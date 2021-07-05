“Happy Center’ı büyütüyoruz start-up’ları güldürüyoruz”

Happy Center, 193 şubesiyle Türkiye'nin önemli perakende şirketlerinden biri. Gülen yüz emojisinin patentli sahibi olan şirket, 1988 yılında Tahtakale’de hırdavat ve kırtasiye işleri yapan Altun Ailesi tarafından kuruldu. Şu anda aylık 6 milyon müşteriyi ağırlayan Happy Center'ın kaptan köşkünde ise CEO unvanıyla Yavuz Altun oturuyor. Yeni jenerasyonun yönetime gelmesiyle dijital dünyayla yakınlaştıklarını dile getiren Altun, endüstri mühendisliğinden mezun olduktan sonra İngiltere’de Thames Valley Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yaptı. Ardından dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'nde Executive MBA programına katılan Altun, bir yandan Happy Center'ı büyütmek için uğraşırken bir yandan da start-up'lara yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Bugüne kadar girişimcilik üzerine 2 ayrı İngilizce kitap çıkaran Altun’un yurtdışındaki yatırım ve girişimci ekosisteminde sıkı takipçileri var. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul’daki girişimcileri desteklemek için kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin Yatırımcı Kulübü Programı mezunlarından olan Altun, “Türkiye’nin en ücra köşesinden unicorn çıkabilecek bir potansiyelimiz var. Meraklı ve globali takip eden çok ciddi bir insan kaynağımız var” diyor.

“OĞLUM TAVSİYE ETTİ 1 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ”

Türkiye’deki genç girişimcileri keşfedip onlara yatırım yapan Altun’un yatırım yaptığı 8 Türk girişimcinin geliştirdiği yerli yazılım ve ürünlere yurtdışından talep yağıyor. Potansiyel gördüğü start-up’lara yatırım yapıp mentorluk, pazarlama ve liderlik desteği veren Altun, bu girişimlerin Türkiye ve yurt dışında büyümesine ön ayak oluyor. Yavuz Altun’un yatırım yaptığı restoranlar için uçtan uça çözümler sunan Restajet isimli girişim, bugün aralarında Pizza Bulls ve Midpoint gibi dünya devlerinin yer aldığı 1.000’in üzerinde restoranda kullanılmaya başlandı. 20’nin üzerine ülkeye ihraç edilen yerli yazılım yakında Japonya’ya da açılıyor. Plastik kullanımını sıfıra indiren yüzde 100 çevreci bir girişim olan Nolossnowaste isimli ambalaj üreticisi ise şimdiden yurt içi ve yurt dışındaki birçok şirketin ürün gamına girdi. Bir şehre gitmeden o şehri 3 boyutlu gezme olanağı sunan oyun şirketi Alfucode pandemi döneminde büyük başarılara imza attı. Yavuz Altun’un 12 yaşındaki oğlu Ali Cevher’in tavsiyesiyle Happy Center bünyesinde geliştirilen Happy can isimli oyun ise şimdiye kadar 1 milyon kişi tarafından indirildi.

HAPPY MARKALARI 40’TAN FAZLA ÜLKEYE SATILIYOR

Happy Center ile aylık 6 milyon müşteriye hizmet verdiklerini anlatan Yavuz Altun şunları kaydetti: “Happy.com.tr adında online bir alışveriş platformumuz var. Bu platformla 81 ilde ürün satışı yapıyoruz. HappyClean markamızla gıda dışı ürünlerde, HappySweet ile gıda ürünlerinde 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz.”