Hangisi doğru?

Zafer ÖZCİVAN

Ekonomist

Enflasyon rakamları her ay TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ele alınarak hesaplanır ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından kamuoyuna açıklanır.

TÜFE, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını satın almalarında yaşanan fiyat değişimlerini ifade eder. Hesaplama yapılırken ayakkabıdan konfeksiyona, sebzeden süt ürünlerine, temizlik maddelerinden enerji tüketimine kadar her ürün ayrı ayrı ele alınarak fiyat değişimleri ölçülerek sonuca ulaşılır. Hesaplama bir önceki aya göre, bir önceki yılın aralık ayına göre, bir yıl önceki aynı aya göre ve on iki aylık ortalamalara göre olarak değerlendirilir.

ÜFE ise üreticilerin hammadde ve yarı mamul fiyatları dikkate alınarak ürün maliyet fiyatlarındaki değişimden ibarettir. ÜFE de tüfe gibi bir önceki aya göre, bir önceki yılın aralık ayına göre, bir önceki yılın aynı ayına göre ve on iki aylık ortalamaya göre hesaplanır. Üretim maliyeti, birçok yarı mamul, hammadde, işçilik, enerji gibi giderleri içerdiği için bütün bu faktörlerin üretime olan maliyeti katılarak üretim maliyeti elde edilir ve üretici fiyat endexine ulaşılır.

Eylül 2021 ayı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları

TÜFE

Bir önceki aya göre: %1,25

Bir önceki yılın aralık ayına göre =13,04

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %19,58

On iki aylık ortalama =%16,42

Eylül 2021 ayı enflasyon hesabında baz alınan 415 üründen 51 tanesinin fiyatı ucuzlamış,46 ürünün fiyatı aynı kalmış fakat 318 ürünün fiyatının yükseldiği görülmüştür.

ÜFE

Bir önceki aya göre = %1,554

Bir önceki yılın aralık ayına göre =%30,50

Bir önceki yılın aynı ayına göre =%43,96

Olarak açıklanmıştır.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere enflasyon oranları hız kesmeden devam etmektedir ve dar gelirliler için zorlu koşullarda bir iyileşme söz konusu değildir. Memur ve emekliye verilen zamların enflasyonun çok gerisinde kaldığı aşikârdır.

Öte yandan üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat arasında bariz fark hala devam etmektedir. Bunun anlamı, üretimde artan maliyetlerin fiyatlara henüz yansıtılmadığı şeklindedir. Önümüzdeki süreçte artan üretim maliyetleri tüketici fiyatlarına yansıtılacağından enflasyon artmaya devam edecektir.

Enflasyon, ülkede fiyatların artması olarak kısaca tanımlanabilir. Bir de ‘Çekirdek Enflasyon’ kavramı vardır. Ülkede ani değişikler nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarını hesaplamaların dışında bırakarak yapılan hesaplama ile elde edilen orandır. Ağustos 2021 ayına ait çekirdek enflasyon oranı TÜİK tarafından %16,76 olarak açıklanmıştı. Eylül 2021 çekirdek enflasyon oranı ise %16,98 olarak belirlenmiştir.

Bildiğiniz gibi eylül ayında yapılan T.C. Merkez Bankası para politikaları toplantısında çekirdek enflasyon baz alınarak politika faizleri 100 baz puan indirilmişti. Önümüzdeki süreçte da aynı yöntemle faizler düşme eğilimine girebilir.

Bir de ülkemizde ekonomi bilim adamları tarafından yönetilen ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı bir kuruluş var. Eylül 2021 ayında bu kuruluşa göre ise enflasyon oranı %44,70 olarak açıklandı. Bu durumda hangisine inanalım? Vatandaş olarak yaşadığımız enflasyon %45-50 civarında olduğu bir gerçektir. Hangisi doğru?