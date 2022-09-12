Hatalı kutuyu işaretle!

Şili anayasası büyük bir çoğunlukla “hayır” oyu aldı, yanlışlık neredeydi? Bu ülkemiz için de bir ders olsun. Siyasal partilerimiz kendi “mutabakat”larını “toplumsal mutabakat” olarak sunma yanlışına düşmemeli…

Bilmecelerde sıkça sorulan bu soru, Şili Anayasası için de geçerli. Halk istekli, siyasal erk niyetli, anayasa metni de iyi bir metindi, o halde yanlışlık neredeydi?

Yüzde 85 katılımla, 13 milyon Şili‘li yurttaşın %61,9‘u bu anayasaya neden “hayır” dedi?

The Economist dergisi, “Sorunlarını Anayasa ile çözmeye çalışan yönetimlere kuşkuyla bakmalı” diyor.

Galiba Şili‘de anayasayı yazan 158 elit insan bu tuzağa düştü… Faşist general Pinochet‘in tahrip ettiği ülkeyi bir “anayasa metni” ile ayağa kaldıracağını zannetti.

Şili‘nin 388 madde ve 145.000 sözcükten oluşan anayasa taslağının 17-126 arası bölümü “hakları” tanımlıyor. “109 yurttaş hakkı” tanımlanmıştı. Dünya anayasalarında “tanımlı hak” sayısı ortalama 40.

Bununla kalmıyor, Şili‘nin yerli kurucu halklarına bölgesel yönetim kurma hakkı veriliyordu. Anayasa, Şili’yi “Pluri-nasyonel” (çok-uluslu) olarak tanımlıyordu. Yerli halkın %14,5 olduğu bu ülkede buna karar vermek için bölge halkının bir referendum yapması yeterliydi.

Oysa Şili bir “değişim” istiyordu ama “dramatik dönüşüm” değil. Hele hele, hak verme adına maddi kaynağı belirsiz düzenlemeler Şili‘nin geçmişinde çok yaygındı.

Prof. Maurice Duverger “kısa, oydaşma zemini olan bir metin” olmasını Anayasa’nın temel bir hükmü olarak yazmıştı. Anayasa bilgesi Prof. Tarık Zafer Tunaya hoca, her zamanki esprili anlatımıyla bir anayasa metnini şöyle tanımlardı:

-Anayasa, bir devrim gibi etkili olmalı. Metin, nelerin bir hak olduğuna değil, olmadığı konusunda açık olmalı.

Şili 4 Eylül’de ilk fırsatı kaçırdı…

Bu ülkemiz için de bir ders olsun. Siyasal partilerimiz kendi “mutabakat”larını “toplumsal mutabakat” olarak sunma yanlışına düşmemeli…

Şili’de bu anayasa metni için harcanan 1 yılı aşkın toplumsal enerjiyi “toplumsal deneyim” olarak bir köşeye yazalım.

Ne yazık ki toplumlar bedel ödemeden ve zaman harcamadan yeni toplumu inşa edemiyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Britanya Kraliçesi, dünyanın en pahalı hanedanını 70 yıl bölünmeden yönetti. Bakalım Kral Charles, Britanya’yı şimdi bir dağılmadan alıkoyabilecek mi?