Halkın yüzde 53’ü dolara güveniyor

Kararlılık güç ve güven üzerine kuruludur. Güven, duyulduğu kaynağın etiğini sorgulamaz, bir sonraki adımın navigasyonudur.

Döviz Tevdiat hesaplarını da TCMB’nin kararlılığı yönlendiriyor. Faizlerdeki yüksek seyir ile sıcak para etkisi sürüyor. TCMB faizi son 100 günde %10,25 seviyesinden %17’ye çıkararak sıcak para girişi sağladı. Yabancı kurumlar dolar kuru hedeflerini düşürdü. HSBC’nin dolar/TL için yılsonu hedefi: 6,50, Societe Generale ise Dolar/TL’de 6,71 hedefi ile kısa pozisyon önerdi.

Yabancıda pozisyon bazlı güven oluştu, ancak yerlide çok sınırlı. Mevduatların yüzde 53’ü dövizde. Ağırlıklı olarak da dolarda. Yani Türkiye’deki halkın yüzde 53’ü hala güvenini dolara bağlamış durunda.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 5 Şubat haftasında 2,13 milyar dolar azaldı ve 232,93 milyar dolar oldu. 2,1 milyar dolarlık satış 232 milyar dolar içerisinde yüzde 0,9’a tekabül ediyor.

Faizdeki artışa, kararlı duruşa rağmen halk için ancak %1’lik bir güven oluşabilmiş durumda. Bu %1’in etkisi bile kuru 7 sınırının altına çekti. Dolar kuru alış fiyatı bankalar arası piyasada 6,90’a geriledi.

Oysaki bundan fazlası gerçekleşebilir. Reformların ivedilikle devreye alınması, aşılama sürecinde atılacak hızlı adımlar ve tedbirler, küresel bazda sermaye akışından çok daha fazla yararlanmayı getirebileceği gibi yerli halkın da TL’ye geçişini hızlandırabilir.

DOLARIN ÜZERİNDE; “GÜVENİMİZ ALLAH’ADIR” YAZAR

Aslında bu bir inanç ifadesi… Ancak derininde, güvensizliği de saklayan bir ifade; “Allahtan başkasına güven olmaz.” Doğrudur, dolar hakkında kim ne söylerse yalan söyler zira o söze güvenme diye uyarır bu mesaj...

Peki ya güvenmez isen? Başına geleceklerden artık bu banknotun arkasındaki güç sorumlu tutulamaz. Allah’a yakarmaktan başka çaren kalmamıştır.