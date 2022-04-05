Şili, Güney Amerika’nın Pasifik kıyısı boyunca uzanan incecik bir ülke… Fakat, Ulusal Yeşil Hidrojen Stratejisi’yle kendisine iddialı hedefler koymuş bir ülke…

2025 yılına kadar 5 GigaWatt ve 2030 yılına kadar 25 GW'a yükselecek bir elektrolizör kapasitesi planlamış.

Amaç, dünyanın en ucuz hidrojenini üretmek ve ülkeyi önde gelen yeşil hidrojen ve türevleri ihracatçısı haline getirmek!..

Antartika’ya doğru Latin Amerika’nın ve Patagonya’nın en güney batı ucundaki Magallanes bölgesindeki rüzgarlı iklim koşullarında düşük maliyetli yeşil rüzgar enerjisi kullanarak neredeyse karbon nötr “yeşil” yakıt üretmeye başlayacak olan Şili, önce tamamen çevreci rüzgar gücünü kullanarak elektrolizörlerle suyu oksijene ve yeşil hidrojene ayıracak. Daha sonra havadan karbondioksidi filtreliyor ve sentetik metanol üretmek için yeşil hidrojen ile birleştirecek. Bu da eFuel'e dönüştürülecek!..

Önümüzdeki ay üretime başlayacak pilot tesisi kapsayan Haru Oni isimli bu projeye Siemens Energy'nin yanı sıra Porsche ve HIF, Enel, ExxonMobil, Empresas Gasco ve ENAP ile JohnsonMatthey gibi devler katılıyor.

2022 sonunda 130 bin, 2024’te ilk faz tamamlandığında 55 milyon sentetik yakıt üretecek olan Şili, dekarbonize enerji konusunda tüm dünyaya örnek ve eski nesil motorlu araçların hayatta kalması için bir ümit oluyor.

Keşke, buralarda da bu kadar “temiz” fikirler, ele alınsa!..