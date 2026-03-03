Hamaney ölüme nasıl yakalandı?

Tüm dünya haftalardır diken üstünde Orta­doğu’da savaş başlayacak mı diye beklerken, geçen cumartesi yani üç gün önce korkulan oldu: ABD ve İsrail’in İran’ı vurması ve İran’ın en güç­lü figürü olan dini lider Ayetullah Ali Hamaney’i, ailesi ve yakın çevresiyle birlikte öldürmesiyle birlikte Ortadoğu’da büyük savaş başladı. Ancak son üç günde o kadar çok şey yaşandı ki ben bu satırları yazarken savaşın başlamasınını üzerin­den sanki bir hafta geçmiş gibi hissediliyordu.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin 2024’te Tah­ran’daki bir otel odasında nokta atışıyla öldürül­mesinin ardından İsrail’in İran’ın atar damar­larına kadar sızan istihbarat ağının ve başka bir ülkede nokta atışıyla suikast düzenleme aske­ri kabiliyetinin boyutları da ortaya çıkmış oldu. Ancak ismail Haniye suikastinden ve İsrail’in İran’ın içinde bu tarz bir suikast düzenleyebilme kapasitesinin ortaya çıkmasının ardından, ay­lardır “geliyorum” diyen savaş borularının çal­dığı bölgede Hamaney’in göz göre göre öldürül­mesi, birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Böyle bir ortamda, savaşın eli kulağındayken İran’ın İsrail açısından bir numaralı hedefi olan Hamaney, nasıl olmuştu da hiç bir şey yokmuş gibi ofisinde ailesi ve yakınlarıyla bir araya gel­miş çay içerken ölüme yakalanmıştı?

Gizli servisler yıllardır çalışıyor

Bu sorunun cevabını ararken, özellikle İsra­il ve Amerikan basınında çok çeşitli senaryo­lara denk geldim. İsrailli ve Amerikalı uzman­lar ve yetkililere göre, İran'ın en üst düzey lide­ri Hamaney’in suikastı, İsrail gizli servislerinin yıllardır sürdürdüğü istihbarat çalışmalarının ve son altı ayda da CIA ve diğer ABD istihbarat servisleri tarafından sağlanan önemli teknolojik kaynakların bir sonucu olarak gerçekleşti.

İsrail'deki askeri yetkililer, Hamaney'in “Tah­ran'ın çeşitli yerlerinde toplanmış olan İran'ın üst düzey güvenlik liderlerinden yedi kişi” ve yaklaşık bir düzine aile üyesi ve yakın çevresiy­le birlikte 60 saniye içinde neredeyse eşzamanlı saldırılarda öldürüldüğünü söyledi. Saldırıda 40 diğer üst düzey İranlı lider de öldü.

New York Times’a göre suikastın zamanlama­sı, CIA'nın Cumartesi sabahı Tahran'ın merke­zindeki bir liderlik kompleksinde İranlı üst dü­zey yetkililerin bir toplantı yapacağına dair elde ettiği bilgilerle belirlendi.

New York Times'a göre, en önemlisi, CIA, İs­railli meslektaşlarına Hamaney'in toplantıya katılacağını ve toplantının zamanlamasını bil­direbildi. İsrailli casuslar da yıllardır Hama­ney'i takip ediyordu ve onun günlük rutini, aile üyeleri, iş arkadaşları, müttefikleri ve güvenli­ğini sağlayan kişiler hakkında ayrıntılı bir dos­ya oluşturmuştu.

Yüksek profilli hedefleri takip etme konusun­da deneyimli eski bir CIA ajanı olan Reuel Gere­cht bu süreci şöyle anlatıyor:

"Bu dev bir yapboz gibi. Tüm bilgi parçalarını bir araya getiriyorsunuz. Bu bilgi parçaları her şey olabilir: Yiyeceklerini nasıl temin ettikle­ri, çöplerine ne olduğu... Hepimiz kalkıp yatı­yoruz, hepimiz yiyip içiyoruz. Bilgi ve verile­rin çok katmanlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz, bu yüzden iz bırakmayan kimse yok. Yaptığınız her şey bir iz bırakır.”

Teknolojik istihbarat ABD'den

Gerecht ayrıca İsrail’in, İran'da gizli ope­rasyonlar yürütebilen ajan ağları kurduğu­nu, ABD’nin ise önemli teknolojik varlıkları devreye sokabileceğini söyledi. Yani insan is­tihbaratı İsrail’den, teknolojik istihbarat ise ABD’den geliyor.

Gerecht, “ABD'nin teknolojik kapasitesi son derece etkileyici ve teknoloji çok önemli, an­cak CIA’nın insan istihbaratı veya gizli eylem ağları açısından masaya koyabileceği çok şey olduğunu düşünmüyorum. Teknolojik kapasi­teyi sahadaki ağlarla birleştirirseniz, bu kesin­likle etkinliğini artıracaktır” diyor.

Görünen o ki İsrail gizli servisi Mossad, on­larca yıldır İran'a odaklanmış ve orada derin bir muhbir, ajan ve lojistik ağı kurmuş. Nite­kim Haziran 2025’te 12 gün süren savaş sı­rasında, İsrailli ajanlar İranlı nükleer bilim adamlarının, istihbarat yetkililerinin ve aske­ri komutanların evlerini tespit etmişlerdi. Bu nedenle de ilk dalga saldırılarda İran’da onlar­ca kişi hayatını kaybetmişti.

2021'den beri Mossad'ı yöneten David Bar­nea, Ortadoğu'da İsrail için çalışan ajanlardan oluşan bir “yabancı lejyon” için özel bir de­partman kurduklarını açıklamıştı. Melman, bu tür ajanların, birçok kişinin rejime karşı oldu­ğu İran'da, başka ülkelere göre daha kolay işe alınabildiğini söylemişti.

Modern savaş alanı artık sadece tanklar ve uçaklar ile yapılmıyor. Gelişen teknoloji, uzay­dan takip edebilme, veri, erişim ve zamanlama ile tanımlanıyor. Bu nedenle de Hamaney’in sığınak ya da tünellerde saklanmak yerine ai­lesi ve yakın çevresiyle bir araya geldiği bir an­da savaşın kaderi değişebiliyor.