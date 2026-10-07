“Hayalciliğe yönelen AB” ve “Gerçekçiliğe yönelen Çin”den alınacak ders…
Zeytin üretenin, zeytinini alıp, O’na zeytinyağı sattılar, daha doğrusu satabildiler…
Susam üretene helva;
Un üretene makarna;
Tütün üretene mamüllerini;
Mermer rezervlerine sahip olana işlenmiş mermer;
Vb…
★★★
Hayalci değil, gerçekçilerdi;
Kuralları de kendiler belirledi…
★★★
Hammaddeyi ithal edip, ellerindeki insan kaynağı ve teknolojiyle geliştirdikleri son ürünü 10-20-100 kat fiyatla, hammaddeyi aldıkları ülkeye ihraç ettiler…
Böyle geliştiler…
★★★
Hammaddeye sahip hayalciler mi?
Pazar olarak kaldı; borç artırdı…
★★★
Sonra…
Çin çıktı!...
Ne yaptı?
Liseleri ve üniversiteleri, yani gençleri sanayi bölgelerinin kalbine koydu;
Sosyal bilimleri arka plana alıp; fen bilimlerini öne çıkardı;
Yetenek/iş geliştiren öğretmenlere, öğrencilere imkanlar sundu;
Zengin/fakir ayırt etmeden eğitimde fırsat eşitliği sundu;
Çalışmanın ve verimliliğin cazibesini artırdı…
Dahası:
Yetenek geliştirmeye, tüm vatandaşların kolaylıkla (fiyat, ulaştırma…) ulaşabildiği, anaokullarından başladı…
VELHASIL
Fransa Planlama Kurumu’na göre:
Çin ürünleri, Almanya sanayinin yüzde 70’ini, Fransa sanayinin yüzde 40’ını bitirdi/bitirecek…
Çözümü de buldular yine:
“Çin, ambargolarla, Avrupa pazarından ve AB pazarı olan ülkelerden uzaklaştıracak…”
★★★
Ama unutuyorlar:
Mıknatıstan değerli madenlere kadar neredeyse her alanda Çin’e bağımlılar…
Alışkanlıktan olsa gerek:
Çin’in hammadde ihracatını unuttuğunu;
Yeteneklerini geliştirdiği beşeri sermayesi sayesinde hammaddeyi/potansiyelini son ürüne çevirebildiğini;
Bu gücü sayesinde verdiği fazla, yaptığı tasarrufla, AB’nin ihtiyacı olan ara ürün satışlarını da durdurabileceğini unutuyorlar…
★★★
Bize düşen ders mi?
Ekonomimizin geleceği için, “yüzlerce vesileden/olumsuzluktan ders çıkarttık, bu mu kaldı?” deyip, görmezden gelemeyeceğimiz derecede önemli…
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