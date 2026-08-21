Ham petrol fiyat artışının AB ekonomisine etkisi
Orta Doğu’da 2026 yılının başlarında yaşanan kriz, Avrupa ekonomisini yeniden güçlü bir enerji şokuyla karşı karşıya bıraktı. Net enerji ithalatçısı konumundaki Avrupa Birliği (AB), küresel petrol fiyatlarındaki yükselişten büyüme, enflasyon, kamu maliyesi ve dış ticaret dengesi üzerinden doğrudan etkileniyor.
Büyüme üzerindeki baskı
AB Komisyonu’nun 2026 Bahar Ekonomik Tahmini’ne göre, Orta Doğu’daki çatışma öncesi AB ekonomisi ılımlı bir büyüme patikasındaydı. Ancak krizin başlamasının ardından petrol fiyatları %65 artarak, enerji enflasyonunu yeniden yükseltip ekonomik görünümü olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler doğrultusunda AB’nin 2026 yılı GSYİH büyüme tahmini %1,1’e düşürülürken, (önceki tahmin %1,4’tü) Euro bölgesi için büyüme beklentisi ise %0,9’a geriledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) analizine göre, jeopolitik kaynaklı petrol arz şokları geçmişte Euro Bölgesi büyümesi üzerinde önemli etkiler yarattı. 2026’daki Orta Doğu savaşının, yıl boyunca Euro Bölgesi reel GSYİH büyümesini yaklaşık 0,4 puan düşürmesi bekleniyor.
AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan alternatif senaryo analizinde ise, daha uzun süreli bir enerji piyasası aksaklığı varsayılıyor. Bu senaryoda petrol fiyatlarının 2026’nın dördüncü çeyreğinde varil başına 180 ABD dolarına kadar çıkması öngörülüyor. Böyle bir durumda AB büyümesinin 2026’da 0,4 puan, 2027’de ise 0,7 puan daha düşük gerçekleşebileceği hesaplanıyor.
Enflasyonist baskı, kamu maliyeleri ve mali dengeler
Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon üzerinde doğrudan ve güçlü bir baskı oluşturuyor. AB’de yıllık enflasyonun 2026’da %3,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, bu oran önceki tahminin tam 1 puan üzerinde bulunuyor. Euro Bölgesi enflasyonunun ise %3,0 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Mart ve Nisan 2026 döneminde yakıt fiyatlarındaki güçlü artışın Euro Bölgesi enflasyonunu yaklaşık 1 puan yukarı taşıdığı görülüyor.
Enerji şoku, kamu maliyelerini de olumsuz etkiliyor. AB genelinde hükümet açığının GSYİH’ye oranı 2025’te %3,1 iken, 2027’ye kadar %3,6’ya yükselmesi bekleniyor. Bu bozulma; durgun ekonomik aktivite, daha yüksek faiz giderleri, savunma harcamaları ve enerji fiyatlarının etkisini hafifletmek için alınan tedbirlerden kaynaklanıyor. AB borç/GSYİH oranının ise 2025’te %82,8 iken 2027’de %85,3’e çıkması öngörülüyor.
Elektrikli araçlara dönüşüm ve tasarruf potansiyeli
AB’nin petrol bağımlılığını azaltmasının en etkili yollarından biri, ulaşım sektöründe elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak olarak öne çıkarken, lojistik, Dünya ülkelerinin ve AB’nin petrol ithalat bağımlılığının en büyük kaynağı olarak görülüyor.
2025 itibarıyla AB’de yaklaşık 8 milyon tam elektrikli araç bulunuyor. Bu araçlar sayesinde yılda 46 milyon varil petrol ithalatının önüne geçildiği ve yaklaşık 2,9 milyar euro değerinde bir petrol ithalat maliyetinden tasarruf edildiği hesaplanıyor.
2026’da ilk 6 ayda AB’de satılan yeni araçların %20 seviyelerinde tam elektrikli oldu. Bu oran 2025’in aynı döneminde %15 seviyelerindeydi. 2019’dan bu yana elektrikli araç payı 10 kat arttı. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, petrol fiyatları 100 dolar/varil seviyesindeyken, elektrikli araç sürücüleri bir yıl öncesine kıyasla %35 daha fazla yakıt maliyeti tasarrufu sağlıyor. AB’deki elektrikli araç filosunun günlük yaklaşık 140 bin varil petrol talebini azalttığı ve araç kaynaklı petrol kullanımında %4,5’lik düşüş sağladığı hesaplanıyor. Bunun yıllık karşılığı yaklaşık 4,5 milyar euro tutarında fosil yakıt ithalatı tasarrufuna denk geliyor.
Uzun vadeli tasarruf senaryoları (2026–2035)
Modellenen senaryolara göre, AB’nin otomotiv düzenlemelerindeki hedeflerin ne kadar iddialı olacağı, gelecek on yıldaki tasarruf potansiyelini belirleyecek. İddialı senaryoya görei 2026– 2035 döneminde yaklaşık 2,2 milyar varil petrol tasarrufu sağlanabilir; bunun ekonomik karşılığı yaklaşık 150 milyar euroya ulaşabilir.
Eğer eski ve yüksek tüketimli araçların hızla hurdaya çıkarılıp elektrikli araçlarla değiştirilmesi (“hızlandırılmış filo değişimi”) de desteklenirse, 2026–2035 arasında ek 200 milyon varil (yaklaşık 14 milyar euro) daha tasarruf edilebilir.
AB’nin yıllık araç bazlı petrol ithalatı 67 milyar euro değerinde ve bu, yaklaşık 1 milyar varil ham petrol anlamına geliyor. Bu, Avrupa’nın petrol bağımlılığının en büyük kaynağı.
2022’de petrol fiyatları 100 dolar/varilin üzerine çıktığında, Avrupalı sürücüler pompalarda 55 milyar euro fazla ödeme yaparken, enerji şirketleri 104 milyar euro kâr elde etti.
Petrol fiyat artışının ekonomiye etkisi şu kanallardan yayılıyor:
-Gelir etkisi: Daha yüksek enerji faturaları, hanehalklarının reel harcanabilir gelirini düşürüyor ve tüketimi azaltıyor.
-Maliyet etkisi: Firmaların üretim maliyetleri artıyor, kar marjları daralıyor.
-Küresel talep: Yüksek enerji fiyatları küresel büyümeyi de frenliyor, bu da AB ihracatını olumsuz etkiliyor.
-Güven: Artan belirsizlik tüketici ve yatırımcı güvenini zayıflatıyor.
Sonuç olarak, 2026’daki enerji şoku Dünya - AB ekonomisini büyüme ve enflasyon açısından önemli derecede etkiliyor. Ancak bu kriz aynı zamanda, ulaşımda elektrikli araçlara geçişin ne kadar stratejik olduğunu da gözler önüne seriyor. Daha iddialı elektrikli araç hedefleri, ülkeleri yalnızca jeopolitik risklere karşı daha dayanıklı kılmakla kalmayacak, aynı zamanda petrol ithalat maliyetinin önüne geçilmesine katkı sağlayacak.
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