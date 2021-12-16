Hayat Kimya’dan gelecek için önemli bir inovasyon yatırımı: Gleen

Pandeminin yarattığı kaygı verici ortamda, başta gençler olmak üzere tüketiciler markalardan çevreye daha duyarlı olmalarını bekliyorlar. Şirketler bu doğrultuda sürdürülebilirlik gündemlerini gözden geçiriyorlar. Ülkemizin en büyük hijyen ve temizlik ürünleri üreticilerinden Hayat Kimya da, son dönemde önemli adımlar atan kuruluşlarımızdan birisi. Üretim süreçlerinde, çevreye bıraktığı ayak izini azaltmak için yatırımlar yapan Hayat Kimya, çevre dostu ürünler geliştirmek için Ar-Ge’ye büyük kaynak ayırıyor.

10 Aralık 2021 tarihindeki basın toplantısıyla yeni ürünü Gleen’i tanıtan kuruluş, bio-bazlı üretimle farklılaşmayı hedefliyor. Gleen, sıvı çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, bulaşık deterjanı ve günlük temizleme spreyi formlarında üretiliyor. Doğal bitki bazlı içeriğe sahip ve hipoalerjenik olan bu ürünler geri dönüştürülebilir ambalajlar içinde pazara sunuluyor.

Hayat Global Kurumsal İletişim Direktörü Çağlayan Kent ve Hayat Ev Bakım Ürünleri Kategorisi Global Pazarlama Grup Müdürü Gülin Görünmez’in evsahipliğinde düzenlenen toplantıda, Gleen’in marka elçisi Beslenme Uzmanı ve Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz çevre sorunlarına dikkat çektiler.

Azalan kaynaklar ve artan sorunlara çözüm arayışları

Hayat Ev Bakım Ürünleri Kategorisi Global Pazarlama Grup Müdürü Gülin Görünmez’in verdiği bilgiye göre, ülkemizde doğal ve bitkisel içerikli temizlik ürünlerinin hane penetrasyonu sadece yüzde 4 oranında. Hamilelik, doğum, alerji ve cilt rahatsızlıkları benzeri sağlıkla ilgili endişeler, doğal içerikli ürünlere olan ilgiyi ve ihtiyacı arttırıyor.

Gülin Görünmez “Bu ihtiyaçla beraber bireysel olarak da sürdürülebilir bir dünya gayesi için adım atmanın önemine inanıyoruz. Gleen markamızla insana, doğaya ve yaşama dost hijyen ekseninde ‘’Yaşama Dost Kal Gleen ile İyi İz Bırak’’ diyerek bio-bazlı ve doğal içerikten oluşan ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.’’diyor.

Yüzde 99’a kadar doğal kaynaklı olan Gleen ürün ailesi, yüzde 94’e kadar bitki bazlı olarak üretildi. Ürünler hayvanlar üzerinde test edilmedi. Ürünler, hayvansal kökenli ham madde, fosfat, sülfat, fosfonat, formaldehit, klor, SLS, SLES, EDTA, paraben, silikon, LABSA, alkol, optik parlatıcı ve boya içermiyor.

Ayak izimiz azalmalı

Beslenme Uzmanı ve Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak ayak izimizi azaltmamız gerektiğini hatırlatarak şunları söylüyor: “Sağlıklı bir yaşam için temizlik hayati bir seçim… Bu eylemi hayata geçirirken doğaya zarar veriyorsak bireysel anlamda bu konuyu bir kez daha düşünmemiz önemli… Gleen’de doğal ve biyo-bazlı ürün içerikleri, geri dönüştürülebilir ambalajları ve dünyaya daha iyi bir iz bırakma bakış açısıyla bu sorumluluğu sahipleniyor. Temizlik; seçtiğiniz ürünün kokusu, sizde bıraktığı his, etkinliği ve fiyatı değil, aynı zamanda geleceğe bıraktığınız iz ve tüm canlılara karşı olan tavrınızla şekilleniyor.’’

‘Kendimize daha sürdürülebilir bir yol açmamız aklın ve bilimin gereğidir’

Gleen’in basın toplantısında, kaynaklarımızın hızla azaldığına dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz basın toplantısında kömür, petrol ve doğal gazın bugünkü refah seviyemizin ulaştığı noktayı sağlayan ham maddeler olduğunu ama artık başka çözümler bulmamız gerektiğini hatırlatarak şu yorumu yaptı:

“Doğanın bize bir yıl boyunca sağladığı kaynakları daha Temmuz ayı bile sona ermeden tüketiyoruz. Bu durumda aslında tükettiğimiz pek çok ürünün çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini doğrudan etkilediğini düşünüyorum... Artık üretim biçimlerimizi yakın gelecekte tükenecek olan ham maddelerden kurtararak kendimize daha sürdürülebilir bir yol açmamız aklın ve bilimin gereğidir. Petrol bazlı kimyasalların ötesine geçerek organik bazlı Gleen’i de üretim yelpazesine katan Hayat, sürdürülebilir üretim ve tüketim odağında gerçekçi ve önemli bir adım attı.”

20 ilde 12 bin kadın eğitim aldı. 5 milyon TL’lik sosyal değer yaratıldı.

Toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak, kadınların gelişimini desteklemek ve işgücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” projesi iki yaşında. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen projede, son bir yılda 13 ilde 140 eğitimci ile 5 bini aşkın kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verildi.

Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan rapora göre, bu eğitimlerle 1 yılda 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edildi. Böylece, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Bu değerin yüzde 58’i Dijital Pazarlama kursiyerlerinden, yüzde 42’si Dijital Okuryazarlık kursiyerlerinden kaynaklandı. Proje ile 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

“Dijital Benim İşim” projesinin 2020-2021 sosyal etki raporu ve yeni dönem hedefleri, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ile “Dijital Benim İşim” projesi kursiyerlerinden Seda Kuş ve Nurcihan Baltacı’nın katılımıyla Kağıthane Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel “Amaç odaklı bir şirket olarak, tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarından kaynaklı çevresel etkilerini yarıya indirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Değişim ve gelecek planları

Toplantıda, “Dijital Benim İşim” proje katılımcılarıyla kısa bir sohbet de düzenlendi. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in moderatörlüğünde yapılan söyleşide, proje katılımcılarından Seda Kuş ve Nurcihan Baltacı konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, “Dijital Benim İşim” projesinin hayatlarında yarattığı değişime ve gelecek planlarına dair bilgi verdiler.

Dijital okuryazarlık %24 arttı

“Dijital Benim İşim Sosyal Etki Değerlendirmesi” çalışması kapsamında 2020-2021 yılları arasında gerçekleştirilen Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ve Vodafone Müşteri Hizmetleri istihdam programı değerlendirildi. Buna göre, “Dijital Benim İşim” projesi, kadın kursiyerlerde dijital okuryazarlık oranını yüzde 24 yükseltti. Dijital Okuryazarlık katılımcılarının gözünden kendilerindeki en büyük değişim yüzde 46 oranında bilgi ve becerilerindeki artış olurken, eğitmenler Dijital Okuryazarlık kursiyerlerindeki en büyük değişimin yüzde 62 oranında özgüven ve motivasyon başlığı altında yaşandığını belirtti. Dijital Okuryazarlık eğitimlerine katılan kadın kursiyerlerin dijital skorları yüzde 28 artarken, eğitimlerden sonra katılımcıların yüzde 58’inin özgeçmişini güncellediği, yüzde 46’sının yeni bir iş baktığı, iş baktığını belirten katılımcıların yüzde 28’inin yeni bir işte çalışmaya başladığı görüldü.

Yaratıcı projelere destek sunan platform: we-link-you

Girişim eko-sistemini yakından tanıyan iki vizyoner kadın çok değerli bir platform yarattılar. Rana Erkan Tabanca ve Tuğba Parlak’ın, fikirler, girişim hayalleri, projeleri olan kişilerin sesini duyurmak ve onlara destek olacak sponsorlara erişmelerina yardımcı olmak amacıyla oluşturdukları we-link-you; yaratıcı fikirleri markalarla, markaları ise geniş hedef kitleleri ile buluşturan bir ortam sağlıyor.

We-link-you ekibi, fikir sahiplerine ait projeleri inceliyorlar. Projelerin verimliliğini, gerekli malzemelerin olup olmadığını ve doğru mesajı verip vermediğini kontrol ediyorlar.

we-link-you, platformunda yer alan orijinal projeler havuzunun yanı sıra, kullanımı kolay ara yüzü sayesinde marka sahiplerinin kısa sürede uygun sponsor markalara ulaşmasına zemin hazırlıyor. Online olarak güvenli ödeme ve satın alma seçenekleri sunan we-link-you marka sahiplerine hızlı çözümler sunuyor.

Sponsorlar ve projeler kazanırken, iyiliğin de kazanmasına önem veren we-link-you, köprü olmayı başardıkları iş birlikleri için, her ay seçtikleri bir yardım, sivil toplum kuruluşunu destekliyor.

We-link-you’da çok zengin içerikli bir blog bölümü de mevcut. Blogda, teknolojik devrim, fikir önderleri, yaşam ve gelecek, yeni nesil pazarlama, toplumsal trendler, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci gibi başlıklar çevresinde geliştirilen içerikler yer alıyor. Platform ayrıca, üyelerini blog yazmaları konusunda teşvik edecek kolaylıklar sunuyor.

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