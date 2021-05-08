Hamiline pay kayıt sistemi faaliyete geçti

Dr. Soner ALTAŞ

Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar nihayet belli oldu. Aslında düzenleme 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ ise 6 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bundan sonra, hamiline yazılı pay senedi bastırılmadan önce, senede ilişkin bazı bilgiler ile hamiline yazılı pay sahibinin kimliğine dair bilgiler MKK’ya bildirilerek Hamiline Pay Kayıt Sistemi’ne(HPKS)’ne kaydedilecek. Bu kayıtla birlikte, HPKS hamiline yazılı pay senedini şirketle ve senedin sahibi ile ilişkilendirecek ve bir tekil numara altında sahibi adına kaydedecek. Bu bildirim sonrasında Şirket yetkilileri kararın tescil ve ilanı için ticaret sicili müdürlüğüne başvuracak. Ticaret Sicilinde, hamiline yazılı pay senetlerinin HPKS’ye kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilecek. Eğer edilmemiş ise, yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin iade edilecek. Eğer HPKS’ye kayıtlı ise, bu durumda tescil ve ilan edilecek. Tescil ve ilan sonrasında da senedin basımı yaptırılacak.

Peki, halihazırda elinde hamiline yazılı hisse senedi olanlar ne yapacak? Onlar da 31 Aralık 2021 tarihine kadar ellerindeki hamiline yazılı pay senetlerini HPKS’ye kaydettirecekler. Bunun için yapmaları gereken, ellerindeki hamiline yazılı hisse sentleri ile şirketin yönetim kuruluna başvurmak. Şirket yönetim kurulu bu başvuru üzerine, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, senedi ve sahibini MKK’ya bildirip HPKS’ye kaydettirecek. Kayıt sonrası senet sahibi adına MKK tarafından üretilen tekil numarayı senet üzerine yazacak, imzalayacak ve senedi sahibine iade edecek. Böylece, 1 Nisan 2021 tarihinden önce hamiline yazılı hisse senedi edinen şirket ortakları da kayıt altına alınmış olacak.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin de MKK’ya bildirimi zorunlu artık. Bu bildirim senetleri devralan kişi tarafından yapılacak. Ancak, devralan kişi şirkete başvurarak bu bildirimi şirket aracılığıyla da yapabilecek. Bildirim üzerine, MKK devralanı senetle ilişkilendirip onu da bir tekil numara altında kaydedecek.

MKK tarafından bu hizmetler için ücretler de alınacak ama öyle yüksek rakamlar değil. Şirketin MKK’ya kayıt ücreti 150 TL, pay senetleri ile sahiplerini bildirim ücreti 50 TL, hisse senedi devirlerini bildirim ücreti de 50 TL olarak belirlenmiş.

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, kayıtlarını MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından elektronik ortamda sorgulayabilecek ve bunlara ilişkin belgeyi elektronik ortamda edinebilecek. Bunun için tebliğde bir ücret öngörülmemiş.

Burada ufak bir hatırlatma yapmak faydalı olacak. Geçmiş yıllarda birçok insanımız, özellikle de gurbetçilerimiz yatırım amaçlı bazı şirketlerin kuruluşuna katıldı ve bunların hisse senetlerinden aldı. Bu senetler genelde hamiline yazılı hisse senedi olarak basılmış zamanında. Bugün de muhtemelen miras yolu ile ya oğullarının/kızlarının ya da torunlarının ellerinde. İşte ellerinde bu şekilde miras yolu ile intikal etmiş hamiline yazılı hisse senedi bulunan kişiler, biran önce şirkete başvurmalı ve senetleri ile kendi adlarını HPKS’ye kaydettirmeliler. Aksi takdirde, bu senetlere ilişkin ortaklık haklarını başvuruda bulununcaya dek kullanamazlar.