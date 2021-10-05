Hatay’ı zor bir sınav bekliyor

COVID-19 salgını nedeniyle açılış tarihi 23 Nisan’dan 10 Aralık’a ertelenen Expo 2021 Hatay için son viraja girildi. Pandemiden sonra yapılacak ilk uluslararası etkinliklerden biri olan Expo 2021 Hatay, bir erteleme daha yaşamazsa Antakya ve İskenderun’da hazırlanan iki alanda misafirlerini ağırlayacak.

Geçen hafta perşembe günü Expo Genel Sekreteri İhsan Çakar, Yardımcısı Musa Eskiocak ve Expo 2021 ekibi, Antakya'daki Expo alanını ziyaret eden Başkan Murat Hayzaran öncülüğündeki Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) üyelerine Expo alanıyla ve projeyle ilgili detaylı bilgiler verdiler. DÜNYA gazetesinin bölge temsilcileri olarak Gülsüm Erdem Emen ile birlikte davetli olarak bizler de bu ziyarete katıldık.

Genel Sekreter İhsan Çakar’ın söylediğine göre; İskenderun’daki alan yüzde 99 oranında tamamlandı. Ama Antakya’daki alan için henüz iş var. Bu alandaki çalışmalar, planlamalar doğrultusunda devam ediyor, endişeye mahal verecek bir durum yok. Expo Antakya alanı; Ulusal Şehir Bahçeleri, Gastronomi Köyü, Açık ve Kapalı Sergi Alanları, Ortak Varoluş Mozaik Projesi, Medeniyetler Bahçesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, Bitki Müzesi ve Doğal Bitki Bahçesi, Hortikültür Sera Alanları, Arkeopark Alanı, Amfi Tiyatro, Sanat ve Kültür Sokağı, Tematik Çocuk Oyun Alanları, Yönetim Binası ve Biyolojik Gölet’ten oluşuyor. Tümü belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan proje, 80 milyon dolara mal olacak. Expo’ya giriş için 10-15 TL gibi sembolik bir ücret alınacak. 12 yaşına kadar çocuklar için ise ücretsiz. İki alan arasında ve şehir merkezinden bu alanlara ring belediye otobüs seferleri çalışacak. Ekim sonu itibariyle yurt içi ve yurt dışında tanıtım çalışmalarına da başlanacak Expo 2021 Hatay, resmi olarak 6 ay açık kalacak ve 30 Mayıs 2022’de tamamlanacak. Ancak, bu süreyi Hatay Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim 2022’ye kadar uzatacak.

Genel Sekreter Çakar, organizasyon süresi boyunca Hatay’a 2 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesini beklediklerini söyledi. Kent bu kadar misafir alacak ama misafirlerin nerede konaklayacağı konusu halen büyük bir problem olarak ortada duruyor. Önceki hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla Hatay’da buluştu ve 4 günlük bir çalıştay yapıldı. Bu 4 günlük sürede bile Antakya’nın tüm otelleri doldu, yer sorunu yaşandı.

Sektör temsilcilerinden edindiğim bilgilere göre; Hatay genelindeki otellerin toplam 13 bin yatak kapasitesi var. Merkez ilçe Antakya’da ise bu rakam 4 bini bile bulmuyor. Üstelik bunun tamamı da profesyonel olarak hizmet vermiyor. Hakkıyla bu hizmeti veren otellerin toplam yatak kapasitesi Antakya’da 2 bin 500 civarında.

Bu sorunun farkında olan Expo ekibi, çözüm arayışı içerisinde. Expo Genel Sekreteri İhsan Çakar, bununla ilgili çalıştıklarını ve yurt dışında çokça kullanılan, Türkiye’de ise birkaç büyük şehirde uygulanan Air BNB (aile yanında konaklama) tarzı bir konaklama hizmeti sunabileceklerini söyledi. Bunun için bir sistem kurmaya çalıştıklarını, güvenlik ve temizlik başta olmak üzere belli kıstaslar koyarak bu şartları yerine getiren ev sahipleriyle misafirleri buluşturacak bir aracılık hizmeti verebileceklerini anlattı.

Durum ortada; uluslararası bir organizasyon, çok sayıda katılımcı ve büyük bir ziyaretçi beklentisi var. Süre de daralıyor, bu işe bir an önce çözüm bulunması lazım. Aksi takdirde Expo’nun istenen ziyaretçi sayısına ulaşması, şehrin beklediği hareketliliği yakalaması hayal olur.