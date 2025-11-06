“Hayat pahalılığı” ve “artan borçluluk” Trump’ın güçlü adaylarını da eritti…
New Jersey…
ABD’de demokratların kalesiydi…
Demokratlar bu eyalette, yüzde 60’ların üzerinde oy oranına sahipti…
***
2024 ABD başkanlığı seçimleri…
Hayat pahalılığı ve “borçlanma oranındaki artış” nedeniyle, demokratların oyu yüzde 50’ye kadar gerilemişti…
***
Hatta…
Trump’ın Haris’i geçebileceği, demokratlar tarafından da dillendirilmişti…
***
Ekonomik sıkıntılar, yıllarca, yüzde 40’ların altında kalan cumhuriyetçilerin oy oranını yüzde 47’lere kadar yükseltmişti…
***
Ama…
Hayat pahalılığı ve yüksek borçlanma oranı artarak devam etti…
İşsizlik tarihi seviyelere yükseldi…
Kapanan işletme (sanayici, esnaf…) sayısı, açılan işletme sayısını geçti…
***
Ekonomideki olumsuzluklar ve “savruk” dış politikanın tetiklediği iç kargaşa (güvenlik ve sosyal patlama sıkıntıları) Kaliforniya gibi eyaletlerin, Newyork gibi kentlerin seçmenini de etkiledi…
VELHASIL
Trump’ın ödenekleri kesme gibi ciddiyetten uzak, kamplaştıran tehditlerine ve yasaları dikkate almayan açıklamalarına rağmen:
Yüksek oy oranıyla seçilen, örneğin Abigail Spanberger…
Virginia’nın ilk kadın valisi…
Sabaha karşı “çok kısa” konuştu:
“Karşı karşıya olduğumuz zorlukların listesinin uzun olduğunu biliyorum… Ama aynı zamanda bu sorunları çözmenin tek yolunun birlikte mücadele etmek olduğunu da biliyorum…”
***
Spanberger’in, kısa açıklaması sırasındaki, ciddiyeti dikkat çekiciydi…
Seçim çalışmalarında da, ekonomiye ve ekonomiyi/ekonominin etkilediği sosyal sıkıntılara yönelik bilime dayalı, rasyonel açıklamaları ile seçmeni etkilemişti…
***
Son 1 yıldır, “Dünya hızla değişiyor; kötüye gidiyor” cümlesi, herkesin aklında/dilindeyken…
Dün ABD’de “tersi değişimin” fitili mi ateşlendi?
|Borsa
|10.970,37
|0,52 %
|Dolar
|42,1142
|0,06 %
|Euro
|48,5059
|0,24 %
|Euro/Dolar
|1,1492
|0,03 %
|Altın (GR)
|5.385,58
|-0,12 %
|Altın (ONS)
|3.979,85
|-0,11 %
|Brent
|63,4700
|0,00 %