Hatayı görüp/söyleyene ödül…
Arkadaşımın eşi…
Tekniker…
İzmit’te, Güney Kore merkezli bir fabrikada çalışıyor…
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Geçen ay, Güney Kore’deki yönetimde yer alan iki mühendis tarafından tasarlanan makine düzenindeki hataları fark ediyor…
Ve yüksek mühendis olan Güney Koreli sorumluyla paylaşıyor…
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Sorumlu, teknikerin söylediklerini ciddiye/dikkate alıyor…
Güney Koreli fabrika müdürüne iletiyor…
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Sonuç mu?
Türk teknikerin uyarısı ve sonrasında alınan önlemler yönetim kuruluna kadar taşınıyor…
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Güney Kore’deki yönetim, teknikeri 30 bin dolar ile ödüllendiriyor…
1 haftalık Güney Kore gezisi de armağan ediyor…
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Bizde mi?
“Yönetim öyle uygun görmüş, başıma iş açmayayım” deyip, uyarmayabilir…
Uyarınca, amirleri/arkadaşları hatta bazı yöneticiler tarafından dışlanabilir…
Bu ortam nicelikte/nitelikte düşüşünde nedenidir…
VELHASIL
Teknik düşünen/uygulayan/çabalayan/uyaranlar, mal/hizmet/fikir üretimi ve geliştirilmesi gibi ekonomik aktivitelerin ve bilimin temelindedir…
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Faydalı olabilmek “teknik düşünen/uygulayan/uyaran” için en büyük ödüldür…
Ama…
Sayılarının/niteliklerinin, dolayısıyla ekonominin sağlığının artması için iyi hayat şartlarıyla da ödüllendirilmelidir…