Harika bir yılı geride bırakırken…

Ne kadar da çok isterdik değil mi 2020’ye bu başlık uysaydı. Ama hiç olmadı, bu yıla bu başlık hiç yakışmadı. Hani ekonomi çok iyi gitmese de, cari açıkmış, dış ticaret açığıymış yaşansa da, enflasyon yukarı seyretse de, döviz kurları artsa da; bu yılın adını felaket yıl koymaz, yine sıradan bir seneyi uğurluyoruz der geçerdik. Bu yıla damgayı şüphesiz korona virüsü ile yaşanan ve tüm dünyanın dengesini bozan pandemi krizi vurdu. Hem de öyle bir vurdu ki; seyahat yasakları, kapanan mağazalar, iptal edilen fuarlar, sokağa çıkma yasakları, karantina, yok yok. Bunlar yine de telafisi olacak olaylar olurken, yaşamını yitiren binlerce kişi için söylenebilecek hiçbir şey yok ne yazık ki. 2020’de yaşanan öylesine çok olumsuz olay var ki, hani ileride yaşanmış hiç mi iyi bir şey yok diye tarihçiler vaka aradıklarında sanırım pek de bir şey bulamayacaklar. Neler olmadı ki 2020’de; şöyle en önemlilerini hatırlayalım, sonra varın siz karar verin gerçekten adına felaket yılı diyerek mübalağa mı ettiğimize.

ABD’den Bağdat’a yapılan hava saldırısı ile başladık seneye, ardından eski Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit yaşamını yitirdi. NBA tarihinin efsane yıldızlarından Kobe Bryant helikopter kazasında yaşamını kaybederken, İran’da Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü, tam 176 kişi öldü. İran, uçağın yanlışlıkla vurulduğunu itiraf etti. 240 gün süren Avustralya’daki orman yangınlarında 8 milyon hektar alan kül oldu; 1,1 milyardan fazla hayvan can verdi. 24 Ocak 2020’de Elazığ’da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi, 41 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hemen ardından, Pegasus hava yollarına ait bir uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıktı.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde 42 yaşamını yitirirken, Suriye’nin İdlib kentinde Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa süre sonra tüm dünyayı ele geçiren koronavirüs salgını, pandemi olarak ilan edilirken, o ana kadar yaşananların gerçek felaket olmadığı yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Sınır kapılarının açıldığı yönündeki haberler ile Suriyeli mülteciler Yunanistan sınırına akın ederken, 18 Mart’ta Türkiye’de COVID-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Ardından Türkiye’de ilk COVID-19 vakalarına bakan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’da yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ani sokağa çıkma yasağı kararının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeler kapılarını kapadı, hayat durdu. Haziran itibariyle normalleşme adımları atılmaya başlandı. Ayasofya Cami’si ibadete açıldı, 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı.

ABD’de George Floyd’un orantısız güç kullanılarak öldürülmesi ülkede büyük infiale neden oldu, ırkçılık yeniden gündeme oturdu. Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 7 kişi yaşamını yitirdi. Huysuz Virjin lakabıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu yaşamını yitirdi. Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos günü büyük bir patlama meydana gelirken, 179 kişi yaşamını yitirdi 3 bin 700 kişi yaralandı. Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu, bir parça da olsa moral bulmamıza yardımcı oldu. 22 Ağustos tarihinde, Giresun son 21 yılın en yüksek Ağustos yağışını aldı, yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketinde 11 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye’nin Oruç Reis ile Ağustos ayında Doğu Akdeniz’de yaptığı haklı araştırma faaliyetleri, Yunanistan’la gerginliğe neden oldu; Doğu Akdeniz’de sular ısındı. İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 7 şiddetine yakın depremde, birçok bina yıkılırken 117 kişi yaşamını yitirdi. Ekonomi toparlanamadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Yerine Lütfi Elvan getirildi. Merkez Bankası’nın amirali de değişti, göreve Naci Ağbal getirildi.

ABD’de gerçekleşen tartışmalı seçimlerin ardından Demokrat Parti adayı Joe Biden 46’ıncı başkan seçildi. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Vehbi Koç’un kızı ünlü iş insanı Suna Kıraç, Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, Türk Basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit, Ak Parti’nin kurucuları arasında yer alan anayasa hukukçusu ve siyasetçi Burhan Kuzu, usta sanatçı Timur Selçuk ve futbolun efsane ismi Maradona yaşamını yitirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ’ın Şuşa şehrinde işgalin bittiği müjdesini verirken, Ermenistan hükümeti yenilgiyi kabul etti. Son olarak Gaziantep'teki bir özel hastanenin koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen tüpü patladı ve 12 kişi yaşamını yitirdi.

Felaketler ile geçen yılın sonlarına doğru 2021’e ümitle girmemizi sağlayabilecek haber Almanya’dan geldi. ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Almanya’da Türk bilim insanı Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı bizlerin tesellisi oldu. Tek dileğimiz bu ümidin gerçeğe dönüşerek; özlediğimiz ziyaretlerin, eğlencelerin, alışverişlerin, seyahatlerin; en önemlisi insanların bu hastalık yüzünden ölmediği bir yeni yıla başlamak. Belki de bu yılın tek kazanımı, sahip olduklarımızın değerini anlamak ve farkına varmak oldu. Sıkı sıkı elimizi sıkabileceğimiz ve yeniden sarılabileceğimiz bir yeni yıl olması dileklerimle.