Hatayı görüp/söyleyene ödül…

Arkadaşımın eşi…

Tekniker…

İzmit’te, Güney Kore merkezli bir fabrikada çalışıyor…

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Geçen ay, Güney Kore’deki yönetimde yer alan iki mühendis tarafından tasarlanan makine düzenindeki hataları fark ediyor…

Ve yüksek mühendis olan Güney Koreli sorumluyla paylaşıyor…

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Sorumlu, teknikerin söylediklerini ciddiye/dikkate alıyor…

Güney Koreli fabrika müdürüne iletiyor…

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Sonuç mu?

Türk teknikerin uyarısı ve sonrasında alınan önlemler yönetim kuruluna kadar taşınıyor…

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Güney Kore’deki yönetim, teknikeri 30 bin dolar ile ödüllendiriyor…

1 haftalık Güney Kore gezisi de armağan ediyor…

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Bizde mi?

“Yönetim öyle uygun görmüş, başıma iş açmayayım” deyip, uyarmayabilir…

Uyarınca, amirleri/arkadaşları hatta bazı yöneticiler tarafından dışlanabilir…

Bu ortam nicelikte/nitelikte düşüşünde nedenidir…

VELHASIL

Teknik düşünen/uygulayan/çabalayan/uyaranlar, mal/hizmet/fikir üretimi ve geliştirilmesi gibi ekonomik aktivitelerin ve bilimin temelindedir…

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Faydalı olabilmek “teknik düşünen/uygulayan/uyaran” için en büyük ödüldür…

Ama…

Sayılarının/niteliklerinin, dolayısıyla ekonominin sağlığının artması için iyi hayat şartlarıyla da ödüllendirilmelidir…