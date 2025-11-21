Hane halkının ekonomiye güveni kasımda arttı

Hanelerin mevcut mad­di durumu ve gelecek on iki ayda hem kendi mad­di durum hem genel ekonomide iyileşme beklentileri ile tüketim eğiliminde yaşanan iyileşmele­rin etkisiyle tüketici güveni, ka­sım ayında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, kasımda yüzde 1,6 ar­tarak 85’e yükseldi. Hane halk­larının genel ekonomik gidi­şat ve kendi mali durumlarına ilişkin beklenti ve değerlendir­meleri ile harcama ve tasarruf eğilimlerini yansıtan ve tüm dünyada öncü bir gösterge olan Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük olması tüketici­lerde ekonomiye ilişkin “iyim­ser”, 100’den küçük olması “kö­tümser” durumu; yükselmesi güven artışını, düşmesi güven kaybını gösteriyor.

Son beş ayın en yükseği

Tüketici Güven Endek­si’nin kasımda aldığı değer, son beş ayın en yüksek düzeyi. Uzun dönemdir 100 baz değe­rin altında seyretmekle birlik­te Endeks, bu yıl martta yüz­de 5’e yakın artarak 85,9’la son iki yılın zirvesini görmüş, an­cak ayın ikinci yarısında içe­ride ve nisan başında dışarıda patlak veren şokların etkisiy­le bu trend devam edememiş­ti. Veri derleme dönemine bağ­lı olarak ayın ilk yarısındaki durumu yansıtan Endeks, 19 Mart’ta başlayan İBB operas­yonu ile birlikte içeride ar­tan toplumsal gerilim ve 2 Ni­san’da ABD’nin açıkladığı ye­ni gümrük tarifesi ile kızışan küresel ticaret savaşlarının yol açtığı dış gerilimin etkisiyle nisanda 83,9’a düşmüştü. En­deks, izleyen dönemde sınırlı toparlanma ile haziranda 85,1 değerini alarak mart düzeyi­ni görece yakınsarken, içeride ve dışarıda devam eden olum­suzlukların da etkisiyle devam eden düşüşle ekimde 83,6’ya inmişti. Kasımda, haziran son­rasının en yüksek değerini ala­rak mart ayı düzeyini yeniden yakınsayan endeksin bu düze­yi, güvende sınırlı da olsa to­parlanmayı ifade ediyor.

İyimserliğin arttığı alanlar

Tüketici Güven Endeksinin bi­leşenlerinden “Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu”na iliş­kin alt endeks önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 69,6’ya çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hane­nin maddi durum beklentisi en­deksi de yüzde 1,9 artarak 85,7 değerini aldı. Geçen 12 aya göre mevcut dönemde genel ekono­mik duruma ilişkin alt endeksin yüzde 6,1 artarak 57,1’e çıkması ise genel güven artışında büyük paya sahip. Gelecek 12 aylık dö­nemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi de yüzde 1,3 artarak 79,6 oldu.

Hanelerin tüketim eğiliminde de canlanma gözlendi. Geçen 3 ay­lık döneme göre gelecek 3 ayda yarı dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesini ölçen en­deks yüzde 1,1 artışla 112,1’e, mev­cut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi yüzde 11,3 artışla 60,9’a, geçen 12 aya göre gelecek 12 ayda dayanıklı tüketime harcama düşüncesine ilişkin endeks yüzde 0,9 artışla 105’e çıktı. Gelecek 12 ayda ta­sarruf etme ihtimaline ilişkin en­deks yüzde 0,2 düşüşle 40,7’ye gerilerken, gelecek 3 ayda tü­ketimin finansmanı için borç kullanma düşüncesini ölçen endeks yüzde 0,9 artarak 63,9 oldu.

Enflasyonda beklenti hâlâ yukarı yönlü

Halkın dezenflasyona “ikna” ol­maması durumu, temel önceliği enflasyonu tek haneye düşür­mek olan parasal sıkılaştırma programı kapsamında psikolojik faktör olarak bu mücadeleye en güçlü direnç noktası olmaya de­vam ediyor. Bu durumun son iki ayda daha da güçlendiği dikkati çekiyor.

Geçen on iki aylık döneme gö­re gelecek on iki ayda tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin “beklenti” endeksinin ekimde yüzde 2,9 düşüşle 54,1’e geri­leyen değeri, kasım ayında da yüzde 6,2 ile daha da sert dü­şerek 50,8’e kadar indi. Bu en­deksin artması tüketici fiyatları bazında enflasyonda gerileme, düşmesi ise yükseliş beklentisi­ni yansıtıyor.

Geçen 12 ayda tüketici fiyatları­nın değişimine ilişkin alt endeks ise kasımda yüzde 3,6 artarak 29,6 oldu. Artması enflasyonun düştüğü, gerilemesi enflasyo­nun yükseldiğini gösteren bu alt endekse göre son bir yılda enflasyonun düştüğüne inanan hanelerin oranında artış sınırlı.

Artması işsizliğin azalacağı; düş­mesi ise artacağı beklentisini yansıtan “gelecek on iki ayda işsiz sayısı”na ilişkin alt endeks değeri önceki aya göre yüzde 0,6 ar­tarak 79,3’e yükseldi. Geçen on iki aya göre ge­lecek on iki ayda ücretlere ilişkin alt endeks ise yüzde 0,6 artışla 106,5 oldu. Gelecek on iki ayda ev satın alma veya inşa ettirme­ye ilişkin değer yüzde 5,4 artış­la 14,9’a çıkmakla birlikte alt endeksler içinde en düşük değeri almaya devam etti. Gelecek on iki ay­da otomobil alma beklentisini ölçen endeksin değe­ri ise yüzde 1 düşerek 23,3’e indi.