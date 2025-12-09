Harcama artışı, “enflasyonu da” aşıyorsa, alım gücü düşmüş müdür?!
Kredi kullanımında sınır/sıkılaşma; Ücret artışlarında göreceli sıkılaşma;
Yüksek faiz;
Genel enflasyonun üzerinde artış gösteren kira, eğitim fiyatları (vb), daralan alım gücünü işaret ediyordu…
***
Beklentiler “veriler ışığında” bu yönde şekillenmişken…
Kredi kartı ile harcama tutarının 11 aylık dönemde yüzde 56 artması…
Ve…
21 trilyon liraya aşması ne anlama geliyor?
***
Dahası:
Market ve AVM’lerdeki harcama tutarının,, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 70’i aşması…
***
Dahası:
Market ve AVM harcamalarına yemek, gıda sektörünün dahil olmaması…
Onlar da dahil edildiğinde harcamaların çoğunluğunun gıda için yapıldığının anlaşılması…
VELHASIL
Alım gücündeki daralmaya rağmen harcama artışının en mantıklı açıklaması:
Tasarruf oranının ve edebilme arzusunun daha da azalması…
***
Ve/veya:
Yabancının tasarrufunu (borçlanarak) kullanarak harcama isteği/zorunluluğunun artması…
***
Kredi kartı harcama artışında. Pozitif sayılabilecek alan mı?
Altın alımı!
Kartlı işlem başına ortalama harcama tutarı en yüksek sektörün kuyumculuk olması…
Kart ile bu alanda yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 102’yi açması… Ve… 464 milyar liraya ulaşması…
|Borsa
|11.189,50
|1,65 %
|Dolar
|42,5693
|0,00 %
|Euro
|49,5824
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1639
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.738,69
|0,03 %
|Altın (ONS)
|4.192,05
|0,01 %
|Brent
|62,3600
|0,02 %