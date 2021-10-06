Haluk Levent’le iyilik için Ahbap olduk!

Bugüne kadar kurduğu 50’nin üzerinde dernek ve sivil toplum kuruluşlarında gösterdiği çabalar nedeniyle İstanbul’da cemiyet hayatının “Monik Anne”si olarak nitelendirilen Monik İpekel, ifl ah olmaz bir gönüllü. Tam bir “iyilik fabrikatörü” olan İpekel de unvanı sorulduğunda “Türkiye Gönüllüsü yazın” diyor. Son dönemde kendisini Parıltı Derneği’nin yönetim kurulundaki çalışmalarıyla daha aktif görüyoruz ama aslında çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla dirsek temasında.

Manavgat’tan başlayıp tüm Türkiye’nin ciğerlerini yakan orman yangınlarında, hasar tespiti yapmak üzere köylere giden ilk ekibin içinde yer aldı Monik İpekel. “Yangınla birlikte büyük panik yaşadık. Önce İstanbul’dan yanmaz eldiven ve ayakkabı taleplerini organize ettik ama bölgedeki köylere gidince asıl işin yangın sonrasında olduğunu anladık. Hayvanları yanan, ağılları yanan, evi yanan köylü kadınların bize gösterdiği misafirperverliği asla unutamam. Oysa biz onlar için gitmiştik. Şimdi de o güzel insanlar, o güzel köyler için çalışmaya devam ediyoruz” diye anlatıyor yaşadıklarını…

Monik İpekel ile Ulus’taki Liv Hospital’da bir araya geldik. Onu Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu ve Haluk Levent ile buluşturan Manavgat İyilik Hareketi’nin öyküsünü merak ediyordum.

Manavgat’ta yangın sonrasında etkilenen köyleri gezerken, gönüllü gençlerle temas kurdukları sırada Haluk Levent’in ekibiyle tanıştığını anlatıyor Monik İpekel. Gerisini de şöyle getiriyor: “Meğer hayran hayran izlediğim gençler Ahbap gönüllüsüymüş. Elbette Haluk Levent’in adını, yaptıklarını biliyordum ama bizzat tanımıyordum. Birlikte neler yapabiliriz diye düşünürken bu kez de Kastamonu’da sel felaketi oldu, oraya yöneldik. Günler sonra yeniden Manavgat’ta bir köyü ziyaret ettiğimde Haluk Levent ile karşılaştık. Hayvanlarına ağıt yakan köylü kadına yeniden ağıl kurmuş. Bu ne güzel bir ruhtur dedim. O da bana ‘Gel seninle anne-oğul olalım’ dedi.”

Anne lakabını hak ettiğimi düşünüyorum

Haluk Levent’in “anne” diye hitap ettiği Monik İpekel, o köyde başlayan ahbaplığın çeşitli işbirlikleriyle yanan orman köylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kesintisiz devam ettiğini anlatıyor.

Yangının acısını yaşayan bölgede bir konser düzenlemek fikri ise Parıltı Derneği’nden gelmiş. “Manavgat’ta bir konser verelim, insanlar Side’yi de tanısın istedik. Haluk Levent önce ‘Bu kadar hüzün varken doğru olur mu’ diye tereddüt etti. Ben de ‘İnsanların kalbi is olmuş, biraz ferahlatalım’ dedim. Düşündü, Kızıl Ordu Korosu ile Antalya’da düzenleyeceği konser serisine Manavgat’ı da ekleme fikrini ortaya attı. Bir yardım konseri olsun dedik. Hemen Dışişleri Bakanlığı’nı aradım. İzinler alındı, onlar da destek verdi” diye anlatıyor süreci.

İstanbul’dan 40 hayırsever gönüllü oldu

Monik İpekel ve Parıltı Derneği ekibi, yardım konseri için çalışmaları çok hızlı organize ettiklerini söylüyor. İstanbul’dan hayırseverlere “Hadi siz de gelin” mesajları gönderdiklerini belirten İpekel, kısa sürede bir gönüllü ordusu oluştuğunu vurguluyor. Ünlü rehber Saff et Emre Tonguç da bölgeye giden gönüllülere özel bir tur düzenlemek için gönüllü olunca işin çapının genişlediğini söylüyor İpekel. Manavgat Atatürk Stadı’nda yapılacak konserin çok sayıda sponsoru var. Öncelikle Manavgat Belediyesi, yangında gönüllü olan gençlere ücretsiz bilet verecek. Ayrıca yine yangında büyük çaba gösteren bölgedeki otellerin çalışanları için de bilet alınmış. Hedef, konserin geliri ve bağışlarla bölgede etkilenen 420 yapının onarılması. Monik İpekel, “Bir ihtiyaç envanteri çıkardık. Bunları karşılamayı hedefl iyoruz. Sadece evler değil, ağıllar da onarılacak. Tamir işlerinde kimin çalışacağına biz karar vereceğiz. Yereldeki usta ve işçilerin bu işte görev almalarını, kazanmalarını önemsiyoruz. İstanbul’dan yaklaşık 40 kişi gidiyoruz. Kızıl Ordu Korosu yaklaşık 137 kişi. Miramar Otel konaklama sponsoru oldu” diyor.