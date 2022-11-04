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Hatayı görüp/söyleyene ödül…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Arkadaşımın eşi…

Tekniker…

İzmit’te, Güney Kore merkezli bir fabrikada çalışıyor…

***

Geçen ay, Güney Kore’deki yönetimde yer alan iki mühendis tarafından tasarlanan makine düzenindeki hataları fark ediyor…

Ve yüksek mühendis olan Güney Koreli sorumluyla paylaşıyor…

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Sorumlu, teknikerin söylediklerini ciddiye/dikkate alıyor…

Güney Koreli fabrika müdürüne iletiyor…

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Sonuç mu?

Türk teknikerin uyarısı ve sonrasında alınan önlemler yönetim kuruluna kadar taşınıyor…

***

Güney Kore’deki yönetim, teknikeri 30 bin dolar ile ödüllendiriyor…

1 haftalık Güney Kore gezisi de armağan ediyor…

***

Bizde mi?

“Yönetim öyle uygun görmüş, başıma iş açmayayım” deyip, uyarmayabilir…

Uyarınca, amirleri/arkadaşları hatta bazı yöneticiler tarafından dışlanabilir…

Bu ortam nicelikte/nitelikte düşüşünde nedenidir…

VELHASIL

Teknik düşünen/uygulayan/çabalayan/uyaranlar, mal/hizmet/fikir üretimi ve geliştirilmesi gibi ekonomik aktivitelerin ve bilimin temelindedir…

***

Faydalı olabilmek “teknik düşünen/uygulayan/uyaran” için en büyük ödüldür…

Ama…

Sayılarının/niteliklerinin, dolayısıyla ekonominin sağlığının artması için  iyi hayat şartlarıyla da ödüllendirilmelidir…

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