Hatay’ın lezzetlerinden İGART’ın yarışmasına

Gurme gezileri için bir cennet: Hatay

Her fırsatta bulunmak istediğim kentlerden birisi de Hatay. Gurme gezileri için de gerçek bir cennet. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ev sahipliğinde organize edilen “Hatay Gastronomi Buluşması” nedeniyle dünya üzerindeki 23 medeniyetin 13’üne ev sahipliği yapmış; Türk, Arap, Ermeni, Çerkez, Hristiyan, Müslüman ve Yahudilerin yüzyıllarca bir arada yaşadığı, kültürlerin harmanlandığı dillere destan şehre bir kez daha gittim.

Hatay 2017’de Gaziantep’ten sonra, UNESCO tarafından gastronomisiyle, çok kültürlü mutfağı ve yemekleriyle “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilerek dünyadaki 26’ncı gastronomi kenti olmuştu. Bu bağlamda çevrimiçi olarak düzenlenen “Gastronomi Buluşması”nın etkinlikleri HATMEK binasında yapıldı.

Yoğun program içinde humusçu İbrahim, künefeci Ragıp Usta, lokum kestiğimiz Öksüzler Lokum, Pöç Kasabı, Dönerci Tacettin, Haytalı Tatlısıyla Affan Kahvesi, Eski bir Antakya evi olan Aslanlı’nın restorasyonuyla yerel lezzetleri sunan bir restorana dönüştürülen Hatay Gastronomi Evi, şehrin simge restoranlarından Metin Tansal’ın Sultan Sofrası, yanında batırılarak yendiği kimyonla satılan incecik, susamlı simitler satan fırınlar, şehrin binlerce yıllık tarihinden on binlerce belgenin dijital olarak kaydedilip meraklılarına sunulduğu Antakya Kent Müzesi Belleği bu gidişimdeki mekânlarım arasındaydı. Tarihte ilk ışıklandırılan cadde olan Kurtuluş’ta (Herod) yürüyüp sınırlarımız içindeki en eski cami olduğu söylenen Habib-i Neccar’a uğramadan da olmazdı. Klasik Uzun Çarşı turumu yine gerçekleştirdim. O harika mozaik müzesini ve dünyanın ilk mağara kilisesi Saint Pierre’i birçok kez ziyaret ettiğim için zaten kısıtlı olan sürede bu gidişimdeki programıma almadım.

- İGART’ın gençlere yönelik 1 milyon TL ödüllü yarışmasına katılım için son günler

İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan İGART bünyesindeki çalışmalarla birlikte ülkemizde sanata daha fazla yer açılması ve özellikle genç sanatçılara destek verilmesi amaçlanıyor. İGART’ın katılımı 31 Aralık’a kadar süren gençlere yönelik 1 milyon TL ödüllü yarışmasını ve planlanan projeleri İGA Kurumsal İletişim Direktörü İGART Yürütme Kurulu Üyesi Gökhan Şengül ve Sanat tarihçisi ve sanat eleştirmeni, İGART Yürütme Kurulu Üyesi Nazlı Pektaş ile konuştuk.

- İş Sanat’ın Aralık programında müzik, tiyatro, şiir dinletisi, sergi var

İş Sanat’ın Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen konserleri Aralık ayında Bulutsuzluk Özlemi’nin “Sözlerimi Geri Alamam” adını verdiği konser ile başlayacak. Rus soprano Olga Peretyatko ve tenor Mert Süngü’nün sahne alacağı, Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası’nın konseri de bu ayın etkinlikleri arasında.

- Gastromasa ilk ihracatını gerçekleştirdi

Dünyanın önemli gastronomi konferanslarından biri olan Gastromasa, global bir marka olarak ilk ihracatını gerçekleştirdi. Gastromasa’nın İstanbul’un yanı sıra Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de gerçekleştirilmesi için yapılan anlaşma Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı Başkanı Mariana Oleskiv ve Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen tarafından imzalandı.

- Yemek kitaplarının Nobel’i Gourmand Cookbook Awards özel ödülü Anadolu mutfağına

Yemek kitaplarının Nobel’i olarak nitelendirilen yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards 2021 ödülleri sahiplerini buldu. Paris’te düzenlenen ödül töreninde jüri özel ödülünün sahibi Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan çıkan ve Sahrap Sosyal imzalı ‘Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri’ kitabı oldu.

- Fazla Gıda ve Metro Türkiye gıda israfına karşı güçlerini birleştirdi

Günde 4.9 milyon ekmeğin, yılda 1 trilyon dolar değerinde gıdanın çöpe gittiği dünyada gıda israfının yüzde 26’sı otel ve restoranlarda. Gıda işletmelerinin satılmayan ürün stoklarını etkin yöneterek talep fazlası ürünlerden ekonomik ve sosyal değer yaratmasını sağlayan Fazla Gıda ve Metro Türkiye, Fazla Uygulaması’nın daha çok işletmede kullanılmasını sağlamak amacıyla ortak bir çalışma başlattı. Bu çalışmayla gıda israfını azaltmak planlanıyor.

- Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası Cihat Aşkın’ın

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı kurucularından Cevza And Başman’ın anısına 1988 yılında oluşturulan ve her yıl aramızdan ayrıldığı 6 Aralık tarihinde, ülkemizde çoksesli müziğin tanınmasında, benimsenmesinde ve gelişmesinde olağanüstü katkıda bulunan bir besteci ve/veya yorumcu, eğitimci, sanat destekçisi ya da kuruma Vakfın ve müzikseverlerin şükranlarını sunmak üzere takdim edilen "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası” keman sanatçısı ve eğitimci Cihat Aşkın’a verildi.

- NASA Uzay Sergisi 8 Aralık’ta kapılarını açıyor

Dört yıl içinde 12 ülkede dört milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve Türkiye’ye Hupalupaexpo tarafından getirilen NASA Uzay Sergisi, 8 Aralık’tan itibaren Metropol İstanbul’da ziyarete açılacak.

6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı

6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması, “Bağımlılıklardan Özgürleşmek” temasıyla düzenleniyor. Bu yıl ilk kez “16 Yaş Altı” kategorisinde başvuru alacaklarını açıklayan Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, “Bağımlılıklardan Özgürleşmek temasıyla hem gençlerin hem amatör ve profesyonel yetişkinlerin üretecekleri karikatürleri heyecanla bekliyoruz” diyor.