Hatırat ve belgelerle yakın tarihi edebiyatla görmek

Anneannemin evinde, ya­tak odasındaki çeyiz san­dığının en dibinde, kur­deleyle bağlanmış bir dosya du­rurdu. Bayram ziyaretlerinde büyükler sohbete dalınca gizlice o sandığı açar, dosyanın içinde­kileri tek tek karıştırırdım. Dede­min sararmış terhis belgesi, ke­narları yırtılmış bir tapu senedi, mor mürekkeple yazılmış birkaç mektup ve köşesine yuvarlak bir mühür basılmış bir fotokopi… Mührün üstünde iki kelime yazı­yordu: “Aslı gibidir.”

Bir gün anneanneme bu keli­melerin ne anlama geldiğini sor­dum. Gülümsedi: “Yani bu kâğıt doğru söylüyor demek.” Sonra mektuplardan birini alıp okuma­ya başladı. Mektubu yazan, cep­heden dönmeyi bekleyen genç bir askerdi. Belgeler bana dede­min hangi yıl terhis olduğunu söylüyordu; mektup ise o yılla­rın nasıl geçtiğini. Bugün düşü­nüyorum da yakın tarihle ilk kar­şılaşmam o sandığın başında, bir mühürle bir mektup arasında ol­muştu.

Bugün başlayan ve 11 Ekim’e kadar sürecek, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ulusla­rarası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nın programını incelerken o sandık yeniden aklıma geldi. “Romanla­rın ve Hatıratların İzinde” tema­sıyla hazırlanan fuarın özel otu­rum başlıklarından biri “Hatırat ve Belgelerle Yakın Tarih.” Prog­ramda bir de 7 Ekim’de lansma­nı yapılacak bir roman dikkati­mi çekti: Kocaelili yazar Yılmaz Dalgalan’ın “Aslı Gibidir”i. O mührün bir roman adı olduğunu görünce içimden gülümsedim. Sanki biri, yıllar önce sandığın başında sorduğum soruya yeni­den cevap veriyordu.

Belgenin sessizliği

Belge, tarihin en güvenilir ta­nığıdır ama aynı zamanda en suskunudur. Bir tarih, bir imza, bir karar sayısı söyler fakat o ka­rarın alındığı odadaki gerilimi, imzayı atan elin titreyip titreme­diğini anlatmaz. Burada dikka­timi çeken şu: Yakın tarihimizin en çok okunan metinlerinden bi­ri, bu sessizliği bir hatırat diliyle aşmaya çalışan bir eserdir. “Nu­tuk”, bir yandan Millî Mücade­le’nin baş aktörünün kendi ağ­zından anlattığı bir hesap verme metnidir; öte yandan ekindeki vesikalarla her iddiasını belge­ye dayandırmaya çalışır. Hatı­ratla belgeyi aynı kitabın içinde yan yana koyan bu yapı, bana gö­re yakın tarihin nasıl okunması gerektiğine dair de bir ipucu ve­riyor.

Belge iskeleti kurar, hatırat ona ses verir. Ancak ikisi de tek başı­na yetmez. Bir hatırat ne kadar samimi olursa olsun yazarının penceresinden bakar; bir belge ne kadar kesin olursa olsun kendi bağlamını anlatamaz. Yakın tari­hi görmek, bu iki pencereyi aynı anda açık tutabilmekle mümkün.

Tanığın titreyen kalemi

Mütareke yıllarının İstan­bul’unu bugün hâlâ canlı bir şe­kilde görebiliyorsak, bunu biraz da o yılları yaşayan kalemlere borçluyuz. Refik Halit Karay’ın “Minelbab İlelmihrab”ı, işgal al­tındaki şehrin gündelik hayatını, kahvehane sohbetlerini, basının hâlini ve kendi siyasi hesaplaş­malarını bir hatırat içtenliğiyle anlatır. Yakup Kadri de “Zoraki Diplomat”ta ve “Politikada 45 Yıl”da genç Cumhuriyet’in ku­lislerini kendi gözünden kaleme alır.

Kanaatimce bu hatıratların en değerli yanı, yazarlarının yanıla­bildiğini, kırılabildiğini, sonra­dan fikir değiştirebildiğini sak­lamamaları. Resmî bir rapor hiç­bir zaman “O gün korkmuştum” demez. Hatırat bunu der. Fua­rın onur konuğu Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar’ın çalışmalarında biyografi, hatıra ve düşünce ta­rihini bir araya getirmesi de bu yüzden bana çok anlamlı geliyor. Sayar’ın Süheyl Ünver’i, Sabri Ülgener’i ve Mehmed Âkif’i an­lattığı eserlerde bir insanın ha­yatı, yalnızca belgelerle değil, onu tanıyanların hatıralarıyla da yeniden kuruluyor.

Belgenin sustuğu, hatıratın çekindiği yerde romancı konu­şur. Yakup Kadri’nin “Ankara’sı, bir kadın kahramanın gözünden Millî Mücadele’nin çetin günle­rinden Cumhuriyet’in ilk yılla­rına uzanan dönüşümü anlatır. Tarık Buğra’nın “Yağmur Bek­lerken”i, Serbest Fırka heye­canının küçük bir Anadolu ka­sabasında nasıl yaşandığını, umutların ve kırgınlıkların na­sıl birbirine karıştığını göste­rir. Kemal Tahir’in “Yorgun Sa­vaşçı”sı ise Millî Mücadele’nin resmî anlatıda pek yer bulmayan çelişkilerine cesaretle eğilir.

Buradan şunu çıkarıyorum: Roman, yakın tarihin “resmî fo­toğrafının” arkasındaki ikin­ci pozu gösterir. Herkesin gü­lümsediği karenin hemen önce­sindeki telaşı, gözlerini kaçıran yüzü. Fuarda 5 Ekim Pazartesi saat 15.00’te Selim Sırrı Paşa Sa­lonu’nda düzenlenecek “Yakup Kadri’den Tarık Buğra’ya: Ro­manlarla Yakın Tarih” oturumu tam da bu yüzden kaçırılmaması gereken buluşmalardan biri. Sa­dettin Acar, Yusuf Genç ve Aykut Ertuğrul’un bu iki romancı ara­sındaki çizgiyi nasıl okuyacağını ben de merakla bekliyorum.

Fuarın 4 ve 10 Ekim akşamla­rı düzenlenecek Değerli Eserler Müzayedesi’nde Kemal Tahir’in “Göl İnsanları”nın ilk yayımlan­dığı yıllara ait bir nüshasının da açık artırmaya çıkacak olması ayrıca dikkatimi çekti. Otuz sa­hafın getireceği eski mecmualar, haritalar ve belgeler arasında o nüshayı düşünmek hoşuma gidi­yor. Bir romanın ilk baskısı da bir belgedir aslında; yazıldığı döne­min kâğıdını, harfini, fiyatını ve okurunu taşır.

Yakın tarih bugün de yazılıyor

Yakın tarih denince çoğumu­zun aklına bir asır öncesi geliyor. Oysa yakın tarih, şu anda da biri­lerinin kaleminde, kamerasında, sesinde yazılıyor. Fuarın 7 Ekim akşamı Akçakoca Salonu’nda gerçekleştireceği Filistin özel et­kinliğinde gösterilecek “Kanıt” belgeseli, Gazze’de yaşananları belgeleyen gazetecilerin tanık­lıklarını ve zorlu çalışma koşul­larını anlatıyor. Gösterimin ar­dından Nour Alhila, Samir Atiye ve Peren Birsaygılı Mut ile yapı­lacak söyleşide, bu tanıklıkların yaşananları kayda geçirme ve unutturmama açısından taşıdı­ğı önem konuşulacak.

Ben bura­da başka bir soru görüyorum: Bu­günün belgeleri, yarının roman­cısının elinde nasıl bir hikâyeye dönüşecek? Bir gazetecinin kay­dettiği görüntü, bir tanığın an­lattığı birkaç cümle, yıllar son­ra bir romanın ilk sayfasında ye­niden hayat bulabilir. Fuarın 10 Ekim’de lansmanı yapılacak özel yayını Geçmişi Kim Anlatır: Ta­rih, Roman, Hafıza’nın tarih ile kurmaca arasındaki ilişkiyi “ar­şiv, hakikat ve yorum sorumlu­luğu” üzerinden tartışması, bana bu sorunun en doğru adresi gibi görünüyor.

Yılmaz Dalgalan’ın romanın­da Aslı, kendi geçmişinin izini sürerken İzmit’in de dününden bugününe uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Bir insanın kimlik ara­yışı, bir şehrin hafızasıyla iç içe geçiyor. Bana kalırsa buradaki asıl mesele de bu: Yakın tarih yal­nızca devletlerin, partilerin, sa­vaşların tarihi değil; bir sokağın, bir evin, bir ailenin de tarihi. Şe­hirler de bizim gibi eski dosyalar saklar; onları açmak için bazen bir belge, bazen bir hatıra, bazen de bir roman gerekir.

O çeyiz sandığı şimdi nere­de, bilmiyorum. Ama o yuvarlak mührün üstündeki iki kelime­yi hiç unutmadım. Bütün bun­ları yan yana koyduğumda şöyle bir sonuca varıyorum: Belge bize geçmişin aslını gösterir, hatırat o aslın içinde yaşayan insanın se­sini duyurur, edebiyat ise ikisini birleştirip bize o günü yeniden görme imkânı verir. Edebiyat bir fotokopi değildir ama iyi yazıl­mış bir roman, çoğu zaman bir döneme dair “aslı gibidir” diyebi­leceğimiz en güvenilir tanıklık­lardan biri olur.

Kocaeli’de fuar koridorlarında dolaşırken bir hatırat ile bir ro­man arasında kararsız kalırsanız, benim tavsiyem ikisini birden al­manız. Biri size neyin olduğunu, öbürü nasıl yaşandığını anlata­cak. Aradaki boşluğu da siz, kendi aile sandığınızdan çıkan hatıra­larla dolduracaksınız.