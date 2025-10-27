Havadaki buluttan nem kapmak: PPK metninin şifreleri
TCMB’nin Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararı açıklandığında piyasa yorumları adeta refleks gibiydi: “Ya metin yanlış ya karar.” Oysa metin, tam tersine, oldukça netti: Merkez bankası, zirai don ve kuraklığın ikincil etkilerini sınırlamaya çalışıyor.
Gıda fiyatları iki temel değişkene bağlıdır:
1. Tarım politikaları,
2. Meteorolojik koşullar.
Otoriteler bunlardan yalnızca birine dokunabilir. Diğeri doğa ile ilgilidir. İşte bu ayrım, son PPK metninin ruhunu oluşturuyor.
Gıda, TÜFE’yi iki kanaldan etkiler:
-Algılar yoluyla, çünkü tüketici en çok gıda fiyatını görür (salient prices).
-Hizmet fiyatları üzerinden, özellikle restoran ve yemek hizmetleri kanalıyla (ikincil etkiler).
Bu nedenle “gıda” artık tüm merkez bankaları için bir makro risk değil, bir algı riski. Fed, ECB dahil bütün dünya market raflarındaki fiyat etiketleri yüzünden diken üzerinde.
Politikalar işliyor, tarımda istikrar yakalanabilir
Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla tarım politikaları iyi işliyor. TÜİK’in hayvan varlığı verileri, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) ve yaz aylarında gıdanın yeniden mevsimsel karakterine dönüşü bu durumu teyit ediyor. Gıda fiyatlarındaki son yükseliş, trendin bozulması değil, tersine trendle yeniden hizalanma. Üç hanelerden gelinen noktada kazanımları küçümsememek gerekiyor. Aşağı yönlü trend üzerinde yeni bir momentum yakalanabilir.
Çekirdek enflasyon düşmeye devam ederken, Eylül’de görülen gıda artışları meteorolojik etkilerden kaynaklandı. Merkez Bankası da tam bu noktada zorlandı: kontrol edemediği bir alanda “yükseliyor gibi görünen” bir enflasyonla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle, 100 baz puanlık sınırlı indirim, aslında bu rahatsızlığın bir dışavurumuydu.
Önümüzdeki tablo, gıda fiyatlarındaki geçici dalgalanmanın yapısal bir bozulma değil, tarımsal döngü içinde doğal bir düzeltme olduğunu gösteriyor.
Yeni ekim-dikim sezonu kritik
TÜİK’in Ağustos Tarım-GFE verisi, maliyet cephesinde istikrarın yeniden tesis edilmeye başladığını doğrular nitelikte: Endeks aylık %1,3 artarken, yıllık artış %34’te sabit kaldı. Malzeme maliyetlerinin iki aydır %32 bandında seyretmesi, yeni ekim-dikim sezonuna girerken çiftçiye marj alanı tanıyor. Girdi enflasyonu ile ÜFE arasındaki makas korunuyor; bu da tarımda yönetsel istikrarın çalıştığını gösteriyor.
Jeopolitik gerilimlerin tetiklediği küresel gübre artışları iç piyasada fiyatlandı. Haziran-Temmuz dönemindeki yüklü zamların ardından Ağustos ayında fiyatlar normalleşti. Eylül itibarıyla küresel gübre fiyatları gevşemeye başladı. Kasım sonunda ilgili dönem verisi açıklandığında bu argümanı sınama şansı bulacağız: Tarım-GFE’nin yeniden %20 bandına dönmesi dezenflasyonu hızlandırabilir.
Meteoroloji servislerinin ılımlı bir La Niña öngörüsü de bu tabloyu destekliyor. Doğru planlama ile 2025–2026 ürün yılında gıda enflasyonu tarihi ortalaması %20 seviyesine dönebilir. Merkez bankasının güncellediği tahminleri de riskleri içine alacak şekilde bu yönde.
Enflasyonla mücadele, toplumsal farkındalık gerektirir
Ancak enflasyonla mücadelede “odak” kavramı en az faiz kadar belirleyici. İktisadi konular dışındaki gelişmelerin gündemde çok yer kaplaması genel havayı ağırlaştırıyor. Enflasyon, önemli ölçüde toplumsal farkındalık ve bilinç gerektiren etrafında birleşilmesi gereken bir öğe. ABD, petrol krizi ile boğuşurken dönemin başkanı Gerald Ford “enflasyonu dize getir” (whip inflation now - WIN) rozeti takarak gezmeye başlamış ve halkın da bu broşlardan kullanmasını istemişti. Bireysel tabanda kalan siyasi motivasyonlu bu kampanya geri tepmişti. Kurumlar, fırsattan istifade düzenledikleri promosyonlarla satışlarını ve kar marjlarını artırmışlardı.
Ancak kurumsal tabanda gerçekleştirilen “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kampanyası Türkiye’de etkili olmuştu. Enflasyon 2018 sonundaki %25 seviyesinden 2019 yılında tek haneye düşmüştü. TCMB’nin kendisinin araç bağımsızlığı gibi enflasyonun da siyaset üstü bir seviyede ele alınması olumsuz havanın dağıtılmasına yardımcı olabilir.
Bugün belki de yeniden aynı noktadayız: Enflasyonu dize getirmek, yalnızca faizle değil, algıyla da mümkün — çünkü algı, ekonominin görünmeyen faizi. TCMB’nin araç bağımsızlığı kadar, kamuoyunun algı bağımsızlığı da kritik.
Sonuç: Aralık ayı, enflasyonun Kutup yıldızı
Beklentiler düşüyor. Yüksek enflasyon örneklemine sahip Koç Üniversitesi anketinde bu ay 5 puanlık gerileme kaydedildi. Sayısal veriler şunu söylüyor: Gıda hariç enflasyon eğilimi, Merkez Bankası’nın tahmin patikasına paralel ilerliyor.
Burada önümüzdeki aylarda açıklanacak Tarım-GFE kilit veri. İlaveten genel TÜFE endeksi için de Aralık ayı kutup yıldızı. Aralık verisi yönü belirleyecek; bu yıldızın parlaklığı, 2026 dezenflasyonunun rotasını çizebilir, 2018 yılının tekrarı yaşanabilir. Bu kadar yüksek reel faiz ortamında ekonominin daha da soğuması kaçınılmaz.
Yani, havadaki buluttan nem kapmamak gerekiyor.
|Borsa
|10.941,79
|3,14 %
|Dolar
|41,9391
|-0,15 %
|Euro
|48,7999
|-0,23 %
|Euro/Dolar
|1,1637
|0,08 %
|Altın (GR)
|5.545,78
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.112,60
|0,01 %
|Brent
|65,2400
|-0,15 %