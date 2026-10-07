“Hayalciliğe yönelen AB” ve “Gerçekçiliğe yönelen Çin”den alınacak ders…

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Zeytin üretenin, zeytinini alıp, O’na zey­tinyağı sattılar, daha doğrusu satabildi­ler…

Susam üretene helva;

Un üretene makarna;

Tütün üretene mamüllerini;

Mermer rezervlerine sahip olana işlen­miş mermer;

Vb…

★★★

Hayalci değil, gerçekçilerdi;

Kuralları de kendiler belirledi…

★★★

Hammaddeyi ithal edip, ellerindeki in­san kaynağı ve teknolojiyle geliştirdikleri son ürünü 10-20-100 kat fiyatla, hammad­deyi aldıkları ülkeye ihraç ettiler…

Böyle geliştiler…

★★★

Hammaddeye sahip hayalciler mi?

Pazar olarak kaldı; borç artırdı…

★★★

Sonra…

Çin çıktı!...

Ne yaptı?

Liseleri ve üniversiteleri, yani gençleri sanayi bölgelerinin kalbine koydu;

Sosyal bilimleri arka plana alıp; fen bi­limlerini öne çıkardı;

Yetenek/iş geliştiren öğretmenlere, öğ­rencilere imkanlar sundu;

Zengin/fakir ayırt etmeden eğitimde fır­sat eşitliği sundu;

Çalışmanın ve verimliliğin cazibesini ar­tırdı…

Dahası:

Yetenek geliştirmeye, tüm vatandaşların kolaylıkla (fiyat, ulaştırma…) ulaşabildiği, anaokullarından başladı…

VELHASIL

Fransa Planlama Kurumu’na göre:

Çin ürünleri, Almanya sanayinin yüzde 70’ini, Fransa sanayinin yüzde 40’ını bitir­di/bitirecek…

Çözümü de buldular yine:

“Çin, ambargolarla, Avrupa pazarından ve AB pazarı olan ülkelerden uzaklaştıracak…”

★★★

Ama unutuyorlar:

Mıknatıstan değerli madenlere kadar neredeyse her alanda Çin’e bağımlılar…

Alışkanlıktan olsa gerek:

Çin’in hammadde ihracatını unuttuğu­nu;

Yeteneklerini geliştirdiği beşeri serma­yesi sayesinde hammaddeyi/potansiyelini son ürüne çevirebildiğini;

Bu gücü sayesinde verdiği fazla, yaptığı tasarrufla, AB’nin ihtiyacı olan ara ürün sa­tışlarını da durdurabileceğini unutuyorlar…

★★★

Bize düşen ders mi?

Ekonomimizin geleceği için, “yüzlerce vesileden/olumsuzluktan ders çıkarttık, bu mu kaldı?” deyip, görmezden gelemeye­ceğimiz derecede önemli…