  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Hastaneye, 30 kilometreden “şişe su” taşımak…

Hastaneye, 30 kilometreden “şişe su” taşımak…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Alanı görerek/duyarak/dinleyerek…

Alanın özelliklerini/geçmiş uygulama sonuçlarını bilerek…

Yapılmış hataları eleyerek…

Kısacası;

“Alanda yaşayarak”/“yaşayanı dinleyerek” alınır, “alan ile ilgili karar”…

* * *

Bu yol izlenerek alınan karar:

Verimliliği/hızı artırabilir…

Maliyetleri/israfı azaltabilir…

İhtiyacımız olan “doğru ekonomi modelini” sağlayabilir…

* * *

Savcı arkadaşım aradı dün:

“Hastanede su sırasındayım!” diye başladı…

“Hastaların dışarıdan su siparişi vermesi yasak…

Koronavirüslü hasta için, refakatçi de yasak…

Doktorlar da bol su içmeyi zorunlu tutuyor…” diye devam etti…

* * *

“Sonrasını anlatmama gerek var mı!?”

* * *

“9 gündür, hastaneye şişe su bırakmak için 60’ar km yol yapıyorum…

Su bırakmaya gelenlerle, kapalı alanda 1 saat sıra bekliyorum…”

* * *

Bu dönemde, binlerce kişiyi, kapalı alanda toplamak…

Toplamda milyonlarca kilometrede harcanan yakıtı/zamanı hesaplayamamak…

“1 şişe su” kararı ile ülkeye 1-2 baraj maliyeti çıkarmak!

VELHASIL…

Çek kararı…

Fabrikalar üretime devam ederken, fabrikanın temizliğinden sorumlu şirketlerin “ticaret” alanında olması nedeniyle kapalı olması kararı…

Doktorlar, hemşireler çalışırken; kreşlerin kapatılması, bakıcıların sokağa çıkamaması kararı…

Gibi binlerce, alanı dinlemeden alınan, verimsizliği tetikleyen karar…

* * *

Unutmayalım:

Faiz, döviz, enflasyon gibi sıkıntılarımızın temelinde de/çözümünde de bu mikro kararlar var…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İşçi Bayramı ve Merkez Bankası 30 Nisan 2021
Bayram… 23 Nisan 2021
“Mal/hizmet almak için TL’ye ihtiyacım var…” 16 Nisan 2021
Riskler kayıt dışılığı; kayıt dışılık riski yükseltiyor… 09 Nisan 2021
Çözüm: “doğru veri”… 02 Nisan 2021
MB’ye bağımlılığın “MB bağımsızlığına” etkisi… 26 Mart 2021
Çok kaynak mı, etkin kaynak mı? Çanakkale Zaferi’ne bakılmalı… 19 Mart 2021
“Allah vergisi avantaj” ve “bilimle inatlaşmak”… (1) 12 Mart 2021
“Elektrik enerjisine ihtiyaç” ve “yenilebilir enerji”… 11 Mart 2021
“Ödenebilir vergi” 1937’de hayvan ihracatı başlatmış… 05 Mart 2021