“Hallederiz abi!” kültürüyle, “armağan”/”emanet” denizlerimizi de kaybedersek…

Antalya ve ilçele­rinde de sahil­lerimiz (Emanet, ar­mağan…):

“tekne”, “otel” ve halkın atıklarıyla mücadele ediyor…

Yalnız kaldığı bu mücadeleyi kaybede­ceğe de benziyor…

***

Bu sorunu da, diğer sorun­larımız gibi, kendi ellerimiz­le/kültürümüzle oluşturup/ büyütsek de; Denizlerin temiz­liğinden ve denetiminden so­rumlu kurum ve kuruluşlar olsa da; 100 değil, 100 bin denetmen­le “oluşturup, büyüttüğümüz bu sorunla mücadele ediyor görün­sek” de:

“Hallederiz abi!” kültürün­deki yoğun gelişim sayesinde “olumluya gidiş” de mümkün görünmüyor… Kirlilik, “her yıl” üstüne koyarak artıyor…

***

Yine “kültürel kazanım” ne­deniyle:

“Denizyolu” da, örneğin gı­dada maliyetleri düşürmek için kullanılamıyor…

“Deniz tarlası” da, örneğin gı­da/protein/sağlıklı ürün arzını artırmak için kullanılamıyor…

***

Kısacası:

Değerlendiremediğimiz “de­ğerlerimiz” artıyor…

Kısmen değerlendirmeye ça­lışıp, çoğunu atıl bıraktığımız değerlerimiz de:

Gençlerimiz, toprak, yaylala­rımız, meralarımız, güneş, rüz­gar, stratejik konum (vs) gibi, denizlerimiz gibi…

***

Oysa denizlerimiz: Lojistik­ten turizme, gıdadan enerjiye kadar, sahip çıkmamız gereken, belki de en önemli değerimiz…

VELHASIL

Denizleri “milli ser­vet”, “insanlığa armağan”, “emanet” diye nitelendi­rip, “gözü gibi bakan” ülke örnekleri var:

Mısır/Madagaskar gibi “şaşırtan” onlarca örnek gibi;

Japonya gibi, Norveç gibi, Yunanistan/İtalya/Fransa/ İspanya gibi, kültürel ola­rak da şaşırtmayacak on­larca ülkede, bu armağan ve emaneti korumaya/kul­lanmaya/geliştirmeye yö­nelik uygulanan modeller var…

***

Denizde enerji üretirken, su sporlarını geliştirenler de var;

Su ürünleri üretimini artı­rırken, yük/yolcu taşımacılı­ğını geliştirerek maliyet sıfır­layan modeller de var;

Temizliğiyle (Mısır, Mada­gaskar…) su altını akvaryuma çevirirken, hobi sahibi/zen­gin turistlere spesifik alanlar yaratanlar da var;

Su ürünleri üretimiyle, hal­kın alımgücünü ve sağlığı­nı koruyan model ülkeler de var…

***

Maalesef;

Birkaç denize sahip olma­nın sağladığı rahatlıkla, sahip olduğu bu bulunmaz nimetin, büyük bölümünü atıl bırakan; hatta sadece atıl bırakmayıp, bu değerine zarar veren mo­deller de var…