“Hammadde sıkıntısını gidermek için hızla önlem alınmalı”

2020 yılının başından itibaren küresel arz ve talep şoklarına sebep olan pandemi nedeniyle uluslararası hammadde ve emtia fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun tarafından Meclis gündemine taşındı.

Türkiye’nin içine girdiği ekonomik kriz ve Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının olumsuz etkilerinin de iç piyasada hammadde fiyatlarını olumsuz etkilediğini ve üreticileri zor durumda bıraktığını belirten Ergun, ayrıca Çin’in yarattığı konteyner krizinde gereken önlemleri alma konusunda geç kalınmasının da hammaddeye ihtiyaç duyan sanayicinin yaşadığı krizi derinleştirdiğine dikkat çekti.

Hammadde ve emtia fiyatlarında yaşanan artışın son aylarda giderek hızlandığı ve çeşitli kalemlerde yüzde 100’ü aşan fiyatlamaların Türkiye imalat sanayisinin ithal hammaddeye bağımlı sektörlerini tehdit eder hale geldiğini kaydeden Ergun, “Üreticileri zor durumda bırakan, enflasyonu ve işsizliği daha fazla artırma konusunda risk oluşturan hammadde sıkıntısının hızlı bir şekilde giderilebilmesi için ivedilikle bazı önlemlerin alınması gerekmektedir” dedi.

Ergun, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a şu soruları yöneltti: “Bakanlığınızın, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı zor durumda bırakan hammadde ve emtia sıkıntısını hafifletebilmek için bir çalışması var mıdır? Bakanlığınızın, iç üretimin canlı tutulabilmesi açısından hammadde ihracatını kısıtlama konusunda bir hazırlığı var mıdır? Bakanlığınızın, boş konteyner krizi konusunda aldığı tedbirler nelerdir?”

EKONOMİ TORBASI 7 NİSAN’DA GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti tarafından Meclise sunulan 18 maddelik ekonomi torbası 7 Nisan Çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Teklifle kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı için yüzde 25, 2022 için ise yüzde 23 olarak öngörülüyor. Kanun teklifi ile yiyecek, içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, Mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, Nisan ve Mayıs aylarında günlük 50 lira ödenecek. Ayrıca bu iş kolunda halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de günlük destek tutarı 50 liraya çıkarılacak. Yine yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren, 2021 yılı Mart ayı itibarıyla iş akdi bulunan personel için Mart ve Nisan aylarında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, SGK’ya ödenecek tüm primlerden mahsup edilecek.