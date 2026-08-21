Ham petrol fiyat artışının AB ekonomisine etkisi

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Orta Doğu’da 2026 yılının başların­da yaşanan kriz, Av­rupa ekonomisini ye­niden güçlü bir enerji şokuyla karşı karşıya bıraktı. Net enerji it­halatçısı konumunda­ki Avrupa Birliği (AB), küresel petrol fiyat­larındaki yükselişten büyüme, enflasyon, kamu maliye­si ve dış ticaret dengesi üzerinden doğrudan etkileniyor.

Büyüme üzerindeki baskı

AB Komisyonu’nun 2026 Ba­har Ekonomik Tahmini’ne gö­re, Orta Doğu’daki çatışma önce­si AB ekonomisi ılımlı bir büyü­me patikasındaydı. Ancak krizin başlamasının ardından petrol fi­yatları %65 artarak, enerji enf­lasyonunu yeniden yükseltip ekonomik görünümü olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler doğrultu­sunda AB’nin 2026 yılı GSYİH büyüme tahmini %1,1’e düşürü­lürken, (önceki tahmin %1,4’tü) Euro bölgesi için büyüme bek­lentisi ise %0,9’a geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) analizine göre, jeopolitik kay­naklı petrol arz şokları geçmişte Euro Bölgesi büyümesi üzerinde önemli etkiler yarattı. 2026’daki Orta Doğu savaşının, yıl boyun­ca Euro Bölgesi reel GSYİH bü­yümesini yaklaşık 0,4 puan dü­şürmesi bekleniyor.

AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan al­ternatif senaryo analizinde ise, daha uzun süreli bir enerji pi­yasası aksaklığı varsayılıyor. Bu senaryoda petrol fiyatlarının 2026’nın dördüncü çeyreğinde varil başına 180 ABD dolarına kadar çıkması öngörülüyor. Böy­le bir durumda AB büyümesinin 2026’da 0,4 puan, 2027’de ise 0,7 puan daha düşük gerçekleşebile­ceği hesaplanıyor.

Enflasyonist baskı, kamu maliyeleri ve mali dengeler

Enerji fiyatlarındaki artış, enf­lasyon üzerinde doğrudan ve güç­lü bir baskı oluşturuyor. AB’de yıllık enflasyonun 2026’da %3,1 seviyesinde gerçekleşmesi bek­lenirken, bu oran önceki tahmi­nin tam 1 puan üzerinde bulunu­yor. Euro Bölgesi enflasyonunun ise %3,0 seviyesinde gerçekleş­mesi öngörülüyor. Mart ve Nisan 2026 döneminde yakıt fiyatla­rındaki güçlü artışın Euro Bölge­si enflasyonunu yaklaşık 1 puan yukarı taşıdığı görülüyor.

Enerji şoku, kamu maliyelerini de olumsuz etkiliyor. AB genelin­de hükümet açığının GSYİH’ye oranı 2025’te %3,1 iken, 2027’ye kadar %3,6’ya yükselmesi bekle­niyor. Bu bozulma; durgun eko­nomik aktivite, daha yüksek faiz giderleri, savunma harcamaları ve enerji fiyatlarının etkisini ha­fifletmek için alınan tedbirler­den kaynaklanıyor. AB borç/GS­YİH oranının ise 2025’te %82,8 iken 2027’de %85,3’e çıkması öngörülüyor.

Elektrikli araçlara dönüşüm ve tasarruf potansiyeli

AB’nin petrol bağımlılığı­nı azaltmasının en etkili yolla­rından biri, ulaşım sektörün­de elektrikli araçlara geçişi hız­landırmak olarak öne çıkarken, lojistik, Dünya ülkelerinin ve AB’nin petrol ithalat bağımlılığı­nın en büyük kaynağı olarak gö­rülüyor.

2025 itibarıyla AB’de yaklaşık 8 milyon tam elektrikli araç bu­lunuyor. Bu araçlar sayesinde yıl­da 46 milyon varil petrol ithala­tının önüne geçildiği ve yaklaşık 2,9 milyar euro değerinde bir petrol ithalat maliyetinden ta­sarruf edildiği hesaplanıyor.

2026’da ilk 6 ayda AB’de satı­lan yeni araçların %20 seviye­lerinde tam elektrikli oldu. Bu oran 2025’in aynı döneminde %15 seviyelerindeydi. 2019’dan bu yana elektrikli araç payı 10 kat arttı. Uluslararası Ener­ji Ajansı’na (IEA) göre, petrol fi­yatları 100 dolar/varil seviyesin­deyken, elektrikli araç sürücüleri bir yıl öncesine kıyasla %35 da­ha fazla yakıt maliyeti tasarrufu sağlıyor. AB’deki elektrikli araç filosunun günlük yaklaşık 140 bin varil petrol talebini azalttığı ve araç kaynaklı petrol kullanı­mında %4,5’lik düşüş sağladığı hesaplanıyor. Bunun yıllık karşı­lığı yaklaşık 4,5 milyar euro tu­tarında fosil yakıt ithalatı tasar­rufuna denk geliyor.

Uzun vadeli tasarruf senaryoları (2026–2035)

Modellenen senaryolara göre, AB’nin otomotiv düzenlemele­rindeki hedeflerin ne kadar iddi­alı olacağı, gelecek on yıldaki ta­sarruf potansiyelini belirleyecek. İddialı senaryoya görei 2026– 2035 döneminde yaklaşık 2,2 milyar varil petrol tasarrufu sağ­lanabilir; bunun ekonomik karşı­lığı yaklaşık 150 milyar euroya ulaşabilir.

Eğer eski ve yüksek tüketimli araçların hızla hurdaya çıkarılıp elektrikli araçlarla değiştirilme­si (“hızlandırılmış filo değişimi”) de desteklenirse, 2026–2035 arasında ek 200 milyon varil (yaklaşık 14 milyar euro) daha tasarruf edilebilir.

AB’nin yıllık araç bazlı petrol ithalatı 67 milyar euro değerin­de ve bu, yaklaşık 1 milyar varil ham petrol anlamına geliyor. Bu, Avrupa’nın petrol bağımlılığının en büyük kaynağı.

2022’de petrol fiyatları 100 dolar/varilin üzerine çıktığında, Avrupalı sürücüler pompalarda 55 milyar euro fazla ödeme ya­parken, enerji şirketleri 104 mil­yar euro kâr elde etti.

Petrol fiyat artışının ekono­miye etkisi şu kanallardan yayı­lıyor:

-Gelir etkisi: Daha yüksek enerji faturaları, hanehalklarının reel harcanabilir gelirini düşürü­yor ve tüketimi azaltıyor.

-Maliyet etkisi: Firmaların üretim maliyetleri artıyor, kar marjları daralıyor.

-Küresel talep: Yüksek ener­ji fiyatları küresel büyümeyi de frenliyor, bu da AB ihracatını olumsuz etkiliyor.

-Güven: Artan belirsizlik tü­ketici ve yatırımcı güvenini za­yıflatıyor.

Sonuç olarak, 2026’daki ener­ji şoku Dünya - AB ekonomisini büyüme ve enflasyon açısından önemli derecede etkiliyor. Ancak bu kriz aynı zamanda, ulaşımda elektrikli araçlara geçişin ne ka­dar stratejik olduğunu da gözler önüne seriyor. Daha iddialı elekt­rikli araç hedefleri, ülkeleri yal­nızca jeopolitik risklere karşı da­ha dayanıklı kılmakla kalmaya­cak, aynı zamanda petrol ithalat maliyetinin önüne geçilmesine katkı sağlayacak.