Hastaneye, 30 kilometreden “şişe su” taşımak…
Alanı görerek/duyarak/dinleyerek…
Alanın özelliklerini/geçmiş uygulama sonuçlarını bilerek…
Yapılmış hataları eleyerek…
Kısacası;
“Alanda yaşayarak”/“yaşayanı dinleyerek” alınır, “alan ile ilgili karar”…
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Bu yol izlenerek alınan karar:
Verimliliği/hızı artırabilir…
Maliyetleri/israfı azaltabilir…
İhtiyacımız olan “doğru ekonomi modelini” sağlayabilir…
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Savcı arkadaşım aradı dün:
“Hastanede su sırasındayım!” diye başladı…
“Hastaların dışarıdan su siparişi vermesi yasak…
Koronavirüslü hasta için, refakatçi de yasak…
Doktorlar da bol su içmeyi zorunlu tutuyor…” diye devam etti…
* * *
“Sonrasını anlatmama gerek var mı!?”
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“9 gündür, hastaneye şişe su bırakmak için 60’ar km yol yapıyorum…
Su bırakmaya gelenlerle, kapalı alanda 1 saat sıra bekliyorum…”
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Bu dönemde, binlerce kişiyi, kapalı alanda toplamak…
Toplamda milyonlarca kilometrede harcanan yakıtı/zamanı hesaplayamamak…
“1 şişe su” kararı ile ülkeye 1-2 baraj maliyeti çıkarmak!
VELHASIL…
Çek kararı…
Fabrikalar üretime devam ederken, fabrikanın temizliğinden sorumlu şirketlerin “ticaret” alanında olması nedeniyle kapalı olması kararı…
Doktorlar, hemşireler çalışırken; kreşlerin kapatılması, bakıcıların sokağa çıkamaması kararı…
Gibi binlerce, alanı dinlemeden alınan, verimsizliği tetikleyen karar…
* * *
Unutmayalım:
Faiz, döviz, enflasyon gibi sıkıntılarımızın temelinde de/çözümünde de bu mikro kararlar var…