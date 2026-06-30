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Hasar aynı, faturalar neden katlanıyor?

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Zeynep TÜRKER

Zeynep TÜRKER

SÖZÜN ÖZÜ SİGORTA

zeynep.turker@dunya.com
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Yangın aynı, kaza aynı, sorumluluk davası da temelde aynı. Peki, neden aynı riskler her geçen yıl daha pahalı hale geliyor?

Munich Re ve Insurance Information Insti­tute (Triple-I) tarafından yayımlanan RiskS­can 2026 raporunda da dikkat çekilen, sosyal enflasyon kavramı, toplumun, mahkemele­rin ve hukuk sistemlerinin değişen yaklaşımı nedeniyle tazminat maliyetlerinin ekonomik enflasyonun ötesinde büyümesini ifade ediyor.

RiskScan 2026’da yer alan diğer kavram ise “legal system abuse”. İlk bakışta “yasal sü­reç suistimali” ifadesi haksız veya kötü niyet­li davaları çağrıştırsa da bireylerin meşru hak arama özgürlüğünü değil, hasar ve tazminat süreçlerinin zaman içinde daha karmaşık, da­ha maliyetli ve daha az öngörülebilir hale gel­diğini anlatıyor.

Bugün ABD’de milyarlarca dolarlık “Nükle­er Kararlar” dikkat çekiyor. ABD’de hukuk sis­temi, jüri, yüksek tazminatlar, toplu davalar, üçüncü taraf dava finansmanı, sosyal medya ve toplumsal beklentiler birlikte hareket eder­ken; mahkemeler olayla birlikte, şirket kültü­rünü, geçmiş kararları, iç yazışmaları ve risk yönetimi uygulamalarını da değerlendiriyor.

Ford’un ABD’de yaklaşık 1,7 milyar dolarlık tazminat kararıyla karşı karşıya kaldığı dava veya Bayer’in Monsanto satın almasının ar­dından Roundup davalarındaki milyarlarca dolarlık yükümlülükler bunun en bilinen ör­nekleri arasında yer alıyor.

Türkiye’de jüri sistemi, cezalandırıcı taz­minat uygulamaları yok, toplu dava kültürü gelişmiş değil. Manevi tazminatlar da göre­ce sınırlı seviyelerde. Ancak bu, Türkiye’nin kendine özgü bir tazminat enflasyonu yaşa­madığı anlamına gelmiyor.

Türkiye’de maliyetler zaman ve ekonomik değişkenlerle büyüyebiliyor.

Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri değer kaybı süreçlerinde yaşandı. Mağduri­yetlerin giderilmesine yönelik tasarlanan sis­tem, zaman içinde hasar takip şirketleri, uz­manlaşmış hukuk büroları ve aracı yapıların da dâhil olduğu daha karmaşık ve maliyetli bir yapıya dönüştü. 1 Temmuz 2026’da yürürlü­ğe girecek yeni uygulamalar bu sürtünmeleri azaltmayı amaçlıyor.

Türkiye’de asıl risk bedeni zararlar. Bir trafik kazası düşünelim. Kaza 2021 yılında meydana geliyor, ancak dava 2026 yılında so­nuçlanıyor. Bu süreçte asgari ücret, faiz oran­ları, sağlık maliyetleri, ekonomik paramet­reler ve yargılama giderleri artıyor. Sigortacı geçmişte topladığı primlerle bugünün sonuç­larını finanse etmek zorunda kalıyor. Bu da Türkiye›ye özgü bir tazminat enflasyonu ya­ratabiliyor.

RiskScan 2026, makroekonomik koşulların artık yalnızca bir risk değil, aynı zamanda bir risk çarpanı haline geldiğine dikkat çekiyor. Maliyet tahminleri çoğu zaman parça fiyatla­rı, işçilik, sağlık giderleri ve enflasyona odak­lanırken, yargı süreçleri, değişen içtihatlar, toplumsal beklentiler ve zaman gibi görünme­yen katmanlar, sigorta sektörünü hasarın ge­lecekteki maliyetini de fiyatlamaya zorluyor.

Bu yalnızca sigortacılar için değil, risk yö­neticileri, CFO’lar, hukuk ekipleri ve özellikle ABD veya Avrupa’da faaliyet gösteren şirketler için de önemli bir gündem maddesi. Ürün so­rumluluk, yönetici sorumluluk, mesleki sorum­luluk, siber sorumluluk, çalışan davaları (EPL) ve motorlu taşıt sorumluluk branşları bu deği­şimden en fazla etkilenen arasında yer alıyor

Sigorta sektörü deprem, yangın, sel ve fır­tına gibi fiziksel riskleri modellerken, sonra­sında siber riskler, jeopolitik gelişmeler, ik­lim değişikliği ve yapay zekâ gündeme geldi. Ancak toplumun adalet algısının nasıl deği­şeceğini, mahkemelerin hangi yönde içtihat geliştireceğini, sosyal medyanın kamuoyu üzerindeki etkisini veya gelecekteki tazmi­nat beklentilerini aynı hassasiyetle hesapla­mak mümkün değil.

Yargısal risk, ölçülmesi zor ancak etkisi büyüyen risklerden biri haline geliyor.

Kurumlar için soru artık Bir hasar meyda­na gelirse ne kadar zarar oluşur?” yerine, “O hasarın maliyeti yıllar içinde ne kadar bü­yüyebilir?” olmalı.

Hasarlar aynı. Ama faturalar artık aynı kalmıyor.

Bu fark, yalnızca sigortacıların değil, tüm şirketlerin bilançosuna yansıyor.

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