Havuzlu, otoparklı “hobi bahçesi” olur mu?
2012 yılında, Hannover’de ki gıda fuarında:
Hobi bahçelerindeki meyveleri kurutarak “meyve cipsi” yapan bir kooperatifin temsilcileriyle karşılaşmış, davetleri üzerine, bir “hobi bahçeleri” bölgesini de görme şansı bulmuştuk…
***
“Tarla alıp, ‘hobi bahçesi kurdum” diyemiyorsunuz…” diye söze başlamıştı yetkili… Eklemişti:
“Hobi bahçelerini, şartları yerine getiren kooperatifler ve/veya dernekler kurabiliyor…
Kısıtlı sürelerle, kişilere, kiraya verebiliyor…
Ve küçük bir kural hatasında dahi, kooperatife veya derneğe para cezası geliyor, hatta işlevine son verilebiliyor…”
***
Almanların hobi bahçeleri için belirlediği kuralları da “o dönem” anlatmış, bizdeki furya ile farklılığına dikkat çekmiştik…
***
“Kişilerin sahip olabileceği hobi bahçeleri kurulamaz…
Bakım için, günübirlik alınabilen izinler dışında, gece konaklanamaz…
En az yüzde 30’luk bölümünde olacak meyve ağaçları, bakımsız bırakılamaz…” gibi maddeler, Almanya’da ki kuralların bazılarıydı…
***
Bu “başarılı model” varken, bizde tersi denendi…
Ve verimli arazilerde, bu yapılanmalara izin verildi…
Elektrik, su sağlandı, abonelikler verildi… Ve hobi bahçesi sayısı 6 milyonu geçti…
***
40-50 yıldır:
Tarım alanlarını toplulaştırma zorunluluğumuzu konuşurken planlamalara dahil ederken; elde kalan toplu tarım alanlarını da bu yolla daha da azalttık…
Yapanın yanına da kar bıraktık…
***
Üstelik tarım arazilerinin miras/satış gibi nedenlerle bölünerek küçülmesinin ve işletmelere ait arazilerin parçalı ve dağınık olmasının, verimliliğimizi düşüren, maliyetlerimizi artıran en temel yapısal sorun olduğunu bilmemize rağmen…
Bu alışkanlıklarımızın ve uygulamalarımızın enflasyondan faizlere, arzdan açıklara tüm olumsuzlukların nedenleri arasında başı çektiğini bilmemize rağmen…
VELHASIL
Hobi bahçeleri…
Almanya örneğinden hareket edersek, kent tarımını canlandırması ve tarımsal üretimi özendirmesi açısından “faydası sayarak bitirilemeyecek” bir model…
***
Ya, verimli tarım arazilerinde/ ovalarda hobi bahçesi kurmak?
Ya, meyve ağaçlarını keserek, ormanları yok ederek hobi bahçesi kurmak?
Ya, havuzlu, otoparklı hobi bahçeleri kurmak?
Ve bu yolla, tarımla uğraşanları dahi tarımdan uzaklaştıran/ uzaklaştıracak rant kapıları açmak?
