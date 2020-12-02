Hayalimde Yünsa’yı satın almak hep vardı

YURT Kumaş’ın ortağı Mustafa Sürmegöz, 5 yıl önce iş hayatına nokta koymaya karar verdiğinde, işe ilk başladığı günleri düşündü:

- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum ama ilk işe başladığım günlerde Sultanhamam’da dükkan da süpürdüm.

Yurt Kumaş’taki ortaklarına kararını bildirdi:

- İş hayatında 30 yılı geride bıraktım. Artık emekli oluyorum.

Sabancı Holding, 2018 yılı ortalarında Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi satmayı gündemine alınca 30 yıllık kumaş ticareti döneminde şu hayali aklına geldi:

- Bir gün kendi ürettiğimiz kumaşların pazarlamasını yapacak noktaya gelmek istiyorum. Fırsat çıksa da Yünsa’yı satın alsak.

Sabancı Holding’le Yünsa için masaya oturmadan önce Ziraat Katılım’a 60 milyon Euro’luk kredi başvurusunda bulundu. Eylül 2018’de Ziraat Katılım’dan olumlu yanıt çıktı:

- Size 40 milyon Euro kredi verebiliyoruz.

Kredinin onaylanması üzerine Yünsa için masaya oturdu. Ancak, fiyat konusunda orta nokta bulunamadı. Pazarlık görüşmelerine ara verdi.

5-6 ay sonra Ziraat Katılım’a öneri götürdü:

- Bana 40 milyon Euro kredi için onay verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Gelin Yünsa’yı birlikte alalım. Ortak olalım.

Ziraat Katılım, ortaklık teklifine olumlu yaklaştı. Ortaklık, Mustafa Sürmegöz’ün Yünsa’nın alımı için Temmuz 2019’da kurduğu Sürmegöz Tekstil’de yüzde 50’şer payla gerçekleşti.

Mustafa Sürmegöz, Ziraat Katılım’ı da yanına alarak Sabancı Holding’le Yünsa için yeniden masaya oturdu:

- Yünsa’nın yüzde 42.12’si halka açıktı. Şirketin yüzde 57.88’ini o günlerdeki değer üzerinden 70 milyon liraya aldık.

Geçenlerde Yünsa’nın Çerkezköy’deki 60 bin metrekaresi kapalı, 200 bin metrekare alana kurulu fabrikasını şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mustafa Sürmegöz ile Operasyon Direktörü Engin Sarıbüyük rehberliğinde gezdim.

Sürmegöz, Yünsa’yı geçen yıl kasım ayında devraldıklarını belirtti:

- Pandemiye rağmen bu yılın ilk 9 ayında kârımızı geçen yıla göre 10 kat artırdık. Kârımız 11.2 milyon liraya çıktı.

Bazı hatlarda yenilemeye başladıkları makineleri gösterdi:

- Bu yıl 2 milyon milyon Euro’luk yenileme yatırımı kararı aldık. Apre ve dokuma işletmelerimizde yatırımları hemen devreye aldık. Bazı hatlardaki makinelerimizi yeniledik.

Eski tezgahları sattıklarını bildirdi:

- Makinelerini yenilediğimiz hatlarda üretim hızı ikiye katlandı. Günde 200 metre kumaş üretilen tezgah, yenileme sonrası 400-450 metreyi yakaladı.

Boya ve apre işletmelerindeki yenileme-ek yatırımlarının pandemiye rağmen sürdüğünü kaydetti:

- 2021 yılı için de 5 milyon Euro’luk ilave yatırım planı hazırladık. Bunları hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor.

Fabrikanın ölçeğinin altını çizdi:

- Yünsa, Avrupa’nın en büyük entegre dokuma kumaş üreticisi. Dünyada ise 5’inci sırada yer alıyor. Yılda 4 bin 500 ton kamgarn iplik ve 10.5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahip.

Ardından şu veriyi paylaştı:

- Dünyada 500 milyon metrelik dokuma yünlü kumaş pazarı var. Türkiye, bu pazarın yüzde 6’sına sahip. Yünsa, Türkiye üretiminin 3’te 1’ini gerçekleştiriyor.

Sabancı Grubu’nun temellerini sağlam atıp, sektöründe Türkiye’de ve dünyada zirveye taşıdığı Yünsa, yeni ana hissedarlarının yönetiminde başarıyla yoluna devam ediyor.

Bu yılın ilk 9 ayında alınan sonuçlar, çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarını gösteriyor.

Kilo başına ihracatı 35 doları buluyor

YÜNSA Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO'su Mustafa Sürmegöz, şirketin Almanya, İngiltere ve İtalya'da ofislerinin olduğunu belirtti:

- ABD’de de bir şirketimiz var. Faal değildi. Onu canlandıracağız.

Yünsa’nın Almanya'da en büyük pazar payına sahip olduğunu kaydetti:

- Aralarında Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, ABD ve Japonya'nın bulunduğu 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Müşterilerimiz arasında dünyaca ünlü 400'ü aşkın moda markası var.

Yünsa Operasyon Direktörü Engin Sarıbüyük örnek verdi:

- Hugo Boss'a yılda 400-500 bin metre kumaş üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 70'i yabancı müşterilerimize gidiyor.

Şirketin kilo başına ihracat gelirini sordum, yanıtladı:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 30-35 dolar dolayında.

Maalesef yerli yün kullanamıyoruz

YÜNSA CEO’su Mustafa Sürmegöz’e yerli hammadde kullanım oranını sordum, şu yanıtı verdi:

- Maalesef yerli yün kullanamıyoruz. Çoğunlukla Avrustralya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika'dan yün kullanıyoruz. İşlenmiş halini Çin'den alıyoruz.

Yünün inceliğinin önemine değindi:

- Yün ne kadar ince ise o kadar değerli bizim için. Yerli yünde 23 mikrondan incesi yok.

Yünsa Operasyon Direktörü Engin Sarıbüyük araya girdi:

- Yerli yünde renkli kıl sorunu da var. Örneğin kurbanlık koyunların postuna kına, boya sürüyor üreticiler. Böylece koyunların yününü kullanmak zorlaşıyor.

İtalya’da bir apre fabrikası düşünürüz

YÜNSA CEO’su Mustafa Sürmegöz, müşterilerinden kendilerine yönelen talep üzerine henüz düşünce aşamasında olan bir planını paylaştı:

- "Made in Italy'yi kullanabilmek için İtalya'da bir apre fabrikası almayı düşünebiliriz. Müşterilerimizden bu yönde talepler var. Ancak, şimdilik kesinleşmiş bir kararımız yok.

1 metre kumaş için 65 litre su kullanılıyor

YÜNSA Operasyon Direktörü Engin Sarıbüyük, kumaş tezgahlarını anlatırken şu detayı paylaştı:

- 5 bin tel iplik yan yana geliyor, kumaş oluyor. Elle 8 saatte dokunabilen kumaş, makinede 1.5 satte dokunuyor.

Ardından su kullanımıyla ilgili son durum üzerinde durdu:

- 1 metre kumaşın üretiminde kullanılan su 60-65 litre düzeyinde.

5 yıl önceki duruma dikkat çekti:

- 5 yıl önce 1 metre kumaş üretimi için kullanılan su 100 litreyi buluyordu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanılan su miktarının azaldığını vurguladı:

- Zaten müşterilerimiz de su kullanımı konusunu sorguluyor.