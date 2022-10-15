AYDIN ÖNCEL

Ekonomist

“Kendilerinin herhangi bir düşünsel etkiden muaf olduğuna inanan deneyimli kişiler, genellikle ölmüş birtakım ekonomistlerin köleleridir.” der Keynes. Bu düşünce, ister istemez ekonomi yönetiminin uygulamış olduğu, kitaba bağlı olmayan “Heterodoks” politikasını hatırlatıyor bana.

Uygulama yeni değil

Bu politikanın ekonomimizde yarattığı etkilere değinmeden önce birkaç önemli özelliğini hatırlatmakta fayda var. Örneğin; ücretlerin sabitlenmesi, ihracatın artması için maliyetin altında satışlar yapılması, ithalatın azaltılması için çeşitli kota ve vergi uygulamaları getirilmesi gibi farklı ekonomik uygulamalar söz konusu bu yaklaşımda. (bkz.https://www.mahfiegilmez.com/2013/04/ortodoks-ve-heterodoks-ekonomi.html)

Türkiye ekonomisinde, son yıllardaki verileri incelediğimizde aslında uzunca bir zamandır heterodoks modelin uygulandığını görmek mümkün. Faiz indirimleriyle kredi arzının kısıtlanması, 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketlere, bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10’u aşması durumunda, TL ticari kredi kullandırılmaması ve yine ihracatçının elde ettiği gelirin yüzde 40’ını devlete, yüzde 30’unu bankalara satma zorunluluğu bu politikaların sonuçlarından sadece birkaçı...

Tarihi rekorlar dönemi

Dünyada resesyon beklentisi artarken ve işten çıkarmalar yoldayken, her türlü ekonomik yaklaşımdan uzak uygulamalar, riskimizi biraz daha arttırmakta. Türkiye ekonomisi özellikle kur risklerine karşı en kırılgan ülke olarak gösterilmekte. Kaldı ki, TCMB Ağustos ayı rezervlerindeki artışa rağmen döviz kurlarında aşağı yönde bir gelişme olmaması, kırılganlığımızı adeta doğrular nitelikte.

Yine Ağustos ayı verilerine göre cari açığımız 41 milyar dolar seviyesine dayanmış durumda. Grafik-1 son yirmi yıl içinde ekonomimizin sürekli dış ticaret açığı verdiğini ortaya koymakta...

Ancak bu defa durum her zamankinden biraz daha farklı. Rakamlarda tarihi rekorlar görmeye başladığımız bir dönem yaşıyoruz. Bu rekorlardan en çok göze çarpan ise kuşkusuz; cari açığın finansmanında kullanılan, net hata noksan yani “kaynağı belli olmayan para” kalemi.

Her ay yapılan açıklamalarda dikkatlerden kaçan, daha doğru bir tanımlamayla vatandaşın ne olduğunu bilmediği “net hata noksan” yani kaynağı belli olmayan para, Ağustos ayı itibarıyla tam 28,3 milyar dolara ulaşmış durumda!

Net hata noksanla ilgili, TCMB resmi internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) yer alan bilgilendirme metninde bazı bölümler aynen şöyle: “Türkiye’de yerleşik kişilerin (bankalar hariç) yurt dışı bankalardaki mevduatları için, verinin toplanabileceği herhangi bir veri kaynağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, ilgili veri için Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından yayımlanmakta olan “Yerel Bankacılık İstatistikleri” veri kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ancak, söz konusu veriler kapsam açısından iki eksiklik taşımaktadır. Birinci olarak, BIS’e raporlamayı sadece 46 ülke yapmakta ve tüm ülkeler kapsanmamaktadır.

Dolayısıyla, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin bu 46 ülke dışındaki mevduat varlıkları bilgisine ulaşılamamaktadır. İkinci olarak, yerleşiklik ilkesi temelinde derlenen BIS verisinin kapsamının, bu kuruluşa raporlama yapan üye ülkelerde “Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi olarak mevduat hesabı açtıranlar” ile sınırlı olduğu bilinmektedir. Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki iştiraklerine ait mevduatlar, yerleşikleri olduğu ülkenin mevduatı olarak değerlendirilmekte ve dolayısıyla BIS Türkiye verisine dâhil olmamaktadır.”

Resmi açıklama, bu kalemde yer alan rakamların aynen anladığımız gibi kaynağı belli olmayan paralardan oluştuğunu doğruluyor. Oysa Uluslararası Ödemeler Bankası kapsamı dışından elde ettiğimiz kaynakları açıklamakta her hangi bir kısıtlama ya da bir yasak söz konusu değil. Kaynaklar pekâlâ açıklanabilir...

Açıklanmalıdır da! Çünkü yine aynı resmi siteden aldığımız Grafik-2’den görüldüğü gibi, kaynağı belli olmayan para Türkiye ortalamasının çok üstünde seyrediyor. 2011 yılında TCMB tarafından zirve olarak kabul edilen 8,3 milyar doların üç katından fazlasına, 28,3 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Bu durum, sadece seçim öncesi kesenin ağzının açılmasıyla açıklanabilecek seviyenin oldukça üstündedir! İzaha muhtaçtır!..

Son açıklanan Ağustos cari açık ve özellikle de net hata noksan verileri, ekonomide hataların net olduğunu göstermektedir. Tartıştığımız şeyler sıradan rakamlardan ibaret değildir! Can yakıcıdır!