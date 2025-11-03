Hangisi yerli, hangisi milli?

Yerli Milli”. Ulusal gururumuzu pekişti­ren, özgüven aşılayan ve hepimizi gu­rurlandıran güçlü bir motto. Ancak bu kav­ramları tek bir çatı altında toplayınca, teknik ve hukuki incelikler gözden kaçabiliyor. Giri­şimcileri ve karar vericileri doğru yönlendir­mek için stratejik bağımsızlık hedeflerimizle ekonomik kalkınma ihtiyaçlarımızı birbirin­den ayırmamız şart.

YERLİ: Nerede üretildi ve nasıl ölçülüyor?

“Yerli”, üretimin esasen ülke içinde gerçek­leştiği ve katma değerin büyük ölçüde burada oluştuğu durumu anlatır. Yazılımda kod ge­liştirme süreçleri Türkiye’de yürütülür; açık kaynak ya da yabancı kütüphaneler kullansa da yerlidir. Donanımda tasarım ve montaj bu­rada olsa bile bazı parçalar dışarıdan gelebilir; ürün yine yerlidir. Esas olan, toplam katkının ve katma değerin ağırlıklı biçimde ülke içinde, mümkün olduğunca yüksek oranda oluşması­dır. Yerli olmak ekonomiye doğrudan katkıdır; dışa bağımlılık riski ise ayrıca yönetilmelidir.

Yerli Malı Tebliğinde yazılım ürünlerinin yerli sayılması için en az %51 yerli katkı ora­nı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen Teknolojik Ürün Belgesi zorunlu. 15 Ekim’de yapılan güncellemelerle yazılım için ölçüm yöntemi rafine edilerek yerlilik ölçülebilir bir statü hâline geldi.

MİLLİ: Kimin kontrolünde, hangi hukuka tabi?

“Milli”nin odağı sahiplik ve egemenliktir. IP (Intellectual Property — fikrî mülkiyet) hakları, ürünü geliştirme/sürdürme kabiliye­ti ve kritik verilerin tabi olduğu hukuk kimin kontrolündedir? Tedarik zincirinde ikame se­çeneklerimiz var mıdır? Yazılımda kaynak kod hakları, kriptografi ve veritabanı gibi çekirdek unsurlar; donanımda işlemci, sensör ve haber­leşme modülleri bu başlığın kalbidir.

SSB Yerlileştirme–Millîleştirme Rehberin­deki ayırım gayet net aslında. Yerlileştirme, “teknoloji/ürün/hizmetin yurt içinde üretil­mesi”; millîleştirme ise “yabancı ülke veya firmaya fikrî ve sınai haklar ile mülkiyet açısından bağımlı olmaksızın millî kurum/ kuruluşça geliştirilmesi”dir. Millî Teknoloji Hamlesi yayınlarında da milli; “tasarlama– geliştirme–üretme kabiliyetinde egemen­lik” olarak çerçevelenir. Bilgi ve İletişim Gü­venliği Genelgesi ise kritik verilerin yurti­çinde, egemenlik ilkelerine uygun yönetimini teşvik ederek veri egemenliğini milli kavramın merkezine yerleştirir.

Kamuda geliştirilenler yerli mi, milli mi?

Bir ürünün kamu kurumunda geliştirilmesi onu yerli kılar; milli olması içinse IP hakları­nın Türkiye’de olması, kritik verinin egemen­lik ilkelerine göre yönetilmesi ve çekirdek bi­leşenlerde ikame/yerelleştirme planı şart­tır. Aksi hâlde ürün yerli kalır, milli olmaz.

Bu ayrım neden hayati?

Milli niteliğin zorunlu olduğu stratejik alanlar ile yerli üretimin teşvik edileceği eko­nomik alanlar karıştırılmamalıdır. Şirketler inovasyonun zor kısmını, çekirdek teknoloji ve IP birikimini ikinci plana itmesine yol açılma­malıdır. Doğru ayrım, teşvikleri hedefe nişan­lar ve kamu kaynaklarını rasyonelleştirir. Ör­neğin ABD’de aranan SBOM (Software Bill of Materials — yazılım bileşen listesi) ve te­darik zinciri hijyeni, “milli” hedefimizin tek­nik karşılıklarını görünür kılacaktır.

Dünya Sözlüğünde “Yerli Milli”

AB’de tartışma dijital egemenlik/stratejik özerklik ekseninde yürütülmekte olup, veri­nin nerede tutulduğu, yabancı hukuklara ma­ruziyet ve tedarik bağımlılıkları belirleyicidir. ABD’de ise menşe (kamu tedarik rejimleri) ve güvenli yazılım şartları birlikte değerlendiri­lir. Kelimeler değişse de öz aynı: yerlileşme ekonomik, egemenlik stratejiktir.

İhaleler ve teşviklerde uygulanabilir bir pusula

Kademeli bir yapı hem denetimi hem hedefi kolaylaştıracaktır:

M1: IP + geliştirme kabiliyeti bizde

M2: Veri egemenliği (kritik veride ülke içi/ egemen barındırma)

M3: Yabancı hukuka karşı kurumsal/sözleş­mesel koruma

M4: Çekirdek bileşenlerde ikame/yerli– müttefik kaynak

Son Söz : “Yerli” ve “milli” ölçülebilir iki ay­rı niteliktir. Bu ayrımı netleştirince stratejik bağımsızlık iddiamız somutlaşır; sanayinin za­yıf halkalarını güçlendirecek politikalarla he­defe daha hızlı varabiliriz.