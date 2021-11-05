Hanri Benazus: Öncü girişimci, saygın bir Atatürkçü

Hanri Benazus, girişimciliği ve Mustafa Kemal hayranlığıyla örnek bir Cumhuriyet bireyi... Yaşamının ‘’Atatürk ve Devrimlerini Anlatma‘’ evresinde birçok önemli eser verdi.

Benazus, 1930‘ta İzmir’de doğdu. Kendisini ‘’523 yıllık İzmirli bir ailenin çocuğu‘’ şeklinde tanımlar. Tüm tahsilini İzmir’de yaptı, saygın bir eğitim kurumu olan İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdi. Maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemedi. Hanri bey, ticaret hayatına atıldığında beyaz etin tüketici sofrasında yer almadığını gördü. Adı yumurta-piliç sözcüklerinin kısaltılmışı olan ‘’Yupi‘’yi kurdu, bu Türkiye’de bir ilk idi. Bu sektörde yer alan tüm benzer kuruluşlar onun önerisi ve yönlendirmesiyle kuruldu.

Yumurtayı ihraç ürünü yaptı, Irak‘a sattı. Ancak Irak’ın tek taraflı ithalatı kısması, başta Yupi olmak üzere sektörde bir dizi beyaz et kuruluşunun iflasına yol açtı. Bu iflaslar Benazus‘un tüm maddi varlığını eritti. Bunun yanında eşini ağır bir rahatsızlık sonucu, iş ortağı olan damadını ise bir trafik kazasında yitirdi.

Hanri bey, kendi bağışlarıyla yapılan belediyeye ait İzmir Huzur Evi‘ne taşınmak zorunda kaldı. Böylece yaşamının ‘’Atatürk ve Devrimlerini Anlatma‘’ evresi başladı. Türkiye’nin hemen her yerinde ‘’Atatürkçülük Felsefesi‘’ hakkında konferans verdi, seminerlere katıldı. Sadece 2020‘de verdiği konferans sayısı 262’yi buldu. 5000 özgün resimden oluşan Atatürk fotoğrafları bu seminerlerinde ona hep eşlik etti. Bu resimlerin 3100‘ünü Çankaya Köşkü içinde kurulan ‘’Atatürk Müzesi‘’ne bağışladı.

Benazus, Atatürk’ü anlattığı 80 eser yazdı, bir kısmı yabancı dilde yayınlandı.

9 Ekim 1937‘de Aydın’da trende Atatürk ile karşılaşması ve onun leblebilerini yemesi onun özel anısıdır. Gazi‘nin adını sorup, milliyetini/dinini sorgulamaması, o dönem Türkiye’sinin siyasi olgunluğunun güzel bir göstergesidir. Benazus‘un düş/kalk ritmi içinde olsa da, hep iyimserlikle geçen ömrü bize çok şey söylüyor...

Sergi, konferans, paneller arasında koşuşan sesi gür, başı dik 92 yaşındaki Benazus‘u DÜNYA adına selamlıyor, ‘’örnek yaşamı için sağolun‘’ diyorum.

GÜNÜN NOTU:

COP26’daki densizlikler, boş sözler yerküre liderliğinin değişimden ne denli korktuğunun açık bir işareti.