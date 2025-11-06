“Hayat pahalılığı” ve “artan borçluluk” Trump’ın güçlü adaylarını da eritti…

New Jersey…

ABD’de demokratların kalesiydi…

Demokratlar bu eyalette, yüzde 60’ların üzerinde oy oranına sahipti…

***

2024 ABD başkanlığı seçimleri…

Hayat pahalılığı ve “borçlanma oranında­ki artış” nedeniyle, demokratların oyu yüz­de 50’ye kadar gerilemişti…

***

Hatta…

Trump’ın Haris’i geçebileceği, demokrat­lar tarafından da dillendirilmişti…

***

Ekonomik sıkıntılar, yıllarca, yüzde 40’la­rın altında kalan cumhuriyetçilerin oy ora­nını yüzde 47’lere kadar yükseltmişti…

***

Ama…

Hayat pahalılığı ve yüksek borçlanma ora­nı artarak devam etti…

İşsizlik tarihi seviyelere yükseldi…

Kapanan işletme (sanayici, esnaf…) sayı­sı, açılan işletme sayısını geçti…

***

Ekonomideki olumsuzluklar ve “savruk” dış politikanın tetiklediği iç kargaşa (gü­venlik ve sosyal patlama sıkıntıları) Kali­forniya gibi eyaletlerin, Newyork gibi kent­lerin seçmenini de etkiledi…

VELHASIL

Trump’ın ödenekleri kesme gibi ciddiyet­ten uzak, kamplaştıran tehditlerine ve ya­saları dikkate almayan açıklamalarına rağ­men:

Yüksek oy oranıyla seçilen, örneğin Abi­gail Spanberger…

Virginia’nın ilk kadın valisi…

Sabaha karşı “çok kısa” konuştu:

“Karşı karşıya olduğumuz zorlukların lis­tesinin uzun olduğunu biliyorum… Ama ay­nı zamanda bu sorunları çözmenin tek yolu­nun birlikte mücadele etmek olduğunu da biliyorum…”

***

Spanberger’in, kısa açıklaması sırasında­ki, ciddiyeti dikkat çekiciydi…

Seçim çalışmalarında da, ekonomiye ve ekonomiyi/ekonominin etkilediği sosyal sıkıntılara yönelik bilime dayalı, rasyonel açıklamaları ile seçmeni etkilemişti…

***

Son 1 yıldır, “Dünya hızla değişiyor; kötü­ye gidiyor” cümlesi, herkesin aklında/dilin­deyken…

Dün ABD’de “tersi değişimin” fitili mi ateşlendi?