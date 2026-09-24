Hayat Kimya, enerjiyi yapay zekâyla yönetecek
Hayat Kimya, enerji üretimi ve tüketimini eş zamanlı analiz eden yapay zekâ destekli enerji yönetim sistemini Kocaeli Kampüsü’nde devreye aldı. Şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği sistem; üretim programları, anlık enerji tüketimi, enerji üretim ve kojenerasyon kapasitesi, şebeke koşulları ve değişen maliyetleri 7 gün 24 saat analiz ederek enerji kaynağı, kullanım zamanı ve maliyetine ilişkin karar süreçlerini optimize ediyor.
Yaklaşık 5 yıl önce başlatılan dijital enerji dönüşümünün çıktılarından biri olan sistem, ilk olarak Kocaeli Kampüsü’nde kullanılmaya başlandı. Bingo, Molfix, Molped, Familia ve Papia’nın da aralarında bulunduğu 16 markasıyla faaliyet gösteren Hayat Kimya’nın Global Enerji Direktörü Sabri Çakmak, projenin hazır bir yazılım satın alınmasından öte, şirketin yıllar içinde oluşturduğu enerji yönetimi deneyiminin yapay zekâ ile dijitalleştirilmesi olduğunu söyledi.
Çakmak, “Enerjiyi yalnızca bir maliyet kalemi olarak değil, üretim sürekliliğini, operasyonel verimliliği ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir alan olarak görüyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce başladığımız enerji dönüşümü sürecinde, sahip olduğumuz operasyonel deneyimi ve tesislerimizin çalışma dinamiklerine ilişkin bilgi birikimimizi dijital ortama aktarmaya odaklandık” dedi.
65 milyon dolarlık bütçeyi izliyor
Kocaeli Kampüsü’nün yıllık yaklaşık 65 milyon dolarlık enerji bütçesinin yönetiminde karar süreçlerini destekleyen sistem, enerji talebindeki değişimleri, üretim planlarını, enerji üretim kapasitesini ve maliyetleri birlikte değerlendiriyor. Üretim planında ani bir değişiklik veya enerji talebinde beklenmedik bir artış olduğunda farklı enerji senaryolarını karşılaştırarak mevcut altyapıdan en yüksek verimin alınmasına destek oluyor.
Yapay zekâ destekli model, yalnızca enerji tüketimini izleyen ve raporlayan yapılardan farklı olarak değişen koşullara göre alternatifleri karşılaştırarak karar süreçlerine aktif destek sağlıyor. Çakmak, geleneksel sistemlerde müdahalenin çoğunlukla sonuç görüldükten sonra yapıldığını belirterek, “Yapay zekâ destekli sistemde sonuçlar önceden tahmin edilerek proaktif müdahalede imkânı sunuyor. Esas kazanç da burada oluşuyor” dedi.
Kojenerasyon yapay zekâyla daha dinamik yönetilecek
Hayat Kimya Kocaeli Kampüsü’nde elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacının tamamı kojenerasyon altyapısından karşılanıyor. Doğal gazdan eş zamanlı elektrik ve ısı üretimi sağlayan sistem, yapay zekâ modeliyle birlikte üretim programı, enerji ihtiyacı, şebeke koşulları ve değişen maliyetler dikkate alınarak daha dinamik biçimde yönetiliyor.
Çakmak, “Kojenerasyon altyapımız, bizim en güçlü kaslarımızdan biri” derken, yapay zekânın üretimde ani talep artışları veya şebeke dengesizlikleri yaşandığında mevcut kaynakları ve maliyetleri yeniden optimize ettiğini belirtti. Çakmak, “Yapay zekâ 7/24 kesintisiz çalışarak mevcut kaynakları ve maliyetleri saniyeler içinde yeniden optimize ediyor. Böylece operasyonel sürekliliğimizi korurken maliyetleri de kontrol altında tutuyoruz” dedi.
Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve değişen piyasa koşulları, sanayi üretiminde maliyetlerin yanı sıra operasyonel planlamanın da yakından yönetilmesini gerektiriyor. Hayat Kimya, enerji üretimi ve tüketimini üretim planlamasıyla birlikte ele alıyor. Çakmak, “Enerji yönetiminin kesintisiz üretimdeki rolü yalnızca maliyetleri kontrol etmekle sınırlı değil. Enerji arzını üretim ihtiyaçlarıyla doğru şekilde eşleştirmek, mevcut kaynakları etkin yönetmek ve farklı koşullara hızla uyum sağlayabilmek operasyonel süreklilik açısından büyük önem taşıyor” dedi.
Model 28 tesise yayılacak
Hayat Kimya, Kocaeli Kampüsü’ndeki pilot uygulamadan elde edilecek performans verilerinin ardından yapay zekâ modelini 8 ülkedeki toplam 28 üretim tesisine yaygınlaştırmayı planlıyor. Farklı üretim hacimleri, ürün profilleri, enerji kaynakları ve tesis altyapıları nedeniyle modelin her tesisin ve ülkenin kendi dinamiklerine göre uyarlanması hedefleniyor. Çakmak, “Yapay zekâ modelini 8 ülkede yer alan toplam 28 üretim tesisimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.
Şirketin iştiraklerinde yaklaşık bir yıldır veri toplama altyapısının kurulduğunu belirten Çakmak, Kocaeli Kampüsü’ndeki performans ve doğrulama süreçlerinin tamamlanmasının ardından yaygınlaştırma çalışmalarına hız vereceklerini söyledi. Algoritmanın yeni tesisin yerel enerji altyapısına ve teknik gereksinimlerine göre uyarlanacağını ifade etti.
Enerji verimliliği ve karbon hedefi
Hayat Kimya, enerji yönetimindeki dijital dönüşümü enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleriyle birlikte yürütüyor. Şirket, yüksek verimli trijenerasyon sistemlerinde yüzde 86 sistem verimliliği seviyesine ulaştığını belirtirken, “yerinde üret, yerinde tüket” yaklaşımıyla enerji kayıplarını azaltmayı hedefliyor. Çakmak, “Karbon ayak izini azaltmanın yolu kaynakları maksimum verimle kullanmaktan geçiyor” dedi. Şirket, daha önce değerlendirilmeden kaybolan enerjileri sisteme geri kazandırırken, Organik Rankine Çevrimi (ORC) teknolojisiyle çalışan 75 kW kurulu güce sahip elektrik üretim projesini de sürdürüyor.
“Uzun vadeli değer yaratacak yatırımlara odaklanacağız”
Sabri Çakmak, “Hayat Kimya olarak büyümeyi yalnızca yeni pazarlara giriş ya da kapasite artışı olarak değil, tüketiciyi daha iyi anlayan, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir şirket olma yolculuğu olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut pazarlardaki gücümüzü artırırken, stratejik fırsatları değerlendirmeye ve uzun vadeli değer yaratacak yatırımlara odaklanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yapay zekânın kullanım alanı genişleyecek
Hayat Kimya, yapay zekâ ve ileri analitik uygulamalarını enerji yönetiminin yanı sıra bakım, üretim planlama ve kalite yönetimi gibi veri yoğun alanlarda da kullanmayı hedefliyor. Çakmak, “Sistemin en büyük katkısı üretim sırasında çok sayıda veriyi değerlendirerek değişen koşullara daha hızlı ve doğru şekilde yanıt verebilmemizi sağlaması oldu” dedi. Önümüzdeki dönemde üretimden tedarik zincirine, operasyonlardan karar alma süreçlerine kadar iş yapış şekillerini daha verimli ve çevik hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Çakmak, teknoloji yatırımlarında doğru veri altyapısı ve insan kaynağının önem taşıdığını belirterek, sahadan gelen verilerin doğruluğunu ve erişilebilirliğini güçlendirmeye, dijital yetkinlikleri geliştirmeye ve teknoloji kültürünü kurum genelinde yaygınlaştırmaya odaklandıklarını ifade etti.
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