Hatırat ve belgelerle yakın tarihi edebiyatla görmek
Anneannemin evinde, yatak odasındaki çeyiz sandığının en dibinde, kurdeleyle bağlanmış bir dosya dururdu. Bayram ziyaretlerinde büyükler sohbete dalınca gizlice o sandığı açar, dosyanın içindekileri tek tek karıştırırdım. Dedemin sararmış terhis belgesi, kenarları yırtılmış bir tapu senedi, mor mürekkeple yazılmış birkaç mektup ve köşesine yuvarlak bir mühür basılmış bir fotokopi… Mührün üstünde iki kelime yazıyordu: “Aslı gibidir.”
Bir gün anneanneme bu kelimelerin ne anlama geldiğini sordum. Gülümsedi: “Yani bu kâğıt doğru söylüyor demek.” Sonra mektuplardan birini alıp okumaya başladı. Mektubu yazan, cepheden dönmeyi bekleyen genç bir askerdi. Belgeler bana dedemin hangi yıl terhis olduğunu söylüyordu; mektup ise o yılların nasıl geçtiğini. Bugün düşünüyorum da yakın tarihle ilk karşılaşmam o sandığın başında, bir mühürle bir mektup arasında olmuştu.
Bugün başlayan ve 11 Ekim’e kadar sürecek, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nın programını incelerken o sandık yeniden aklıma geldi. “Romanların ve Hatıratların İzinde” temasıyla hazırlanan fuarın özel oturum başlıklarından biri “Hatırat ve Belgelerle Yakın Tarih.” Programda bir de 7 Ekim’de lansmanı yapılacak bir roman dikkatimi çekti: Kocaelili yazar Yılmaz Dalgalan’ın “Aslı Gibidir”i. O mührün bir roman adı olduğunu görünce içimden gülümsedim. Sanki biri, yıllar önce sandığın başında sorduğum soruya yeniden cevap veriyordu.
Belgenin sessizliği
Belge, tarihin en güvenilir tanığıdır ama aynı zamanda en suskunudur. Bir tarih, bir imza, bir karar sayısı söyler fakat o kararın alındığı odadaki gerilimi, imzayı atan elin titreyip titremediğini anlatmaz. Burada dikkatimi çeken şu: Yakın tarihimizin en çok okunan metinlerinden biri, bu sessizliği bir hatırat diliyle aşmaya çalışan bir eserdir. “Nutuk”, bir yandan Millî Mücadele’nin baş aktörünün kendi ağzından anlattığı bir hesap verme metnidir; öte yandan ekindeki vesikalarla her iddiasını belgeye dayandırmaya çalışır. Hatıratla belgeyi aynı kitabın içinde yan yana koyan bu yapı, bana göre yakın tarihin nasıl okunması gerektiğine dair de bir ipucu veriyor.
Belge iskeleti kurar, hatırat ona ses verir. Ancak ikisi de tek başına yetmez. Bir hatırat ne kadar samimi olursa olsun yazarının penceresinden bakar; bir belge ne kadar kesin olursa olsun kendi bağlamını anlatamaz. Yakın tarihi görmek, bu iki pencereyi aynı anda açık tutabilmekle mümkün.
Tanığın titreyen kalemi
Mütareke yıllarının İstanbul’unu bugün hâlâ canlı bir şekilde görebiliyorsak, bunu biraz da o yılları yaşayan kalemlere borçluyuz. Refik Halit Karay’ın “Minelbab İlelmihrab”ı, işgal altındaki şehrin gündelik hayatını, kahvehane sohbetlerini, basının hâlini ve kendi siyasi hesaplaşmalarını bir hatırat içtenliğiyle anlatır. Yakup Kadri de “Zoraki Diplomat”ta ve “Politikada 45 Yıl”da genç Cumhuriyet’in kulislerini kendi gözünden kaleme alır.
Kanaatimce bu hatıratların en değerli yanı, yazarlarının yanılabildiğini, kırılabildiğini, sonradan fikir değiştirebildiğini saklamamaları. Resmî bir rapor hiçbir zaman “O gün korkmuştum” demez. Hatırat bunu der. Fuarın onur konuğu Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar’ın çalışmalarında biyografi, hatıra ve düşünce tarihini bir araya getirmesi de bu yüzden bana çok anlamlı geliyor. Sayar’ın Süheyl Ünver’i, Sabri Ülgener’i ve Mehmed Âkif’i anlattığı eserlerde bir insanın hayatı, yalnızca belgelerle değil, onu tanıyanların hatıralarıyla da yeniden kuruluyor.
Belgenin sustuğu, hatıratın çekindiği yerde romancı konuşur. Yakup Kadri’nin “Ankara’sı, bir kadın kahramanın gözünden Millî Mücadele’nin çetin günlerinden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan dönüşümü anlatır. Tarık Buğra’nın “Yağmur Beklerken”i, Serbest Fırka heyecanının küçük bir Anadolu kasabasında nasıl yaşandığını, umutların ve kırgınlıkların nasıl birbirine karıştığını gösterir. Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı”sı ise Millî Mücadele’nin resmî anlatıda pek yer bulmayan çelişkilerine cesaretle eğilir.
Buradan şunu çıkarıyorum: Roman, yakın tarihin “resmî fotoğrafının” arkasındaki ikinci pozu gösterir. Herkesin gülümsediği karenin hemen öncesindeki telaşı, gözlerini kaçıran yüzü. Fuarda 5 Ekim Pazartesi saat 15.00’te Selim Sırrı Paşa Salonu’nda düzenlenecek “Yakup Kadri’den Tarık Buğra’ya: Romanlarla Yakın Tarih” oturumu tam da bu yüzden kaçırılmaması gereken buluşmalardan biri. Sadettin Acar, Yusuf Genç ve Aykut Ertuğrul’un bu iki romancı arasındaki çizgiyi nasıl okuyacağını ben de merakla bekliyorum.
Fuarın 4 ve 10 Ekim akşamları düzenlenecek Değerli Eserler Müzayedesi’nde Kemal Tahir’in “Göl İnsanları”nın ilk yayımlandığı yıllara ait bir nüshasının da açık artırmaya çıkacak olması ayrıca dikkatimi çekti. Otuz sahafın getireceği eski mecmualar, haritalar ve belgeler arasında o nüshayı düşünmek hoşuma gidiyor. Bir romanın ilk baskısı da bir belgedir aslında; yazıldığı dönemin kâğıdını, harfini, fiyatını ve okurunu taşır.
Yakın tarih bugün de yazılıyor
Yakın tarih denince çoğumuzun aklına bir asır öncesi geliyor. Oysa yakın tarih, şu anda da birilerinin kaleminde, kamerasında, sesinde yazılıyor. Fuarın 7 Ekim akşamı Akçakoca Salonu’nda gerçekleştireceği Filistin özel etkinliğinde gösterilecek “Kanıt” belgeseli, Gazze’de yaşananları belgeleyen gazetecilerin tanıklıklarını ve zorlu çalışma koşullarını anlatıyor. Gösterimin ardından Nour Alhila, Samir Atiye ve Peren Birsaygılı Mut ile yapılacak söyleşide, bu tanıklıkların yaşananları kayda geçirme ve unutturmama açısından taşıdığı önem konuşulacak.
Ben burada başka bir soru görüyorum: Bugünün belgeleri, yarının romancısının elinde nasıl bir hikâyeye dönüşecek? Bir gazetecinin kaydettiği görüntü, bir tanığın anlattığı birkaç cümle, yıllar sonra bir romanın ilk sayfasında yeniden hayat bulabilir. Fuarın 10 Ekim’de lansmanı yapılacak özel yayını Geçmişi Kim Anlatır: Tarih, Roman, Hafıza’nın tarih ile kurmaca arasındaki ilişkiyi “arşiv, hakikat ve yorum sorumluluğu” üzerinden tartışması, bana bu sorunun en doğru adresi gibi görünüyor.
Yılmaz Dalgalan’ın romanında Aslı, kendi geçmişinin izini sürerken İzmit’in de dününden bugününe uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Bir insanın kimlik arayışı, bir şehrin hafızasıyla iç içe geçiyor. Bana kalırsa buradaki asıl mesele de bu: Yakın tarih yalnızca devletlerin, partilerin, savaşların tarihi değil; bir sokağın, bir evin, bir ailenin de tarihi. Şehirler de bizim gibi eski dosyalar saklar; onları açmak için bazen bir belge, bazen bir hatıra, bazen de bir roman gerekir.
O çeyiz sandığı şimdi nerede, bilmiyorum. Ama o yuvarlak mührün üstündeki iki kelimeyi hiç unutmadım. Bütün bunları yan yana koyduğumda şöyle bir sonuca varıyorum: Belge bize geçmişin aslını gösterir, hatırat o aslın içinde yaşayan insanın sesini duyurur, edebiyat ise ikisini birleştirip bize o günü yeniden görme imkânı verir. Edebiyat bir fotokopi değildir ama iyi yazılmış bir roman, çoğu zaman bir döneme dair “aslı gibidir” diyebileceğimiz en güvenilir tanıklıklardan biri olur.
Kocaeli’de fuar koridorlarında dolaşırken bir hatırat ile bir roman arasında kararsız kalırsanız, benim tavsiyem ikisini birden almanız. Biri size neyin olduğunu, öbürü nasıl yaşandığını anlatacak. Aradaki boşluğu da siz, kendi aile sandığınızdan çıkan hatıralarla dolduracaksınız.
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