Havayolu sektörü 20 yıl geriye gitti, bilet iadesi bedeli 1 milyar doları aştı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2021’in ilk günlerinde COVID-19 krizinin sektöre etkilerini gözden geçirdi:

-Havayolu sektörü 20 yıl geriye gitmiş görünüyor. 2000’lerin başında dünyada 1.7 milyar kişi havayolunu kullanıyordu. COVID-19 krizi öncesinde 4.5 milyar yolcuya ulaşılmıştı. COVID-19 krizi yolcu sayısını 1.8 milyara geriletti.

Bu dönemde THY yönetimi olarak aldıkları kararı anımsadı:

-İlk fırsatta “devlete yaslanmak” yok. Kendi başımızın çaresine bakacağız. Krizden korkmayacağız, işimize asılacağız.

Avrupa’daki havayolu şirketlerinin personel azaltma politikasını irdeledi:

- Avrupa’daki havayolu şirketleri toplam 500 bin kişiyi işten çıkardı. Dünyada işsiz kalan havayolu sektörü çalışanı sayısı 5 milyonu buldu. THY, bu dönemde kimseyi işten çıkarmadı, çıkarmayacak.

Personelle ilgili devletten alınan desteği unutmadı:

- Bir süre kısa çalışma ödeneği desteğinden yararlandık.

COVID-19 krizinde THY’nin yolculara yaklaşımı üzerinde durdu:

- Başlangıçta bilet ertelemeleri söz konusu oldu. Derken arkasından bilet iptalleri de geldi. THY’nin iade ettiği biletlerin bedeli 1 milyar doları aştı.

Geçen hafta Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Ruhi Sanyer’le birlikte İlker Aycı ve THY Basın Danışmanı Yahya Üstün’e konuk olduk, sohbet ettik.

Havayolunu kullanan yolcu sayısının 20 yıl geriye gittiğini öğrenince, İstanbul Havalimanı’na ilişkin tereddütleri paylaştım:

- COVID-19 krizi geride kalsa bile havayolu trafiği kolay kolay eski temposuna dönmeyecek gibi. İstanbul Havalimanı gibi büyük havalimanlarının yüksek kapasiteye ulaşması da kolay olmayacak sanırım.

İlker Aycı önündeki dosyayı açtı, IATA ve Star Alliance raporlarından tahminleri aktardı:

-Dünyada COVID-19 krizi ortamında batan havayolu şirketi sayısı 40’ı buldu. IATA ve Star Alliance, dünyada havayolu şirketlerinin 2023’e kadar yaralarını saracağını öngörüyor. Sonrasında ise yeniden büyümeler gündeme gelecek.

Türkiye ile ilgili öngörüye işaret etti:

-20 yıl içinde Türkiye’den geçecek havayolu trafiği COVID-19 krizi öncesinin 1.9 katına ulaşacak.

Kurumsal müşterilere dikkat çekti:

-Şirketlerin yöneticileri, patronları eskisi gibi 2 saatlik bir toplantı için 10-12 saatlik uçuşlar yapmayacak. Havayolu şirketlerinin kurumsal müşterilerinde bu yönüyle biraz azalma olacak. Bireysel uçuşlardaki artış bu açığı en azından yolcu sayısı yönünden kapatacak.

THY’nin COVID-19 krizi döneminde uçuş trafiği açısından dünyada ilk 5’e girdiğini bildirdi:

- Bilanço büyüklüğü açısından da THY dünyada ilk 10’da yer alıyor.

Dünyada havayolu trafiğinin durma noktasına geldiği günlerde verdikleri hizmete vurgu yaptı:

- 60’ı aşkın ülkeye 1000’den fazla sefer yaptık. Uçaklarımız boş gidip, 140 binden fazla vatandaşımızı evlerine döndürdü. O seferlerde milli bayrak taşıyıcı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Yolcularımızdan tek yön bedeli aldık.

Şu bilginin de altını çizdi:

- THY, 80’i aşkın ülkeye tıbbi malzeme, maske-koruyucu tulum gibi yardım malzemesi taşıdı.

COVID-19 krizi dünyada havayolu sektörünü derinden sarsarken THY’nin uçuş trafiğinde ilk 5’e girmesi, 60 bini aşkın personelinin özveriyle çalıştığını gösteriyor...

Kargoda 1.9 milyar doları buldu, dünyada ilk 3’ü hedefe koydu

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2015’te koyduğu hedeflerden birini anımsadı:

- O günlerde THY’nin dünya kargo pazarında ilk 3'e gireceğini söyledim. Bana gülenler oldu.

Turkish Cargo’nun cirosunun 600 milyon dolardan 2019’da 1.7 milyar dolara ulaştığını belirtti:

-COVID-19 krizinde yerde yatan yolcu uçaklarımızı koltuklarını sökmeden kargo uçuşlarına yönlendirdik. Kargo filomuzdaki uçak sayısı 5'ten 25’e çıkmıştı. Yolcu uçaklarını da kargoda kullandık. 2020'nin ilk 9 ayında kargo gelirimiz 1.9 milyar doları buldu.

Turkish Cargo’nun dünyada ulaştığı noktaya işaret etti:

-Kargo pazarında dünyada ilk 15'te bile değildik. Bugün ilk 6'dayız. Şu anda dünyadaki 20 kargodan birini THY taşıyor. Hedefimiz bu frekansı 10 kargodan birine çekmek. Dünya kargo liginde ilk 3'e girmek.

Taşıdıkları yükün büyüklüğüne dikkat çekti:

-1.5 milyon ton kargo taşıdık. Tıbbi malzeme kargosunda dünyada ilk 3'e girdik. Tıbbi malzeme kargosunda dünyadaki payımız yüzde 7.5'e çıktı.

Rakiplerimiz ‘aşılandık’ diye reklam yapıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY personelinin COVID-19 aşısı önceliğinde ikinci grupta 9’uncu sırada yer aldığını belirtti:

-Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun kararlarına saygılıyız.

Ardından ekledi:

-Ancak, rakiplerimiz, "Biz aşılandık" diye reklam yapıyor.

Maaş indirdik, personelimiz olumlu yaklaştı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, COVID-19 krizinde Hava-İş’le de görüşerek maaşlarda indirime gittiklerini belirtti:

►Pilotların maaşı yüzde 50 düşürüldü.

►Yönetici maaşları yüzde 35 aşağı çekildi.

►Maaşı 5 bin liranın üzerinde olanlarda yüzde 10 indirim yapıldı

►Maaşı 5 bin liranın altındakilere dokunulmadı.

Maaş indirimleri konusunda THY personeline teşekkür etti:

-Çalışma arkadaşlarımız maaş indirimi konusuna olumlu baktılar.

THY’nin istihdamını da paylaştı:

- THY ve iştiraklerinde 61 bin kişi çalışıyor.