Hane halkı nerelere yatırım yapıyor?

Merkez Bankası her yıl iki kere “Fi­nansal İstikrar Rapo­ru” yayımlıyor. Bu sene de ikincisini Kasım’da aldık. Bu raporda bir­çok önemli bilgi yer al­makla birlikte benim ilk dikkat ettiğim şey hane halkı finansal varlıkla­rının seyri oluyor. Hem genel itibariyle ekonominin gi­dişatına ilişkin bilgi alıyoruz bu verilerden hem de tercihlerde bir trend değişimi olup olmadı­ğını görüyoruz.

Aşağıdaki tabloda da görüldü­ğü gibi Türkiye’deki gerçek ki­şilerin hala birinci tercihleri TL mevduat. Toplam varlıklar için­deki payı %34.5. Bu oran başlı başına yeterince büyük olmak­la birlikte yıllık artışının %58.2 olması da önemli bir göster­ge. Bu artışta faizlerin yüksek­liğinin büyük etkisi var. Çünkü hem yüksek faiz yatırımcıyı bu­raya çekiyor, hem de işleyen fa­izlerin bakiyeye eklenmesiyle toplam zaman içinde hızla artı­yor. TL mevduata ilişkin önemli bir konu da mevduatın dağılımı. BDDK’nın Ekim 2025 raporuna göre hane halkına ait toplam TL mevduatın %70.4’ü 1 milyon TL ve üstü bakiyeye sahip hesapla­ra ait. %15.8’i de 250 bin TL’yle 1 milyon TL arasındaki bakiyeli hesaplarda. Dolayısıyla %86.2’yi 250 bin TL ve üstü hesaplar oluşturuyor. Bir de bu hesapları aynı banka ve farklı bankalarda­ki hesapları kişi bazında konso­lide ettiğimizde oranın daha da artacak. Muhtemelen bu veriler servet dağılımındaki çarpıklık konusunda yeteri kadar ipucu veriyordur.

Yabancı para mevduattay­sa yıllık artış %18.5 seviyesinde kalmış durumda. Unutmayın ki bu artış TL bazında. Dolar bazın­da baktığımızda %2.6’lık bir kü­çülme var. Ekonomi yönetimi­nin ters dolarizasyon hedefinde önemli rol alındığı görünüyor. Son derece yüksek reel faizle bu­nun ancak gerçekleştirilebildiği­ni not edelim. Bir ülkenin kendi vatandaşlarını kendi paralarına yatırım yapmak için bu derece efor sarf etmesi üzerinde hassa­siyetle düşünülmesi gereken bir konu. TL’mizin bu durumlara na­sıl ve kimler tarafından getirildi­ği henüz yeteri kadar üzerinde durulmamış bir konu.

Yatırım fonlarının yükselişi

Yatırım fonlarındaki yıllık artış %82 seviyesinde. Bunla­rın içinde döviz fonların da ol­duğu ve oradaki yıllık nemanın düşük olduğu gerçeğini dikkate alarak bu sayılara baktığımız­da son 1 yılda yatırımın fonla­rına ciddi bir teveccühün ol­duğunu görüyoruz. %19.4’le TL mevduattan sonra fonlar ikin­ci sırada geliyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de bu artış sürecektir. Fonların Tür­kiye’nin sermaye piyasası ge­leceği için çok önemli olduğu­nu bir kez daha belirteyim. Son derece profesyonel yönetilen portföy yönetim şirketlerimiz var. Zaten hem yatırımcı sayısı olarak hem de hacim olarak bu PYŞ’lerin toplam içindeki pay­ları çok yüksek. Zaman zaman kopan fırtınalarsa küçük bir grup içinde gerçekleşiyor.

Hisse senetlerinin toplam var­lıklar içindeki payı %10’a inmiş durumda. Borsadaki son yılda­ki düşük performans, halka arz­ların kesilmesi bunda etken ol­muştur. Geçen haftaki yazımda da belirttiğim gibi reel faizler 2-3’lü seviyelere gelmeden bura­da çok yüklü bir hareket de bek­lememek lazım.

Tahvil - bonoda yıllık artış 80.4. Fakat buradaki toplam ba­kiye düşük, toplam yatırımla­rın %2.7’si seviyesinde. Bu alan gelişmeye aday. Fakat önünde bazı engeller var. Bunlardan bir tanesi finansal okuryazar­lık. Hem sektör çalışanlarının hem de yatırımcıların bu ürün­leri anlamakta güçlük çektiğini gözlemliyorum. Diğer taraftan da bu ürünlerin pazarlaması bankalar üzerinden genellikle yapıldığından ve bu ürünler de mevduatın alternatifi olduğun­dan pek büyük iştahla pazarlan­mıyorlar haliyle.