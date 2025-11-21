Hane halkının ekonomiye güveni kasımda arttı
Hanelerin mevcut maddi durumu ve gelecek on iki ayda hem kendi maddi durum hem genel ekonomide iyileşme beklentileri ile tüketim eğiliminde yaşanan iyileşmelerin etkisiyle tüketici güveni, kasım ayında artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, kasımda yüzde 1,6 artarak 85’e yükseldi. Hane halklarının genel ekonomik gidişat ve kendi mali durumlarına ilişkin beklenti ve değerlendirmeleri ile harcama ve tasarruf eğilimlerini yansıtan ve tüm dünyada öncü bir gösterge olan Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük olması tüketicilerde ekonomiye ilişkin “iyimser”, 100’den küçük olması “kötümser” durumu; yükselmesi güven artışını, düşmesi güven kaybını gösteriyor.
Son beş ayın en yükseği
Tüketici Güven Endeksi’nin kasımda aldığı değer, son beş ayın en yüksek düzeyi. Uzun dönemdir 100 baz değerin altında seyretmekle birlikte Endeks, bu yıl martta yüzde 5’e yakın artarak 85,9’la son iki yılın zirvesini görmüş, ancak ayın ikinci yarısında içeride ve nisan başında dışarıda patlak veren şokların etkisiyle bu trend devam edememişti. Veri derleme dönemine bağlı olarak ayın ilk yarısındaki durumu yansıtan Endeks, 19 Mart’ta başlayan İBB operasyonu ile birlikte içeride artan toplumsal gerilim ve 2 Nisan’da ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifesi ile kızışan küresel ticaret savaşlarının yol açtığı dış gerilimin etkisiyle nisanda 83,9’a düşmüştü. Endeks, izleyen dönemde sınırlı toparlanma ile haziranda 85,1 değerini alarak mart düzeyini görece yakınsarken, içeride ve dışarıda devam eden olumsuzlukların da etkisiyle devam eden düşüşle ekimde 83,6’ya inmişti. Kasımda, haziran sonrasının en yüksek değerini alarak mart ayı düzeyini yeniden yakınsayan endeksin bu düzeyi, güvende sınırlı da olsa toparlanmayı ifade ediyor.
İyimserliğin arttığı alanlar
Tüketici Güven Endeksinin bileşenlerinden “Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu”na ilişkin alt endeks önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 69,6’ya çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de yüzde 1,9 artarak 85,7 değerini aldı. Geçen 12 aya göre mevcut dönemde genel ekonomik duruma ilişkin alt endeksin yüzde 6,1 artarak 57,1’e çıkması ise genel güven artışında büyük paya sahip. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi de yüzde 1,3 artarak 79,6 oldu.
Hanelerin tüketim eğiliminde de canlanma gözlendi. Geçen 3 aylık döneme göre gelecek 3 ayda yarı dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesini ölçen endeks yüzde 1,1 artışla 112,1’e, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi yüzde 11,3 artışla 60,9’a, geçen 12 aya göre gelecek 12 ayda dayanıklı tüketime harcama düşüncesine ilişkin endeks yüzde 0,9 artışla 105’e çıktı. Gelecek 12 ayda tasarruf etme ihtimaline ilişkin endeks yüzde 0,2 düşüşle 40,7’ye gerilerken, gelecek 3 ayda tüketimin finansmanı için borç kullanma düşüncesini ölçen endeks yüzde 0,9 artarak 63,9 oldu.
Enflasyonda beklenti hâlâ yukarı yönlü
Halkın dezenflasyona “ikna” olmaması durumu, temel önceliği enflasyonu tek haneye düşürmek olan parasal sıkılaştırma programı kapsamında psikolojik faktör olarak bu mücadeleye en güçlü direnç noktası olmaya devam ediyor. Bu durumun son iki ayda daha da güçlendiği dikkati çekiyor.
Geçen on iki aylık döneme göre gelecek on iki ayda tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin “beklenti” endeksinin ekimde yüzde 2,9 düşüşle 54,1’e gerileyen değeri, kasım ayında da yüzde 6,2 ile daha da sert düşerek 50,8’e kadar indi. Bu endeksin artması tüketici fiyatları bazında enflasyonda gerileme, düşmesi ise yükseliş beklentisini yansıtıyor.
Geçen 12 ayda tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin alt endeks ise kasımda yüzde 3,6 artarak 29,6 oldu. Artması enflasyonun düştüğü, gerilemesi enflasyonun yükseldiğini gösteren bu alt endekse göre son bir yılda enflasyonun düştüğüne inanan hanelerin oranında artış sınırlı.
Artması işsizliğin azalacağı; düşmesi ise artacağı beklentisini yansıtan “gelecek on iki ayda işsiz sayısı”na ilişkin alt endeks değeri önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 79,3’e yükseldi. Geçen on iki aya göre gelecek on iki ayda ücretlere ilişkin alt endeks ise yüzde 0,6 artışla 106,5 oldu. Gelecek on iki ayda ev satın alma veya inşa ettirmeye ilişkin değer yüzde 5,4 artışla 14,9’a çıkmakla birlikte alt endeksler içinde en düşük değeri almaya devam etti. Gelecek on iki ayda otomobil alma beklentisini ölçen endeksin değeri ise yüzde 1 düşerek 23,3’e indi.
