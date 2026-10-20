Hangi Fransa, hangi Avrupa?
Fransa'da yaşanan son hadiseler dünya gündeminde sarsıcı bir etki yaratıyor. Sokak gösterilerinin Fransa'da olması ister istemez tarihsel olarak o dünyayı ayağa kaldıran 1789 Fransız devrimini akıllara getiriyor. Tabii ki ne ebatları ne dünyaya etkisini 1789 Fransız ihtilaliyle kıyaslanmak çok doğru olmaz. Ancak gerçekten ne olduğu ve bunun sebepleri herkesin aklında.
Olayın geçmişine bakarsak uzunca süredir isyanlarda başrol oynayan 2018'den beridir birçok protestoya öncülük eden sarı yelekliler hareketinin güçlenmeye başladığını görüyoruz. Ama başlı başına bu bir etken değil. Şüphesiz ki bu isyan ve protestoların odağındaki en önemli mesele hayat pahalılığı. Uzunca yıllar mevcut dünya düzeninde dünyanın en büyük pazarlarından biri olan, yaşam standartlarının en lüksü, en refahı ve en güvenlisini temsil eden Avrupa artık değişiyor. Pandemiyle birlikte iyice ortaya çıkan Avrupa Birliği’nin karar alamama durumu pandeminin yarattığı ekonomik etkilerle birleşince Avrupa'yı sarstı. Ortadoğu'daki Arap Baharı ile başlayan göç hareketleri Avrupa'nın birçok ülkesinde resmi gayri resmi demografiyi etkiledi. Bütün bu değişimlerin sonucunda dünyanın çok önemli bir teknolojik evrimden geçmesi de farklı sektörlerdeki iş ihtiyaçlarını farklı boyutlara taşıdı. Bu günler özetle, geleneksel yöntemler ve alışılagelmiş ekonomik politikaların artık halkı tatmin etmediği, göç politikalarının sadece işsizlik ve güvenlik sorunları yaratmayıp ülkeleri daha ötesinde bir boyuta taşıdığının ayyuka çıktığı noktadır.
Fransa'da ekonomik sorunlar, kira ve konaklama bedellerindeki üst düzey yükseliş, işsizlik, gıda fiyatlarındaki artış ve belki gençleri en çok etkileyen eğitim yetersizliği ve kalitesizliği insanları çok farklı etkenlerle sokaklarda buluşturdu. Sokaklara dökülen insanların bazıları şiddet yanlısı, bazıları pasif direnişçi, bazıları eğitimden, bazıları Macron yönetiminden, birçoğu farklı ekonomik sebeplerden, kimileri göçten, kimileri ise sosyal politikalardan şikayetçi. Yani aslında ortada tek bir şikâyet, tek bir mesele, halkın tepkilerini tek bir noktada odaklamış bir şey yok. Enerji fiyatları, gıda fiyatları, barınma fiyatları gibi birçok etkenin oluşturduğu ekonomi başta gibi görünse de aslında Fransa'da yaşananlar yeni dünya düzeninin sancıları. Kimse sanmasın ki bu gösteriler sadece Fransa'da oluyor, İtalya'da Milano, Torino ve Polonya'da çok yakın zamanda enflasyon ve maaşlara tepki nedeniyle büyük gösteriler yaşandı. Belçika'da Brüksel ve Liege’de eğitim masraflarını ve sosyal politikaları eleştirmek için halk sokaklara döküldü. İspanya'da protestoların temelinde konut fiyatları ve yüksek kiralar vardı. Portekiz'in başkenti Lizbon’da binlerce kişi düşük maaşları, yüksek kiraları ve hayat pahalılığını eleştirmek için yürüdü. Tiran'da, Arnavutluk'ta yaşanmış en büyük gösterilerin temellerinde yine ekonomik sorunlar ve yolsuzluk vardı. Kısacası Avrupa’nın kalbinde temeller sallanıyor.
Göreceksiniz ki çok kısa bir zaman sonra buna benzer protestolar Almanya ya da İngiltere'yi de ve hatta okyanusun diğer tarafını da etkisi altına alacak. Çünkü bu mesele resmi olarak ekonomi ve kırılımları. Ekonomik olarak dünya daha düzgün, daha bolluk içinde bir yere evrilir mi çok ümit vaat etmese de bu apayrı bir konu. Ama dünyanın gözü önünde dünyanın en büyük tahıl ambarı olan Ukrayna ve Rusya kilitlenmişken, yine aynı iki ülke dünya gübresinin merkeziyken ve o da kilitlenmişken nasıl bir gıda bolluğu bekleyebilirsiniz ki. Ortadoğu'da yaşananlar yüzünden dünyada enerji fiyatları tavan yapmaya başlamışken petrolü ulaşmaktan ziyade sürekliliği asıl sorun halindeyken enerji fiyatlarından ne bekleyebilirsiniz. Ama hepsinden ziyade Ortadoğu'da işleri karıştırıp oradan hayatını kurtarmak için dünyanın birçok ülkesine göçen insanların yarattığı demografik sorunları nasıl çözebilirsiniz ki. 10 günlük plan yaparak dünyayı karıştırdığınız zaman 10 günlük getiriler için dünyanın 100 senesini riske attığınız zaman o yüzyılı nasıl huzurla yaşayabilirsiniz ki. Tabii ki temel sebep kendince oyun kurucu ülkenin yarattığı kaotik düzenin bugünkü dünya ekonomisine etkisi. Ama esas soru ki önümüzdeki haftalarda bunu yazmaya çalışacağım, bu bir büyük buhran mı veya o büyük buhranın habercisi mi. Ekonomik gelmiş geçmiş bir sıkıntının sonundan mı bahsediyoruz yoksa daha yeni başlayan büyük bir ekonomik buhranın başında mıyız?
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