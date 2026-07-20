Halley, Per Aspera: Tarım-ÜFE’nin tek haneyi müjdeleyişi
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Adını yörüngesini isabetle hesaplayan astronom Edmond Halley’den alan kuyruklu yıldız, yaklaşık 76 yılda bir Dünya’nın semalarında beliriyor. Son geçişini 1986 yılında izlediğimizde Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’nda o tarihe kadarki en yüksek puanına ulaşmıştı. Her dönüşü gökyüzünde olduğu kadar insanların belleğinde de ayrı bir heyecan uyandırıyor.
Türkiye’de enflasyonun tek haneyi görmesi son yıllarda neredeyse Halley kadar seyrek yaşanan bir hadise. Böyle dönemlerde geriye sevinmekten çok, o anın kıymetini bilmek kalıyor.
Newton’un üçüncü yasası: Etkiye tepki
Bundan bir yıl önce TÜİK’in açıkladığı 2025 Haziran ayı Tarım-ÜFE verisinde aylık artış %19’a ulaşmış, yıllık enflasyon bir anda %50’nin üzerine sıçramıştı. Bu yıl ise aynı veri aylık %9 gerileyerek yıllık artış hızını tek haneye, %9,55’e sert bir frenle indirdi. 28 Temmuz 2025 tarihli “Newton’un Kemiklerini Sızlatmak” başlıklı Ekonoritmiks yazımızda bu mekanizmayı ayrıntısıyla incelemiştik. Teleskobu yeniden gökyüzüne çevirelim. Galakside yıldızlar nasıl hizalanıyor?
Geçtiğimiz yıl zirai don ve ardından gelen kuraklık özellikle meyve ve sert kabuklu ürünlerde ciddi bir meteorolojik dışsal şok oluşturdu. Arz daralınca fiyatlar astronomik seviyelere yükseldi. Tam dezenflasyon hız kazanmış, TÜFE’de gıda kategorisi %30’ların başına gerilemişken meyve enflasyonunun %60’lara, Tarım-ÜFE’nin ise %50’nin üzerine çıkması ilk bakışta çelişkili görünüyordu. Oysa TÜFE ile Tarım-ÜFE farklı ürün bileşimlerini değişik ağırlıklarla ölçtüğünden ayrışma doğaldı.
Bu yıl ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in sunumlarında da yakından izlediğimiz üzere (“Suya Kanacak Kadar”, 22 Nisan 2026) mevsim normallerinin üzerindeki yağışlarla rekolte görünümü toparlandı, arz-talep dengesi yeniden kurulmaya başladı. Aslında verinin yönü ay başında açıklanan TÜFE ile Sınai ÜFE’nin (Yİ-ÜFE) gıda alt kalemlerinde zaten belirmişti. Yaş sebze fiyatlarının iki ayda %21 gerilediğini, meyve fiyatlarında ise yıllık enflasyonun %19 gibi sınırlı bir düzeyde seyrettiğini görmüştük. Gıda sanayisinde fabrika çıkış fiyatları da %30 bandında dengeleniyordu. Dolayısıyla Tarım-ÜFE’nin aynı yönü teyit etmesi şaşırtıcı değildi. Yeni bilgi değeri sınırlı, doğrulama değeri ise yüksekti. Makro veriler çoğu zaman birbirini önceden haber verir; önemli olan tek tek açıklamaları değil, zincirin tamamını birlikte okuyabilmektir.
Newton’un üçüncü yasası burada da geçerli: Eşit büyüklükte ve zıt yönde. Geçtiğimiz yılın pozitif %19’luk etkisini, bu yıl negatif %9’luk tepki izliyor (TCMB hedefi %5 orta noktasında ±14).
Newton mekaniği: Değişim hızı
Tanım gereği enflasyon, fiyatlar genel seviyesinin değişim hızıdır. Kâr-zarar hesabında fiyatın seviyesi esas alınırken, makro analiz seviyenin hangi hızla değiştiğini izler. Arz-talep dengesi de yalnızca fiyatlarla değil; miktar, stok ve göreceli değişim hızlarıyla birlikte okunur. Bu nedenle enflasyon hedeflemesi uygulayan merkez bankaları fiyat seviyesine değil, fiyat artış hızına hedef koyar.
Newton mekaniğinin matematik dili birinci türev tanım gereği “değişim hızı”nı (rate of change) ölçer. Enflasyonun matematiksel karşılığı sürekli zamanlı gösterimde fiyat seviyesinin (logaritmik) türevidir. Buna rağmen iç piyasanın ekonomi ve finans çevrelerinde veriler çoğu zaman yalnızca “sürpriz” ya da “TÜİK hatası” şeklinde yorumlanıyor. Mekanizma yerine sonuç tartışılıyor; veriler arasındaki ilişki ve bağlantılar gözden kaçıyor.
Newton’un kozmosu: Gök cisimlerinin yörüngeleri hesaplanabilir
Tarla çıkış fiyatlarındaki sert yavaşlamanın belirleyici nedeni baz etkisi. Böylece geçen yılki sıçramanın kalıcı bir fiyat dinamiğinden değil, meteorolojik kaynaklı geçici bir arz şokundan beslendiği tezini güçlendiriyor. Önümüzde katedilecek hâlâ önemli mesafe bulunsa da üretim görünümü tarım politikalarının mahsul veriminden yana ilerlediğine işaret ediyor.
Bu veri kalıcı bir dengeyi değil, güçlü bir döngüsel yön değişimi anlamına geliyor. Tarım-ÜFE’de yeniden yukarı yönlü normalleşme beklenebilir. Bu çerçevede gıda enflasyonunun zamanla Birleşmiş Milletler FAO endeksinin ima ettiği TL karşılığı %20 bandına yaklaşması ve Yİ-ÜFE ile yeniden uyum kazanması makul ana senaryo. Manav tezgâhı ile tarla çıkış fiyatları farklı hızlarda ilerlese de zamanla aynı yörüngede yeniden kesişebilir.
Bu veriden tarım ekosistemi ve ülke makrosuna ilişkin altı önemli çıkarım yapabiliriz:
1 Tarla çıkış fiyatlarındaki (Tarım-ÜFE) yavaşlama, Tarım-GFE’nin gübre ve yem maliyetleri nedeniyle yüksek seyrettiği mevcut ortamda çiftçi marjlarını baskılıyor.
2 Satış fiyatlarındaki ivme kaybı, gelir desteği, sigorta, müdahale alımı ve girdi desteği gibi araçların önemini artırıyor.
3 Yaz aylarında ürün kompozisyonu hızla değiştiği için manşet göstergeler alt kalemlerdeki ayrışmayı perdeleyebiliyor. Sonbaharda görünüm yeniden şekillenecektir.
4 Tarım-ÜFE ile Sınai ÜFE (Yİ-ÜFE) arasında geçici bir makas açılabilir. Sanayide enerji ve ambalaj maliyetleri daha belirleyici konumda. İşlenmiş gıda enflasyonu daha dirençli.
5 Tarım-GFE iki ay gecikmeli açıklansa da hizmet maliyetleri 2022 sonrasında ilk kez malzeme maliyetlerinin altına indi. Hammadde piyasalarındaki normalleşme sürerse Tarım-GFE gerileyebilir. Gübre türleri (N/P/K), uygulama takvimleri ve mahsul döngülerindeki farklılaşma, ilkbahardaki gübre fiyat artışlarının doğrudan etkisini ürün bazında sınırlayabilir.
6 Sınai ÜFE ile Tarım-GFE’nin gübre ve yem alt serileri belirgin eş hareket gösteriyor. Yİ-ÜFE’de Mayıs-Haziran döneminde beliren iyileşme zamanla Tarım-GFE’ye de yansıyabilir.
Sonuç: Halley geri dönecek
Ülke makrosu açısından bu veri, 2027 sonunda TÜFE enflasyonunun %15- %20 bandına gerileyeceği senaryoyu destekliyor. Dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanması, para politikasına daha geniş hareket alanı sağlayabilir. Başta asgari ücret ile vergi, harç ve yönetilen fiyat ayarlamalarında dezenflasyon patikasını bozacak önemli bir politika hatası yapılmadığı takdirde 2028 yılına girerken Türk sanayisi çok daha elverişli finansman koşullarıyla karşılaşabilir. Böyle bir görünüm yalnızca faiz hadlerini değil; yatırım iştahını, üretim planlamasını ve riskten korunma maliyetlerini de olumlu yönde etkileyebilir.
Önemli olan tek haneli bir değerin görülmesi değil; verimlilik, mali disiplin ve öngörülebilir politikalarla o yörüngede kalabilmek. Kuyruklu yıldızlar gibi iktisatta da bazı manzaralar seyrek yaşanır. Onları anlamlı kılan parlaklıkları değil, izledikleri yörüngedir. Per aspera ad astra. Halley’in gökyüzünden geçtiği yıl Türkiye’nin hafızasına kazınan şarkının İlhan İrem imzalı sözleriyle: “Her şeye rağmen, her yerde umut var.”
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