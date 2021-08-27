Havacılık sektörü normalleşecek mi?

Salgında en ağır hasar alanlardan biri de hizmet sektörü oldu. Hizmet sektöründe yer alan havacılık da bu durumdan etkilenenlerin başında yer aldı. Şimdi toparlanma belirtileri gösteren sektör için kurumlar da değerlendirmelerini, gelişmeler yönünde revize ediyor.

Riskler giderek gerilemeye başladı

Son değerlendirmelere bakıyoruz; misal HSBC yayınladığı raporda, verilerin Türk havacılık sektörünün güçlü bir yaz dönemi geçirdiğine ve toparlanma patikasında ilerlediğine işaret ettiğini söylüyor. Risklerin var olmaya devam ettiği ancak aşılamaya bağlı risklerin azalışına dikkat çekiliyor.

Fakat biliyoruz ki havacılık sektörünün eski verimini yakalaması zaman alacaktır. Neticede salgının en fazla vurduğu sektörlerin başında geliyordu. Her an 12 bin ile 21 bin uçağın havada olduğu yolcu taşımacılığı, bir ara uçak filolarının üçte ikisini pistlerde parka çekmek zorunda kalmıştı.

Sektörün nabzı aşılamada atıyor

Türkiye coğrafyanın en hareketi hava taşımacılarından biri... Son yapılan havalimanı ile sektörümüz etkinliğini artırdı. Salgının hafiflemesi halinde sektörde ciddi toparlanma gözleneceği kesin. Ancak erken sevinmeyelim, daha kışı var, yeni varyantı var. Fakat yeni bir dip yaşamayız.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Türkiye havacılık sektöründe hangi yönleri ile rakiplerinin üzerinde bir performans gösterebilir?

Öncelikle İbni Haldun’un “coğrafya kaderdir” sözünden hareketle, dünyanın her yerine yakın olma avantajımız var. Dar gövdeli uçaklarla gezegenin üçte birine, geniş gövdelilerle tamamına ulaşılan bir noktadayız. Zaten en çok yere uçan havayolunun, bayrak taşıyıcımız THY olması, bunun ifadesi…

Sektörde hızlı toparlanma yaşanması için kimlere hangi ödevler düşüyor?

Turizmin etkileşimi önemli… Sezonu ucundan yakalayan turizmi sektöründeki gelişmeler, havayolu taşımacılığını ve sektörümüzü olumlu yönde etkiler. Hele ki turizme verilecek desteklerin, havayoluna da kapsaması hesaba katılırsa… Unutmayalım ki 100 dolarlık turist gelirinin üçte biri yemek, üçte biri konaklama ise üçte biri de ulaşım, özellikle de havayolu geliridir.

HAVALANMAK İÇİN DİPLOMASİ GÜÇLÜ OLMALI

Türkiye’nin yüksek riskli kırmızı listelerde yer alması hem turizmi hem de havacılık sektörünü etkiliyor. Özellikle İngiliz turistler arasında popüler olan Türkiye, İngiltere'den uluslararası seyahatin Mayıs ayında yeniden yasal hale gelmesinden bu yana yüksek riskli kırmızı listede yer alıyor.

Türkiye’nin sadece İngiltere için değil, genel olarak tercih edilen hava destinasyonları arasında yer alması, ekonomiye canlılık getirecektir. Bunun için mutlaka aşılamada önde olmalı, diplomasi trafiğini güçlü tutmalı. Hele ki hava taşımacılığı alanındaki regülasyonların diplomasiyle güçlü bağlantısı hesaba katılırsa…