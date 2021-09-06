Hayal kırıklığı ve İngiltere pazarı

Fehmi Köfteoğlu

İngiltere turizmde Türkiye’nin yükselen kaynak pazarlarındandı. Türkiye İngiliz tatilciler, havayolu şirketleri ve tur operatörlerinin tercih ettiği destinasyondu.

Bu konumdaki İngiltere’nin Türkiye’yi ısrarla kırmızı listede tutması hayal kırıklığına neden oldu. Bundan iki taraf da zarar gördü.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2018 verilerine göre İngiltere, dünyada en çok turist alan 10. ülke. Turizm geliri ile 5. sırada bulunuyor. İngiltere nüfusundan daha çok turisti başta Akdeniz olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

İngiltere kaynak pazar olarak Türkiye için önemli olduğu gibi dünyanın her yanına gönderdiği milyonlarca turistle en önemli turizm ülkelerinden biridir.

Yıllar önce Ege bölgesini keşfeden ve sadık bir şekilde her yaz bölgeye akın eden İngilizler, son yıllarda Antalya ile birlikte ülkemizin diğer bölgelerine de ilgi göstermeye başladılar.

İngiltere'nin, Türk turizm pazarındaki payı yüzde 7’ye kadar yükseldi.

Son 4 yıldır Antalya’da Rusya, Ukrayna ve Almanya’dan sonra 4. sırada bulunan İngiltere, korona öncesi dönemin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyordu. Bu yıl 2019 yılının yarısı, 300 bin İngiliz turistin Antalya’ya gelmesi bekleniyordu. Ama olmadı. Yıl sonuna kadar Antalya’ya gelebilecek İngiliz turist sayısı 3 binde kalacak gibi görünüyor.

Türkiye geneli için de bu yıl 1 milyon İngiliz turistin gelebileceği bekleniyordu. Zira koronanın zirve yaptığı 2020 yılında bile Türkiye’ye 820 bin İngiliz turist geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yıl başında açıkladığı 2021 yılı ziyaretçi ve turizm geliri hedefinde İngiltere pazarının bu özelliğini dikkate almıştı.



Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz’un dediği gibi İngiliz turistler Batı Akdeniz ve Ege turizminin can damarıydı.



Yüksek sezon bitti. Yılın son çeyreğine girildi. İngiliz pazarı, sektör genelinde özellikle Ege bölgesinde hayal kırıklığı yarattı. Turizmde yüksek sezonun zirvesi olan ağustos ayı geride kaldı.



Yılın son çeyreğine sezonun uzayacağı beklentisinin artık sözkonusu olmadığı ortamda ve İngiltere pazarında 2021 için hayal kırıklığına uğranmış olarak giriliyor.