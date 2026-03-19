Hangi gelirler için beyanname vermeliyim?

Gelir vergisi kanununa göre gerçek ki­şilerin gelirleri gelir vergisine tabi­dir. Kanunda yazılı gelir unsurlarını elde eden gerçek kişilerin gelirlerinin yıllık beyannamede toplanması zorunludur. Gerçek kişilerce 2025 yılında elde edi­len gelirler için beyan dönemi 1 Mart-31 Mart 2026 tarihi olup, vergi Mart ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilecek. Gelir Vergisi Kanunu uya­rınca; tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbapları ticari, zirai ve mesleki faaliyet­lerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorunda­dırlar. Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları elde edenlerin beyanname verip vermeyeceği elde edi­len gelirin tutarına ve gelirin niteliğine bağlı olarak değişmektedir. Bu yazımızda beyana tabi gelirler özet olarak ele alın­maya çalışılmıştır.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetler

Ticari kazanç elde edenler, zarar etse­ler dahi yıllık beyanname vermek zorun­dalar. Esnaf muaflığından yararlananlar ile kazançları basit usulde tespit edilen­ler, gelir vergisi beyannamesi vermeye­cekler.

Zirai kazançlarda genel vergilendirme şekli tevkifat usulü olup, kanunda yazı­lı tutarları aşan çiftçiler gerçek usulde vergilendirilirler. Zirai kazançları ger­çek usulde vergilendirilmekte olan mü­kellefler, söz konusu faaliyetlerinden do­layı kazanç elde etmemiş olsalar bile yıl­lık beyanname verecekler.

Serbest meslek erbabı zarar etse dahi yıllık beyanname vermek zorunda. An­cak telif kazançları istisnasından yarar­lananlar bu kazançları için beyanname vermek zorunda değil.

Ücret geliri elde edenler

2025 yılında bir veya birden fazla işve­renden elde edilen stopaja tabi tutulmuş ücret gelirlerinin toplamı beyan sınırı olan 4.300.000Tl yi aşanlar, sporcular ve hakemler dahil gelir vergisi beyanname­si vermek ve ücret gelirlerinin tamamını beyan etmek zorundalar.

Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden alan hizmet erbabı ile istis­nadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri de beyanname verecek.

Kira Geliri Elde Edenler

2025 yılında stopaja tabi tutulmuş iş­yeri kira gelirleri toplamı 330 bin TL'yi aşanlar ile konut kira gelirleri toplamı 47 bin TL yi aşanlar beyanname vermek zo­runda. Söz konusu tutarları aşmayan ge­lirler için beyanname verilmez. Hem ko­nut hem de iş yeri kira geliri olanlar, ko­nut kira gelirinin istisnayı aşan kısmı ile işyeri kira gelirlerinin toplamını birlikte dikkate almak zorundalar. 2025 yılı içe­risinde 47 bin TL üzeri mesken kira geli­ri yanında, ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer ka­zanç ve iratların gayri safi tutarları top­lamının 1.200.000 TL’yi geçmesi halinde 47 bin TL’lik mesken istisnasından ya­rarlanılamaz.

Gayrimenkul Satanlar

Elde etme tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılan konut, arsa gibi gayrimen­kullerin satış kazançları beyana tabi. İvazsız (miras, bağış vs.) gibi karşılıksız elde edilen gayrimenkullerin satışı sü­reye bağlı olmaksızın vergiye tabi değil. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasın­dan doğan değer artışı kazancının, 2025 takvim yılı için 120.000 TL’si gelir vergi­sinden istisnadır.

Menkul Kıymet Gelirleri

Mevduat, repo, tahvil-bono faizi, katı­lım bankası kar payı gibi menkul kıymet geliri elde edenler, bu gelirleri için be­yanname vermek zorunda değiller. Söz konusu gelirler üzerinden yapılan sto­paj nihai vergi niteliğinde. Kâr payları ve eurobond faiz geliri elde edenler 330 bin TL'yi aşan gelir elde etmeleri halinde be­yanname verecek.