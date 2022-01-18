Havada ‘Sadakat’le yola çıkıp yelpazeyi genişletti dünyada ilk 3’e girdi

İSTANBUL Üniversitesi Fizik-Matematik Bölümü mezunu Nur Gökman, çalışma hayatına başlarken o dönemde IBM’in açtığı “yazılım kursları”na katıldı, kod yazmayı, programlamayı öğrendi.

1977 yılında Türk Hava Yolları’na (THY) analist programcı olarak girdi. Zamanla proje liderliği, sistem geliştirme derken IT Bölümü Başkan Yardımcısı oldu.

Nur Gökman’ın ilk başladığı yıllarda THY’nin kendi sistemleri yoktu. İlk rezervasyon programlarını KLM’den kiralamıştı.

THY, 1985’te kendi içinde IT merkezini kurdu. 1990’lı yılların başında British Airways’ten sistem satın aldı.

THY’de Dilek Ovacık’la yolu kesişen Nur Gökman, sıklıkla şu soruyu gündeme getirir oldu:

- THY’nin yurt dışından aldığı sistemleri, yazılımları biz yapamaz mıyız?

Kararlı yanıt da kendisinden geldi:

- Biz yaparız…

Cem Kozlu’nun THY’nin başına geçtiği dönemde farklılaşan yönetim anlayışı, IT’ye daha fazla önem verdi.

O dönemde “gelir yönetim sistemleri” üzerinde konuşuldu. Yabancı yazılım şirketleriyle görüşüldü:

- Yurt dışından alınacak sistemlere milyon dolarlar verilmesi söz konusu olacaktı.

Aynı dönemde Avrupa’da bir merkez kurulması konusu üzerinde de duruldu:

- Bu kez de THY’nin kağıt dokümanlarının, verilerinin çuvallarla söz konusu merkeze taşınması gerekecekti.

Gökman ve ekibi kararlı davrandı:

- Biz bunları yapacağız.

Dediklerini de yaptılar. 1994 yılında THY’de 5 bin terminalle işlem yapılır noktaya ulaşıldı. Derken THY’de yönetim değişikliği yaşandı. Yeni yönetimin öncelikleri başka konular oldu. Dilek Ovacık ayrıldı.

Nur Gökman da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi:

- Eğitim Başkanlığına atadılar. İki yıl da o görevi yürüttüm.

Aklı, fikri havacılıkta farklı yazılımlar ortaya koymaktaydı:

- Aslında THY’de imza attığımız sistemler Etiyopya, Polonya, İzlanda Hava Yolları’na satılmaya başlanmıştı.

Gökman, 1996’da THY’den ayrıldı. 1994’de Dilek Ovacık’ın kuruluşu için kolları sıvadığı Hitit Bilgisayar’la yola çıktılar:

- Önce hava yolu şirketlerinin “sadakat sistemleri” üzerine yoğunlaştık. 1996’da ilk yazılımlarımızı yurt dışına satmaya başladık. İlk müşterilerimizden biri bizi THY’den tanıyan Etiyopya Havayolları oldu.

Polonya, Vietnam gibi ülkelerin havayolu şirketleri de Hitit Bilgisayar’dan “sadakat sistemi” alırken THY, SwissAir’in sistemini kullanıyordu:

- THY’de Hitit Bilgisayar’a kapıları açan Yusuf Bolayırlı ve Sertaç Haybat oldu. Bolayırlı ve Haybat, bizi iyi tanıyor, neleri başarabileceğimizi iyi biliyorlardı.

THY ve ardından 2003’te İzlanda Havayolları müşterileri arasına girince Hitit Bilgisayar, rüzgarı arkadan almaya başlamış oldu:

- Qatar’dan Etihad’a Mısır Hava Yolları’nda Malezya’ya, Portekiz Hava Yolları’ndan Virgin Avustralya’ya kadar farklı hava yolu şirketleri müşterilerimiz arasına girdi. Hizmet verdiğimiz havayolu şirketi sayısı 35’i buldu.

Gökman ve Ovacık, havayolu şirketlerine yazılım işini çeşitlendirmeyi kafaya koymuştu:

- İdealimiz rezervasyon-biletleme işine girmekti. O dönemde iç hat uçuşlarına girmeyi düşünen MNG Havayolları’na program yazdık. Ancak, MNG iç hat işine girmekten vazgeçti. 2005’te biletleme, check-in işlerine Pegasus Havayolları ile başladık.

Nur Gökman’la Hitit Bilgisayar’ın İTÜ Arı Teknokent’teki merkezinde buluştuk. Pegasus’a 2007’de ekip planlama, gelir programlarının yeni versiyonlarını verdiklerini belirtti:

- Artık “sadakat programı” ağırlıklı yol almak istemiyorduk. Havacılık ve turizm sektörüne IT çözümleri sunan bir teknoloji şirketli olma yolunda ilerleyelim istedik.

2012’de Amadeus’un Hitit Bilgisayar’a talip olduğunu bildirdi:

- Biz o dönemde “sadakat programı” ağırlıklı işlerimizi Hitit Dış Ticaret olarak ayırmıştık. O şirketimizi 12 milyon dolara Amadeus’a sattık. Biz sattığımızda 90 kişinin çalıştığı şirket, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge’de 200 kişilik istihdamla yoluna devam ediyor.

2015’te Pegasus’un ortaklığının gündeme geldiğini kaydetti:

- Pegasus, Hitit Bilgisayar’ın hisselerinin yüzde 50’sini aldı ama “sessiz ortak” olarak bize güç veriyor. Bugün 40 ülkede 50 havayolu şirketine hizmet veriyoruz. 2019’dan beri kendi alanımızda dünyada ilk 3’te yer alıyoruz.

Nur Gökman ve Dilek Ovacık’ın THY’deki deneyimleriyle temellerini attıkları Hitit Bilgisayar, ağırlıklı olarak havacılık sektörüne geliştirdiği yazılımlar, programlar ile dünyada ilk 3’e girmiş bulunuyor.

Pegasus’un ortaklık gücünü arkasına alan şirketin önü açık görünüyor…

Yazılım ihracatında 17 milyon doları gördü halka açılma yoluna girdi

HİTİT Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nur Gökman, havayolu şirketleri için yaptıkları yazılımları, programları şöyle özetledi:

- Rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, gelir muhasebesi, gider muhasebesi, tarife planlama, operasyon kontrolü, charter yönetimi, geniş kapsamlı performans ölçümü.

40 ülkedeki 50 havayolu şirketine hizmet verdiklerini belirtince Hitit’in yazılım ihracatının parasal boyutunu merak ettim, Gökman paylaştı:

- Ciromuzun yüzde 70-75’i yurt dışından geliyor. 2019’da yazılım ihracatımız 17 milyon doları bulmuştu. 2020’de 14 milyon dolara indi. 2021’de 16 milyon dolara çıktı.

Şirketin yarattığı katma değeri nasıl ölçtüklerini sordum, şu yanıtı verdi:

- Yüzde 32 EBİTDA ile çalışıyoruz. Kurulduğumuzdan beri hiç kâr dağıtmadık. Kazandığımızı hep yatırıma, büyümeye harcadık.

Borsa İstanbul’da halka açılma hazırlıklarına başladıklarını bildirdi:

- Şirketimizin hisselerinin yüzde 27’sini halka açmayı planlıyoruz. Başvurumuzu yaptık. İzinler ve hazırlıklara bağlı olarak halka açılma işlemimizin şubat ayında gerçekleşmesini bekliyoruz.