Arz fiyatının altına düşenler iştahı kesti

Halka açılan 28 şirketin bor­sa performansları da bu tablo­yu doğruluyor. Halka arz edi­len şirketlerin bir kısmı Savur GYO (%266,2), Z GYO (%256,2) ve Netcad Yazılım (%176,1) gi­bi güçlü performanslar sergile­se de, önemli bir bölümü arz fi­yatının altına geriledi. Gentaş Kimya (-%49,9), Ağaoğlu Avras­ya GYO (-%38,7), Ekim Turizm (-%37,5) ve Saat ve Saat (-%37,4) gibi hisselerde sert değer kayıp­ları görüldü.

Takvim ve fiyatlamalar yeniden gözden geçecek

Uzmanlara göre, yüksek faiz ortamı ve borsadaki genel zayıf seyir devam ederken haftalık arz temposunun bu derece yükselmesi piyasada likiditenin tükenmesine sebep oldu. Bewen Enerji’nin erteleme kararı piyasada “halka arzlarda kontrolsüz büyüme ve çoklu onay devrinin dikiş tutmadığı ve zorunlu bir seçici döneme geçildiği” şeklinde yorumlanıyor. Önümüzdeki süreçte şirketlerin ve aracı kurumların, piyasa likiditesi güçlenene kadar halka arz takvimlerini ve fiyatlamalarını yeniden gözden geçirmeleri bekleniyor.