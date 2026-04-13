Havuzlu, otoparklı “hobi bahçesi” olur mu?

2012 yılında, Han­nover’de ki gı­da fuarında:

Hobi bahçelerindeki mey­veleri kurutarak “meyve cip­si” yapan bir kooperatifin temsilcileriyle karşılaşmış, davetleri üzerine, bir “hobi bahçeleri” bölgesini de gör­me şansı bulmuştuk…

“Tarla alıp, ‘hobi bahçe­si kurdum” diyemiyorsu­nuz…” diye söze başlamıştı yetkili… Eklemişti:

“Hobi bahçelerini, şart­ları yerine getiren koope­ratifler ve/veya dernekler kurabiliyor…

Kısıtlı sürelerle, kişilere, kiraya verebiliyor…

Ve küçük bir kural hata­sında dahi, kooperatife veya derneğe para cezası geliyor, hatta işlevine son verilebili­yor…”

Almanların hobi bahçe­leri için belirlediği kural­ları da “o dönem” anlatmış, bizdeki furya ile farklılığına dikkat çekmiştik…

“Kişilerin sahip olabile­ceği hobi bahçeleri kurula­maz…

Bakım için, günübirlik alı­nabilen izinler dışında, gece konaklanamaz…

En az yüzde 30’luk bölü­münde olacak meyve ağaç­ları, bakımsız bırakılamaz…” gibi maddeler, Almanya’da ki kuralların bazılarıydı…

Bu “başarılı model” var­ken, bizde tersi denendi…

Ve verimli arazilerde, bu yapılanmalara izin verildi…

Elektrik, su sağlandı, abo­nelikler veril­di… Ve hobi bahçesi sayı­sı 6 milyonu geçti…

40-50 yıl­dır:

Tarım alanlarını toplulaş­tırma zorunluluğumuzu ko­nuşurken planlamalara dahil ederken; elde kalan toplu tarım alanlarını da bu yol­la daha da azalttık…

Yapanın yanına da kar bı­raktık…

Üstelik tarım arazilerinin miras/satış gibi nedenler­le bölünerek küçülmesinin ve işletmelere ait arazilerin parçalı ve dağınık olmasının, verimliliğimizi düşüren, maliyetlerimizi artıran en temel yapısal sorun oldu­ğunu bilmemize rağmen…

Bu alışkanlıklarımızın ve uygulamalarımızın enflas­yondan faizlere, arzdan açık­lara tüm olumsuzlukların nedenleri arasında başı çek­tiğini bilmemize rağmen…

VELHASIL

Hobi bahçeleri…

Almanya örneğinden hareket edersek, kent ta­rımını canlandırması ve tarımsal üretimi özen­dirmesi açısından “fay­dası sayarak bitirileme­yecek” bir model…

Ya, verimli tarım ara­zilerinde/ ovalarda ho­bi bahçesi kurmak?

Ya, meyve ağaçları­nı keserek, ormanları yok ederek hobi bahçe­si kurmak?

Ya, havuzlu, otopark­lı hobi bahçeleri kur­mak?

Ve bu yolla, tarım­la uğraşanları dahi ta­rımdan uzaklaştıran/ uzaklaştıracak rant ka­pıları açmak?