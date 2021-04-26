Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş “Balıkesir’imizde markalaşma yolunda güç birliği yaptık”; Balıkesir’in 13 ürününe coğrafi işaret alındı; Akbank Sanat’dan Dünya Dans Günü’ne özel dans performansı; Macar Kültür Merkezi’ndeki serginin teması, “kadınlar da kahramandır” haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

“Balıkesir’imizde markalaşma yolunda güç birliği yaptık”

Balıkesir’de markalaşma yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Doğal ve tarihi güzellikleri, zengin mutfak kültürü, coğrafi işaretli ürünleri, verimli toprakları, farklı iklim türleri, farklı turizm destinasyonları, jeotermal kaynaklar, binlerce yıllık kültür mirası, lezzetiyle başta İstanbul'daki lokantacıların gözdesi kuzu eti gibi değerlerini, el emeği göz nuru ürünlerine sahip çıkmak ve tanıtabilmek amacıyla başta Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde bütün kesimlerce güç birliği yapılmış durumda.

Bu süreçte Balıkesir 13 ürününe; kuzu eti, Ayvalık zeytinyağı, höşmerim tatlısı, Burhaniye zeytinyağı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Edremit zeytinyağı, Gönen iğne oyası, Kapıdağ mor soğanı, Marmara Adası mermeri/Marmara mermeri/Marmara beyazı, Susurluk ayranı, Susurluk tostu, Yağcıbedir el halısı, Manyas kelle peynirine Coğrafi İşaret aldı.

Balıkesir’e 2020 yılı içerisinde “Sağlık ve Esenlik” temasında (EDEN) Avrupa’nın seçkin destinasyonu unvanı verildi. Geçtiğimiz aylarda “Balıkesir Marka Şehir” ve “Balıkesir Gastronomi Şehri Olma Yolunda” projeleri bilgilendirme toplantısı, “Hayat Dolu Balıkesir” sloganıyla ile Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi.

Balıkesir’in sahip olduğu değerler ve potansiyelinin doğru bir şekilde değerlendirebilmek için çalışmalar yapan kuruluşlardan birisi, Balıkesir Ticaret Borsası. “Marka Şehir” olma yolundaki Balıkesir’i konuşmak için Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş ile Zoom üzerinden bir araya geldik. Erdoğmuş, markalaşma yolunda güç birliği yaptıklarını vurgulayarak “Balıkesir’imizde çok güzel bir birlik ve beraberlik var. Şehrin tüm dinamikleri başta Sayın Vali’miz olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, Odalar, Borsalar, tüm STK’lar Balıkesir’i daha ileriye götürmek, hak ettiği yeri alması, yatırımların artırılmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu konuda kuvvetli bir birliktelik var şehrimizde” dedi.

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- Balıkesir’in 13 ürününe coğrafi işaret alındı

Balıkesir, yöresel ürünlerini doğal ve geleneksel lezzetlerini tescil ettirerek coğrafi işaretli ürünlerini geleceğe aktarma yolunda da yoğun bir çaba içinde. Bilhassa gastronomi alanında, önemi her gün artan insanların sürdürülebilir sağlıklı gıdaya erişimi yolunda işbirliği içinde çalışmalara devam ediliyor. Bu süreçte Balıkesir ürünlerinden 13’üne; kuzu eti, Ayvalık zeytinyağı, höşmerim tatlısı, Burhaniye zeytinyağı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Edremit zeytinyağı, Gönen iğne oyası, Kapıdağ mor soğanı, Marmara Adası mermeri/Marmara mermeri/Marmara beyazı, Susurluk ayranı, Susurluk tostu, Yağcıbedir el halısı, Manyas kelle peyniri coğrafi işaret alındı.

- Sanatçı Selma Gürbüz hayatını kaybetti

İstanbul Modern'de sergisi devam eden sanatçı Selma Gürbüz hayatını kaybetti. İstanbul Modern'in sanatçının vefatını duyurduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“Sanatçı Selma Gürbüz'ü zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 40 yaklaşan kariyerinde zamandan ve mekândan bağımsız, masallar ve mitlerle örülü yapıtlar ortaya koyan sanatçıyı, ‘Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer’ sergisi devam ederken kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz.”

- Akbank Sanat’dan Dünya Dans Günü’ne özel dans performansı

Dans Atölyesi’nde 21 yıldır çağdaş dansı destekleyen; yabancı ve Türk dans sanatçıları, koreograflar ve dans eğitmenleri ile dersler, atölyeler ve performanslar gerçekleştiren Akbank Sanat, 29 Nisan Dünya Dans Günü’nü “Paspas’ın İçinde” performansıyla kutluyor.

- Macar Kültür Merkezi’ndeki serginin teması, “kadınlar da kahramandır”

Macar Kültür Merkezi, 1. Dünya Savaşı zamanında erkeklerin savaştığı esnada kadınların yaptığı “kahramanlıkları” bir sergide bir araya getiriyor. Kadınların Macaristan’da hayata geçirdiği faaliyetlerin yanında Türkiye’deki çalışmalarına da yer veren sergi 28 Mayıs tarihine kadar gezilebiliyor.

- BİFO’nun daimi konuk şefi Avusturyalı genç şef Patrick Hahn

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı (BİFO) konuk şef olarak yönettiği konserlerle de tanıdığımız Avusturyalı genç şef Patrick Hahn, önümüzdeki iki sezon boyunca daimi konuk şef olarak BİFO’nun şeflik kürsüsünde yer alacak.

- TSPB’nin düzenlediği kısa film yarışmasına başvuru tarihi uzatıldı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB), bütçe, birikim ve sermaye piyasalarında yatırımın önemi konusunda farkındalık yaratarak, ülkemizde finansal okuryazarlık bilincini sağlamak amacıyla düzenlediği ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına başvuru tarihi yoğun ilgi nedeniyle 28 Mayıs’a uzatıldı. Başvurular online olarak www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. “Kapalı Gişe Yaşamlar” gerçekleştirilecek film yarışmasında “geleceği keyifli, huzurlu ve güvenli hale getirmenin sırrı”na yanıt aranıyor.