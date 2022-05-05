“Havası sert, insanı mert” Hacılar, sanayici diyarı…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE 2022) sıralamasında Kayseri’nin Hacılar ilçesi, Türkiye genelinde 973 ilçe arasında 134’üncü sırada, gelişmiş ilçeler arasında yer almayı başardı. İlçede ilk belediye teşkilatı 1930’da Hacılar Belediyesi olarak kurulmuş. 1931’de de nahiye olan Hacılar önceleri Kayseri’ye bağlıyken 1990’da ilçe oldu. 2005’te de Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olarak kentin 5. merkez ilçesinden biri oldu. İlçenin Kayseri, kent merkezine uzaklığı yaklaşık 10 kilometre.

“Havası sert, insanı mert” sözünün yakıştığı Hacılar, çalışkan ve üretken iş insanlarıyla tanınan şirin bir ilçe… Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret üssü Kayseri’nin önde gelen iş insanları, şirketleri hep bu ilçeden çıkmış. Sermaye ve bilgi birikimine çalışkanlık da eklenince, aynı zamanda hayırsever iş insanlarıyla ünlenmiş. Halen ilçede Hasçelik, Hes Kablo ve Albemak makine fabrikaları üretimde…

Kayseri, İncesu, Mimarsinan OSB’de ve serbest bölgede çok sayıda Hacılarlı iş insanının kurduğu fabrika ve şirket var. Hacılar’daki insanlar ekilir biçilir arazisi olmadığı için gözünü şehre dikmiş. Hatta1970’li yıllarda zamanın belediye başkanı sanayiye gidenler için bedava otobüs kaldırınca, sanayiye gidenler, zaman içinde yolculuğa düşüp, çırak olarak girdikleri işyerlerinde patron olmuşlar. Mobilya sektöründeki bu ağırlık, ilçede kurulan HES Kablo fabrikasıyla hem istihdama dönüşmüş, hem de meslek öğrenimi için okul olmuş. Orada yetişen insanlar yan sektörlere atılmış. Böylece çok sayıda insan sanayici olurken, onları takip eden 2. ve 3. nesil de yöneticilik dahil her alanda boy göstermiş.

Hacılar’ın çalışkan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın anlatımına göre, bugün OSB’lerde üretim yapan işyerlerinde çok sayıda Hacılarlı görmek mümkün. Türkiye’nin en önemli markalarını bünyesinde barındıran holdingler ve şirketler Hacılarlı iş adamları tarafından hayata geçirilmiş. İSO verilerine göre Kayseri’deki ilk 15 firma içinde 8’i Hacılarlı… Hacılarlı iş insanlarının sahip olduğu fabrikalar, fiber optik kablodan, yatağa, mobilyadan, makinaya, seramikten, elektrikli ev aletlerine kadar geniş bir ürün gamıyla, dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyor. Başkan Özdoğan, ilçenin Kayseri’nin sanayi üssü gibi olduğunu dile getirirken, buradan birçok iş insanının yetiştiğini ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu hemşerileri adına gururla vurguluyor. Özdoğan, bu insanların doğup büyüdükleri yeri de hiçbir zaman unutmadıklarını, “Bize de ‘Hacılar deyince aklınıza ne gelir diye’ sorsalar, ısrarla ‘sanayi’ derim. Sonrasında birlik beraberlik istişare kültürü derim. Biz de sanayicilerden bu sıcaklığı aldığımız bu birlikteliği gördüğümüz için, aynı şeklide bunu her zaman yürütmeye çalışıyoruz” diye özetliyor

Hacılar şimdilerde gözünü turizme dikti. Erciyes Dağı’ndaki 2 otel ve 4 günübirlik tesise yenileri ekleniyor… Erciyes Dağı’nın öte yüzündeki uluslararası (FİS) kayak pistleri, mekanik tesisleri ile Hacılar, turizm sektöründen aldığı payı artırmakta kararlı. Buna bir de Hürmetçi ve Karpuzsekisi’ndeki yılkı atları ve sulak alanlardaki kuş ve manda varlığını de eklersek, özellikle fotoğraf sanatçılarıyla köy hayatını özleyenlere Hacılar ilçesi bir başka pencere açıyor…