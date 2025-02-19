Havalimanını erken bitirin, yeni projeleri alın

Vietnam’ın çılgın projelerinden olan Long Thanh Uluslararası Havalimanı’nın yeniden inşa işinin 1.5 milyar dolarlık kısmını üstlenen konsorsiyuma liderlik eden IC İçtaş’a, projenin diğer fazlarına katılması ve Vietnam’daki diğer projelerle ilgilenmesi talebi geldi.

Türk şirketlerinin son dönemde ilgi göster-diği pazarlardan bi-ri de Güneydoğu Asya. Be-yaz eşyadan enerjiye kadar bir çok alanda bölgeyi gözü-ne kestirenTürk şirketleri, devasa inşaat projeleriyle de ilgilenmeye başladı.Bunun ilk büyük adımını Türk şir-keti IC İçtaş attı.

Hatırlaya-cağınız üzere geçen yıl ilk kez DÜNYA Gazetesi’nin du-yurduğu haberde IC İçtaş, Asya’nın hızlı mucizesi ola-rak bilinen Vietnam’ın çılgın projelerinden biri olan Long Thanh Uluslararası Havali-manı’nın yeniden inşa işinin 1.5 milyar dolarlık kısmını üstlenen konsorsiyuma lider-lik etmişti. İşte o proje devam ederken, IC İçtaş’a Vietnam Yönetimi’nden yeni teklifler geliyor.Geçtiğimiz günler-de Vietnam’ın başkenti Ha-noi’de IC İç-taş’ın önemli bir görüşme-si gerçekleşti.

Vietnam Baş-bakan Yar-dımcısı Tran Hong Ha, IC İçtaş Baş-kan Yardım-cısı Reha De-nemeç ile görüştü. Vietnam Başbakan Yardımcısı, Türk şirket yöneticilerinden hava-limanının yolcu terminalinin hızlandırılması gerektiğini belirtti. 14.1 milyar dolarlık projede yeni fazları da önerdi Ho Chi Minh şehrinin yak-laşık 40 kilometre doğusun-da bulunan Long Thanh ha-valimanı, üç aşamada inşa edilecek toplamda 14,12 mil-yar dolarlık yatırıma ev sa-hipliği edecek. Projede ilk uçağın ise bu yılın temmuz ayında iniş-kalkış yapaca-ğı planlanıyor.

Tamamlandı-ğında 5 bin hektarlık havaala-nı ülkenin en büyüğü olacak. Ho Chi Minh Kenti’ndeki Tan Son Nhat Uluslararası Hava-alanı’ndaki aşırı yükün azal-tılmasına yardımcı olması planlanan yeni projeyi üst-lenen Türk şirketi öven Baş-bakan Yardımcısı Tran Hong Ha, IC İçtaş’ın ve genel ola-rak Türk iş-letmelerinin, senkronize bağlantı ya-ratan ulaşım altyapısı pro-jelerini uygu-larken yakla-şımlarını ve yöntemlerini başarısından bahsetti.

Başbakan Yardım-cısı, havalimanının toplamda 14.1 milyar dolara mal olacağı-nı IC İçtaş’ın diğer fazlara ka-tılmasını ayrıca Vietnam’daki diğer projelerle de ilgilenme-sini talep etti. Vietnam Başba-kan Yardımcısı, ülkede diğer projelerin de Türk şirket için potansiyel oluşturduğunu ifa-de etti. Vietnam’da daha fazla proje üstlenmesi arzusunu di-le getirdi. 100 milyondan fazla yolcu ağırlayacak Vietnam’ın en prestijli pro-jesi Long Thanh Uluslararası Havalimanı’nın terminal bi-nası temel atma töreni Baş-bakan Pham Ming Chinh’in katılımıyla 2023 yılı Ağus-tos ayında gerçekleşmişti.

İlk etapta 25 milyon yolcu ve 1,2 milyon ton kargo kapasitesiy-le hizmet verecek olan havali-manı, tüm fazları devreye gir-diğinde yılda 100 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak. Hazar’ın suyunu Azerbaycan’a içirecek 2.1 milyar dolarlık dünya-nın en büyük alana sahip ha-valimanlarından biri olan ve dönüşüm sürecindeki Suu-di Arabistan’ın modern yüzü-nü temsil eden King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın mühendislik ve yapımını yine 2023’te üstlenen IC İçtaş İn-şaat, geçtiğimiz ay iki önemli proje için çalışma başlatmış-tı.

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power ile konsorsiyum kuran IC İçtaş, Hazar Deni-zi’nin suyunu tuzdan arındı-rarak içme suyu üretecek bir tesis inşa etmeyi planlıyor. 2.5 yılda tamamlanması planla-nan projeyle ilgili anlaşmaya göre, çalışmanın 27.5 yıl sür-mesi, ardından tesis yönetimi-nin Azerbaycan’a devredilmesi öngörülüyor. IC İçtaş’ın ikinci projesi ise Özbekistan’da. Ül-kenin Ekonomi ve Maliye Ba-kanlığı, Türk şirketi IC İçtaş İnşaat ile bir önemli anlaşma imzaladığını duyurdu.

Özbe-kistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov ve Yol Ko-mitesi Başkanı Jamshid Tur-sunov ile bir araya gelen Türk şirketin yöneticileri, Nevai bölgesi üzerinden Semerkant ile Buhara›yı birbirine bağla-yacak yeni ücretli yol proje-sine ilişkin mutabakat zap-tı imzaladı. Semerkant-Bu-hara ücretli yol yapım projesi, Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından Ağustos 2024'te onaylanan, 2030 yılına kadar sürecek kamu-özel sektör or-taklığı geliştirme programının bir parçası. Özbekistan yöne-ticilerine göre projenin toplam maliyetinin 1 milyar dolar ol-duğu tahmin ediliyor.