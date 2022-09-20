Hayali değil hayati bir proje; Aile Destekleri Sigortası

Harbiye Hilton’dayız. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka; Kemal Kılıçdaroğlu’nu takdim ediyor medya mensuplarına; “yoksulluğu yöneten değil bitiren olacağız” iddiasıyla… Proje; Aile Destekleri Sigortası ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, detaylandırıyor, soruları cevaplıyor.

Proje; 57 bin farklı aile kombinasyonun her birine göre hesaplanmış destekleri içeren ve sosyal hizmet uzmanlarınca belirlenecek, sadece sosyal devletin bileceği yoksulluk ölçütleriye 4 milyon 125 bin haneye destek sağlamayı içeriyor. En az 1,100 TL ile en fazla 5,500 TL yardım öngörülüyor.

YOKSULU ÖNCELLEYEN SOSYAL POLİTİKALAR

Adına sigorta denmesi, tanımı gereği… Hiçbir aile prim ödemeyecek, yardımlar kadının hesabına yatırılacak. Her ailede en az 1 sigortalı olacak, yoksul çocuklarına pozitif ayrımcılık yapılacak. Özetle kurulacak olan Aile Destekleri Sigorta Kurumu aracılığıyla insan onuruna yakışır şekilde hayata geçilecek.

Kemal Beyi dinlerken aklıma, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi CHP’nin hazırladığı benzer programlar geldi. Her biri için Ankara’ya gidip detaylarını tartışmış ve aileye yönelik projenin sunumu ardından Başbakan Davutoğlu’nun benzer bir projeyi hayata geçireceklerine dair açıklamalara tanık olmuştuk.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Bütçeye yükü nedir ve nasıl finanse edilecek?

Kılıçdaroğlu; Aile Destekleri Sigortasının mali külfetinin yıllık 97 milyar lira olacağını ve bunun da bütçenin %12’sine denk geleceğini belirtiyor. Şu anda Ak Partinin benzer sosyal yardımlarının toplamı; bütçenin %4’ü civarında.

Bu; yoksulluğu giderir mi?

Gidermez ancak toplumun en düşük gelir düzeyine sahip kesiminin enflasyon karşısında ezilmesinin önüne geçebilir. 6’lı masanın 6 liderinin en geç 6 ay içinde topluma nefes aldıracağına dair sözü, bu sayede tutulmuş olacak.

NOT

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE ZORLU BİR ADIM

Victor Hugo’nun kulağıma küpe bir lafı vardır; “Bizler, giderilmiş yoksulluk istiyoruz. Onlar ise yardım edilmiş yoksullar…” Aslında bu söz, sosyal yardımların anayasası gibi olmalı… İktidarlar, yoksulluğu yöneten, onlardan oy devşirmek için sürgit kendine bağımlı hale getiren yapılar yerine, ülkede yoksulluğu giderecek dinamikleri inşa edebilmeli…

CHP’nin Aile Destekleri Sigortası, en azından yoksulluk mağdurlarına el uzatan bir proje… Ancak yoksulluğun giderilebilmesi için bundan fazlası gerekiyor. Bu da ancak gelir üreten ekonomi ve gelir adaletini sağlayan bir yönetim anlayışıyla mümkün… Şimdiki Heterodoks düzende, parası olmayanlardan toplanan vergileri, parası olanlara dolarla flörtleşmesin diye aktaran anlayışın, kökten değişmesi gerekiyor.

Sosyal yardımların kadınlar üzerinden dağıtılması ise son derece yerinde bir yaklaşım. Zira sosyal yardımlara kadınlar başvuruyor, erkekler öfkelerine yenik düştüklerinden geri duruyorlar. Oysa kadın sabrediyor; aç çocuğunun karnını doyurabilmek için…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "CHP iktidarında aile destekleri sigortası gelecek. Hiçbir çocuk bu coğrafyada yatağa aç girmeyecek. Bir yasa çıkaracaksınız, nasıl işsiz kalan işsizlik sigortasından para alıyorsa, aile destekleri sigortasında da yoksul hanede kadının banka hesabına her ay düzenli para yatacak. Böylece onun yoksulluğu afişe edilmeyecek." dedi.