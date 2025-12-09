Google Haberler

Harcama artışı, “enflasyonu da” aşıyorsa, alım gücü düşmüş müdür?!

Kredi kullanımında sınır/sıkılaşma; Ücret artışlarında göreceli sıkılaş­ma;

Yüksek faiz;

Genel enflasyonun üzerinde artış gös­teren kira, eğitim fiyatları (vb), daralan alım gücünü işaret ediyordu

***

Beklentiler “veriler ışığında” bu yön­de şekillenmişken…

Kredi kartı ile harcama tutarının 11 aylık dönemde yüzde 56 artması…

Ve…

21 trilyon liraya aşması ne anlama ge­liyor?

***

Dahası:

Market ve AVM’lerdeki harcama tutarının,, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 70’i aşması…

***

Dahası:

Market ve AVM harcamalarına ye­mek, gıda sektörünün dahil olmaması…

Onlar da dahil edildiğinde harcamala­rın çoğunluğunun gıda için yapıldığının anlaşılması…

VELHASIL

Alım gücündeki daralmaya rağ­men harcama artışının en man­tıklı açıklaması:

Tasarruf oranının ve edebil­me arzusunun daha da azal­ması…

***

Ve/veya:

Yabancının tasarrufunu (borçlanarak) kullanarak har­cama isteği/zorunluluğunun artması…

***

Kredi kartı harcama artışın­da. Pozitif sayılabilecek alan mı?

Altın alımı!

Kartlı işlem başına ortalama harcama tutarı en yüksek sektö­rün kuyumculuk olması…

Kart ile bu alanda yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 102’yi açması… Ve… 464 milyar liraya ulaşması…

