Hangi Fransa, hangi Avrupa?

Fransa'da yaşanan son hadiseler dünya gündeminde sarsıcı bir etki yaratıyor. Sokak gösterilerinin Fransa'da olması ister istemez tarihsel olarak o dünyayı ayağa kal­dıran 1789 Fransız devrimini akıllara geti­riyor. Tabii ki ne ebatları ne dünyaya etkisi­ni 1789 Fransız ihtilaliyle kıyaslanmak çok doğru olmaz. Ancak gerçekten ne olduğu ve bunun sebepleri herkesin aklında.

Olayın geçmişine bakarsak uzunca süre­dir isyanlarda başrol oynayan 2018'den be­ridir birçok protestoya öncülük eden sarı ye­lekliler hareketinin güçlenmeye başladığı­nı görüyoruz. Ama başlı başına bu bir etken değil. Şüphesiz ki bu isyan ve protestoların odağındaki en önemli mesele hayat pahalı­lığı. Uzunca yıllar mevcut dünya düzeninde dünyanın en büyük pazarlarından biri olan, yaşam standartlarının en lüksü, en refahı ve en güvenlisini temsil eden Avrupa artık de­ğişiyor. Pandemiyle birlikte iyice ortaya çı­kan Avrupa Birliği’nin karar alamama duru­mu pandeminin yarattığı ekonomik etkiler­le birleşince Avrupa'yı sarstı. Ortadoğu'daki Arap Baharı ile başlayan göç hareketleri Av­rupa'nın birçok ülkesinde resmi gayri resmi demografiyi etkiledi. Bütün bu değişimlerin sonucunda dünyanın çok önemli bir tekno­lojik evrimden geçmesi de farklı sektörler­deki iş ihtiyaçlarını farklı boyutlara taşıdı. Bu günler özetle, geleneksel yöntemler ve alışılagelmiş ekonomik politikaların artık halkı tatmin etmediği, göç politikalarının sadece işsizlik ve güvenlik sorunları yarat­mayıp ülkeleri daha ötesinde bir boyuta ta­şıdığının ayyuka çıktığı noktadır.

Fransa'da ekonomik sorunlar, kira ve ko­naklama bedellerindeki üst düzey yükse­liş, işsizlik, gıda fiyatlarındaki artış ve belki gençleri en çok etkileyen eğitim yetersizliği ve kalitesizliği insanları çok farklı etkenler­le sokaklarda buluşturdu. Sokaklara dökü­len insanların bazıları şiddet yanlısı, bazı­ları pasif direnişçi, bazıları eğitimden, ba­zıları Macron yönetiminden, birçoğu farklı ekonomik sebeplerden, kimileri göçten, ki­mileri ise sosyal politikalardan şikayetçi. Yani aslında ortada tek bir şikâyet, tek bir mesele, halkın tepkilerini tek bir noktada odaklamış bir şey yok. Enerji fiyatları, gıda fiyatları, barınma fiyatları gibi birçok etke­nin oluşturduğu ekonomi başta gibi görünse de aslında Fransa'da yaşananlar yeni dün­ya düzeninin sancıları. Kimse sanmasın ki bu gösteriler sadece Fransa'da oluyor, İtal­ya'da Milano, Torino ve Polonya'da çok ya­kın zamanda enflasyon ve maaşlara tepki nedeniyle büyük gösteriler yaşandı. Belçi­ka'da Brüksel ve Liege’de eğitim masrafları­nı ve sosyal politikaları eleştirmek için halk sokaklara döküldü. İspanya'da protestola­rın temelinde konut fiyatları ve yüksek ki­ralar vardı. Portekiz'in başkenti Lizbon’da binlerce kişi düşük maaşları, yüksek kiraları ve hayat pahalılığını eleştirmek için yürüdü. Tiran'da, Arnavutluk'ta yaşanmış en büyük gösterilerin temellerinde yine ekonomik sorunlar ve yolsuzluk vardı. Kısacası Avru­pa’nın kalbinde temeller sallanıyor.

Göreceksiniz ki çok kısa bir zaman sonra buna benzer protestolar Almanya ya da İn­giltere'yi de ve hatta okyanusun diğer tara­fını da etkisi altına alacak. Çünkü bu mesele resmi olarak ekonomi ve kırılımları. Ekono­mik olarak dünya daha düzgün, daha bolluk içinde bir yere evrilir mi çok ümit vaat et­mese de bu apayrı bir konu. Ama dünyanın gözü önünde dünyanın en büyük tahıl am­barı olan Ukrayna ve Rusya kilitlenmişken, yine aynı iki ülke dünya gübresinin merke­ziyken ve o da kilitlenmişken nasıl bir gıda bolluğu bekleyebilirsiniz ki. Ortadoğu'da ya­şananlar yüzünden dünyada enerji fiyatları tavan yapmaya başlamışken petrolü ulaş­maktan ziyade sürekliliği asıl sorun halin­deyken enerji fiyatlarından ne bekleyebi­lirsiniz. Ama hepsinden ziyade Ortadoğu'da işleri karıştırıp oradan hayatını kurtarmak için dünyanın birçok ülkesine göçen insan­ların yarattığı demografik sorunları nasıl çö­zebilirsiniz ki. 10 günlük plan yaparak dün­yayı karıştırdığınız zaman 10 günlük getiri­ler için dünyanın 100 senesini riske attığınız zaman o yüzyılı nasıl huzurla yaşayabilirsi­niz ki. Tabii ki temel sebep kendince oyun kurucu ülkenin yarattığı kaotik düzenin bu­günkü dünya ekonomisine etkisi. Ama esas soru ki önümüzdeki haftalarda bunu yazma­ya çalışacağım, bu bir büyük buhran mı veya o büyük buhranın habercisi mi. Ekonomik gelmiş geçmiş bir sıkıntının sonundan mı bahsediyoruz yoksa daha yeni başlayan bü­yük bir ekonomik buhranın başında mıyız?