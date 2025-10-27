Havadaki buluttan nem kapmak: PPK metninin şifreleri

TCMB’nin Ekim ayı Para Politika­sı Kurulu (PPK) kara­rı açıklandığında pi­yasa yorumları ade­ta refleks gibiydi: “Ya metin yanlış ya ka­rar.” Oysa metin, tam tersine, oldukça netti: Merkez bankası, zi­rai don ve kuraklığın ikincil etkilerini sı­nırlamaya çalışıyor.

Gıda fiyatları iki temel değiş­kene bağlıdır:

1. Tarım politikaları,

2. Meteorolojik koşullar.

Otoriteler bunlardan yalnız­ca birine dokunabilir. Diğeri doğa ile ilgilidir. İşte bu ayrım, son PPK metninin ruhunu oluş­turuyor.

Gıda, TÜFE’yi iki kanaldan etkiler:

-Algılar yoluyla, çünkü tü­ketici en çok gıda fiyatını görür (salient prices).

-Hizmet fiyatları üzerinden, özellikle restoran ve yemek hiz­metleri kanalıyla (ikincil etkiler).

Bu nedenle “gıda” artık tüm merkez bankaları için bir makro risk değil, bir algı riski. Fed, ECB dahil bütün dünya market raflarındaki fiyat etiketleri yü­zünden diken üzerinde.

Politikalar işliyor, tarımda istikrar yakalanabilir

Türkiye’de 2025 yılı itibarıy­la tarım politikaları iyi işliyor. TÜİK’in hayvan varlığı verile­ri, Tarımsal Girdi Fiyat Endek­si (Tarım-GFE) ve yaz ayların­da gıdanın yeniden mevsimsel karakterine dönüşü bu durumu teyit ediyor. Gıda fiyatlarındaki son yükseliş, trendin bozulma­sı değil, tersine trendle yeniden hizalanma. Üç hanelerden ge­linen noktada kazanımları kü­çümsememek gerekiyor. Aşağı yönlü trend üzerinde yeni bir momentum yakalanabilir.

Çekirdek enflasyon düşmeye devam ederken, Eylül’de görü­len gıda artışları meteorolojik etkilerden kaynaklandı. Mer­kez Bankası da tam bu noktada zorlandı: kontrol edemediği bir alanda “yükseliyor gibi görü­nen” bir enflasyonla karşı kar­şıya kaldı. Bu nedenle, 100 baz puanlık sınırlı indirim, aslında bu rahatsızlığın bir dışavuru­muydu.

Önümüzdeki tablo, gıda fiyat­larındaki geçici dalgalanmanın yapısal bir bozulma değil, ta­rımsal döngü içinde doğal bir düzeltme olduğunu gösteriyor.

Yeni ekim-dikim sezonu kritik

TÜİK’in Ağustos Tarım-GFE verisi, maliyet cephesinde is­tikrarın yeniden tesis edilmeye başladığını doğrular nitelikte: Endeks aylık %1,3 artarken, yıl­lık artış %34’te sabit kaldı. Mal­zeme maliyetlerinin iki aydır %32 bandında seyretmesi, yeni ekim-dikim sezonuna girerken çiftçiye marj alanı tanıyor. Gir­di enflasyonu ile ÜFE arasında­ki makas korunuyor; bu da ta­rımda yönetsel istikrarın çalış­tığını gösteriyor.

Jeopolitik gerilimlerin te­tiklediği küresel gübre artış­ları iç piyasada fiyatlandı. Ha­ziran-Temmuz dönemindeki yüklü zamların ardından Ağus­tos ayında fiyatlar normalleş­ti. Eylül itibarıyla küresel güb­re fiyatları gevşemeye başladı. Kasım sonunda ilgili dönem ve­risi açıklandığında bu argüma­nı sınama şansı bulacağız: Ta­rım-GFE’nin yeniden %20 ban­dına dönmesi dezenflasyonu hızlandırabilir.

Meteoroloji servislerinin ılımlı bir La Niña öngörüsü de bu tabloyu destekliyor. Doğru planlama ile 2025–2026 ürün yılında gıda enflasyonu tarihi ortalaması %20 seviyesine dö­nebilir. Merkez bankasının gün­cellediği tahminleri de riskleri içine alacak şekilde bu yönde.

Enflasyonla mücadele, toplumsal farkındalık gerektirir

Ancak enflasyonla mücade­lede “odak” kavramı en az faiz kadar belirleyici. İktisadi konu­lar dışındaki gelişmelerin gün­demde çok yer kaplaması genel havayı ağırlaştırıyor. Enflas­yon, önemli ölçüde toplumsal farkındalık ve bilinç gerekti­ren etrafında birleşilmesi gere­ken bir öğe. ABD, petrol krizi ile boğuşurken dönemin başka­nı Gerald Ford “enflasyonu di­ze getir” (whip inflation now - WIN) rozeti takarak gezmeye başlamış ve halkın da bu broş­lardan kullanmasını istemişti. Bireysel tabanda kalan siyasi motivasyonlu bu kampanya ge­ri tepmişti. Kurumlar, fırsattan istifade düzenledikleri promos­yonlarla satışlarını ve kar marj­larını artırmışlardı.

Ancak kurumsal tabanda ger­çekleştirilen “Enflasyonla Top­yekûn Mücadele” kampanyası Türkiye’de etkili olmuştu. Enf­lasyon 2018 sonundaki %25 se­viyesinden 2019 yılında tek ha­neye düşmüştü. TCMB’nin ken­disinin araç bağımsızlığı gibi enflasyonun da siyaset üstü bir seviyede ele alınması olumsuz havanın dağıtılmasına yardım­cı olabilir.

Bugün belki de yeniden aynı noktadayız: Enflasyonu dize ge­tirmek, yalnızca faizle değil, al­gıyla da mümkün — çünkü algı, ekonominin görünmeyen faizi. TCMB’nin araç bağımsızlığı ka­dar, kamuoyunun algı bağımsız­lığı da kritik.

Sonuç: Aralık ayı, enflasyonun Kutup yıldızı

Beklentiler düşüyor. Yüksek enflasyon örneklemine sahip Koç Üniversitesi anketinde bu ay 5 puanlık gerileme kaydedil­di. Sayısal veriler şunu söylü­yor: Gıda hariç enflasyon eğili­mi, Merkez Bankası’nın tahmin patikasına paralel ilerliyor.

Burada önümüzdeki aylarda açıklanacak Tarım-GFE kilit veri. İlaveten genel TÜFE en­deksi için de Aralık ayı kutup yıldızı. Aralık verisi yönü belir­leyecek; bu yıldızın parlaklığı, 2026 dezenflasyonunun rotası­nı çizebilir, 2018 yılının tekra­rı yaşanabilir. Bu kadar yüksek reel faiz ortamında ekonominin daha da soğuması kaçınılmaz.

Yani, havadaki buluttan nem kapmamak gerekiyor.